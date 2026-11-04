Des buts, du spectacle, une seule équipe sur le terrain, et qui plus est à l’extérieur, en terrain ennemi. Le cyclone Côme de Fabregas s’est abattu sur Lens : voici les notes du match.
Lens-Como, les notes de CM : Nico Paz fait le show, Douvikas comme Del Piero. Papaccioli marque pour ses débuts
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LENS
Risser 6 : Il ne peut rien sur huit des neuf buts encaissés, mais parvient tout de même à être le meilleur joueur de son équipe. Lui aussi commet une erreur sur le 7-0 de Liberali, qui le surprend à son premier poteau.
Antonio 5 : Il tient mieux que ses coéquipiers pendant les 45 premières minutes, avant de sombrer avec eux lors d’une seconde période cauchemardesque.
Baidoo 4 : Douvikas ne lui donne jamais de point de repère et il est particulièrement à la peine. Patron d’une défense transpercée à droite, mais surtout à gauche, il ne parvient pas à la stabiliser.
Udol 4 : Tantôt appelé à sortir sur Nico Paz, tantôt chargé de suivre les déplacements de Douvikas, il oublie au passage de couvrir l’appel de Da Cunha. Il est perdu pendant tout le match et Côme passe constamment de son côté.
Aguilar 4,5 : Son but, une superbe reprise de volée, lui vaut un point de plus. Mais, au bout du compte, il est l’un des pires joueurs de son équipe, qui prend l’eau de son côté sans jamais opposer la moindre résistance.
Cuisance 5 : Toujours mal placé, toujours en retard, il est constamment dépassé. Sa seule intervention digne de ce nom, qui lui vaut un carton jaune, intervient alors que le score est de 8-1.
Haidara 5 : Il court beaucoup, mais incroyablement dans le vide, et ne parvient jamais à couper les passes verticales de Côme.
(À partir de la 70e minute, Bulatovic 5,5 : il a la chance d’entrer alors que Côme ralentit le rythme.)
Skoras 5 : Remplacé à la pause, il ne commet qu’une seule erreur, en oubliant de suivre Valle sur le 2-0.
(À partir de la 46e minute, Saud 5 : comme le coéquipier qu’il remplace, Côme passe assez peu de son côté dans l’ensemble et il subit moins que les autres ce qu’imposent Nico Paz et ses coéquipiers.)
Thauvin 6 : Le plus inspiré de son équipe, il tente sa chance devant le but, se déplace sur tout le front de l’attaque et passe tout près d’obtenir un penalty.
(À partir de la 70e minute, Kadile 5,5 : il a la chance d’entrer alors que Côme ralentit le rythme.)
Ivanovic 5 : Pour lui aussi, le fait marquant du match est le coup de tête donné à Kempf et reçu de sa part. Mais il reste sonné et sort à la pause.
(À partir de la 46e minute, Mesloub 5 : comme pour ses coéquipiers en attaque, les ballons exploitables sont quasiment inexistants et il ne fait presque rien pour aller les chercher.)
Hazard 5 : Il devait être le joueur le plus talentueux et le plus technique après Thauvin, mais il ne fournit jamais de ballons exploitables.
Entr. Cahuzac 3 : Fabregas lui fait tourner la tête et il ne trouve aucune parade. Le résultat est non seulement mérité, mais encore en deçà de ce que l’on a vu sur le terrain.
Côme
Butez 6 : Attentif sur les rares frappes de Lens, à l’aise au pied pour trouver les attaquants de Fabregas dans la profondeur, il ne peut rien sur la reprise de volée d’Aguilar.
Couto 6,5 : Paradoxalement, un match en spectateur attentif. De son côté, Lens ne se découvre jamais et il aurait même pu prendre davantage de libertés. Dès qu’il le peut, il joue vers l’avant, sans toutefois s’écarter et en empiétant sur la zone de Nico Paz.
