Risser 6 : Il ne peut rien sur huit des neuf buts encaissés, mais parvient tout de même à être le meilleur joueur de son équipe. Lui aussi commet une erreur sur le 7-0 de Liberali, qui le surprend à son premier poteau.

Antonio 5 : Il tient mieux que ses coéquipiers pendant les 45 premières minutes, avant de sombrer avec eux lors d’une seconde période cauchemardesque.

Baidoo 4 : Douvikas ne lui donne jamais de point de repère et il est particulièrement à la peine. Patron d’une défense transpercée à droite, mais surtout à gauche, il ne parvient pas à la stabiliser.

Udol 4 : Tantôt appelé à sortir sur Nico Paz, tantôt chargé de suivre les déplacements de Douvikas, il oublie au passage de couvrir l’appel de Da Cunha. Il est perdu pendant tout le match et Côme passe constamment de son côté.

Aguilar 4,5 : Son but, une superbe reprise de volée, lui vaut un point de plus. Mais, au bout du compte, il est l’un des pires joueurs de son équipe, qui prend l’eau de son côté sans jamais opposer la moindre résistance.

Cuisance 5 : Toujours mal placé, toujours en retard, il est constamment dépassé. Sa seule intervention digne de ce nom, qui lui vaut un carton jaune, intervient alors que le score est de 8-1.

Haidara 5 : Il court beaucoup, mais incroyablement dans le vide, et ne parvient jamais à couper les passes verticales de Côme.

(À partir de la 70e minute, Bulatovic 5,5 : il a la chance d’entrer alors que Côme ralentit le rythme.)

Skoras 5 : Remplacé à la pause, il ne commet qu’une seule erreur, en oubliant de suivre Valle sur le 2-0.

(À partir de la 46e minute, Saud 5 : comme le coéquipier qu’il remplace, Côme passe assez peu de son côté dans l’ensemble et il subit moins que les autres ce qu’imposent Nico Paz et ses coéquipiers.)

Thauvin 6 : Le plus inspiré de son équipe, il tente sa chance devant le but, se déplace sur tout le front de l’attaque et passe tout près d’obtenir un penalty.

(À partir de la 70e minute, Kadile 5,5 : il a la chance d’entrer alors que Côme ralentit le rythme.)

Ivanovic 5 : Pour lui aussi, le fait marquant du match est le coup de tête donné à Kempf et reçu de sa part. Mais il reste sonné et sort à la pause.

(À partir de la 46e minute, Mesloub 5 : comme pour ses coéquipiers en attaque, les ballons exploitables sont quasiment inexistants et il ne fait presque rien pour aller les chercher.)

Hazard 5 : Il devait être le joueur le plus talentueux et le plus technique après Thauvin, mais il ne fournit jamais de ballons exploitables.

Entr. Cahuzac 3 : Fabregas lui fait tourner la tête et il ne trouve aucune parade. Le résultat est non seulement mérité, mais encore en deçà de ce que l’on a vu sur le terrain.