Ramon 7 : Douvikas lui vole le but à bout portant qui ouvre le score, mais il confirme une fois encore sa domination dans les deux surfaces de réparation. Il montre aussi sa qualité de pied sur la passe longue qui envoie Liberali marquer le 7-1.
Kempf 7 : Le fait marquant malheureux de son match semblait être le choc tête contre tête avec Ivanovic. Pour le reste, il ne commet aucune erreur au marquage et, dans la surface adverse, place une tête en se retournant pour inscrire le superbe but du 5-0 provisoire.
(à partir de la 72e minute, Smolcic 6 : il entre, puis Côme ralentit le rythme et contrôle le match)
Valle 7 : Solide défensivement, il est splendide sur l’action du 2-0 : il la lance depuis la défense avant de la conclure par une passe décisive pour la reprise facile de Douvikas à bout portant.
Milla 7 : Il dirige le tempo, les accélérations et la circulation du ballon d’un orchestre qui ne commet aucune fausse note, sans même se faire remarquer. Simple et efficace.
(à partir de la 58e minute, Ricci 6,5 : comme ses coéquipiers, il fait son travail sans erreur et sans se faire remarquer)
Perrone 7 : C’est de sa tête que naît le but du 1-0, qui débloque la rencontre et fait perdre pied à Lens. Lui aussi participe à chaque action offensive dangereuse de Côme sans se faire remarquer, tout en apportant de l’impact physique dans les duels au milieu de terrain.
Da Cunha 7,5 : Toujours la même personnalité, la même qualité, la même audace balle au pied. Lucide aussi défensivement, il s’offre un nouveau plaisir devant le but en inscrivant celui du 4-0.
(à partir de la 58e minute, Liberali 8 : lui aussi inscrit un but et délivre deux passes décisives pour lancer Baturina et Papaccioli entre les lignes. Son talent ne cesse de grandir)
Nico Paz 8,5 : Une prestation monstrueuse de l’Argentin qui, grâce à sa marque de fabrique, une feinte de corps suivie d’un dribble, met à lui seul la moitié de la défense de Lens en difficulté. Il est l’auteur du centre à l’origine du 1-0, de deux passes décisives et d’un but. Un phénomène.
(à partir de la 58e minute, Baturina 7 : Il remplace le meilleur joueur du match, mais ne veut pas être en reste et bat lui aussi Risser pour le 8-1)
Caqueret 6,5 : Le moins explosif et le moins impliqué dans le jeu offensif dominant de Côme, mais il fait tout de même son travail.
Douvikas 8 : Quatre buts en quatre matches, les quatre premiers de Côme en Ligue des champions : c’est déjà un record pour l’attaquant grec, qui égale une statistique inscrite dans l’histoire par un grand ancien du football italien, Alessandro Del Piero (buteur en 1995/96 lors des cinq premiers matches de la première participation de la Juventus à la Ligue des champions depuis qu’elle porte ce nom). Il signe aussi un triplé et effectue des déplacements qui ouvrent d’immenses brèches dans la défense de Lens. Il est également, à ce jour, le meilleur buteur de cette Ligue des champions.
(à partir de la 61e minute, Papaccioli 7 : l’émotion du jeune talent de Côme est bien là, et cela se voit. Il effectue de très bons déplacements et sa récompense arrive à la 91e minute lorsque, servi par Liberali juste derrière la ligne défensive, il s’offre le plaisir de marquer pour ses débuts en Ligue des champions).
Fabregas 8 : Il lit parfaitement le match, trouve très vite la solution pour ouvrir le score et ne lève ensuite pas le pied. Il contrecarre chaque initiative adverse et indique où attaquer, y compris par ses changements. Il peut même se permettre d’accorder 30 minutes de repos à presque tous ses cadres en vue du prochain match de Serie A contre l’Inter. Le message est lancé à Chivu, puisque Lens a montré bon nombre des faiblesses également observées chez l’Inter en ce début de saison.
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