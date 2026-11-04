Risser 6 : Il ne peut rien sur 8 des 9 buts encaissés, mais parvient tout de même à être le meilleur joueur de son équipe. Lui aussi commet une erreur sur le but du 7-0 de Liberali, qui le surprend à son premier poteau.

Antonio 5 : Il tient mieux que ses coéquipiers pendant les 45 premières minutes, avant de sombrer avec eux lors d’une seconde période cauchemardesque.

Baidoo 4 : Douvikas ne lui donne jamais de point de repère et il est constamment pris à défaut. Il dirige une défense transpercée à droite, mais surtout à gauche.

Udol 4 : Tantôt appelé à sortir sur Nico Paz, tantôt à suivre les déplacements de Douvikas, il oublie au passage de couvrir l’appel de Da Cunha. Il est perdu tout au long du match et, de fait, Como passe sans cesse de son côté.

Aguilar 4,5 : Son but, inscrit d’une superbe volée, lui vaut un point de plus. Mais au bout du compte, il est l’un des moins bons de son équipe, qui prend l’eau de son côté sans jamais opposer la moindre résistance.

Cuisance 5 : Toujours mal placé, toujours en retard, il se fait constamment déborder. Sa seule intervention digne de ce nom, qui lui vaut un carton jaune, intervient à 8-1.

Haidara 5 : Il court beaucoup, mais court incroyablement dans le vide et ne parvient jamais à couper les passes verticales de Como.

(À partir de la 70e, Bulatovic 5,5 : il a la chance d’entrer au moment où Como baisse le rythme.)

Skoras 5 : Remplacé à la pause, il ne commet qu’une seule erreur, en oubliant de suivre Valle sur le but du 2-0.

(À partir de la 46e, Saud 5 : comme son coéquipier remplacé, il voit dans l’ensemble Como peu percer de son côté et subit moins que les autres la démonstration de Nico Paz et de ses coéquipiers.)

Thauvin 6 : Le plus inspiré de son équipe, il cherche à marquer, se déplace sur tout le front de l’attaque et passe tout près d’obtenir un penalty.

(À partir de la 70e, Kadile 5,5 : il a la chance d’entrer au moment où Como baisse le rythme.)

Ivanovic 5 : Pour lui aussi, le fait marquant du match est le coup de tête donné à Kempf et celui reçu en retour. Mais il en reste sonné et sort à la pause.

(À partir de la 46e, Mesloub 5 : comme ses coéquipiers en attaque, il ne reçoit quasiment aucun ballon exploitable et ne fait presque rien pour aller les chercher.)

Hazard 5 : Il devait être le joueur le plus talentueux et le plus technique après Thauvin, mais il ne délivre jamais de ballons exploitables.

Entr. Cahuzac 3 : Fabregas lui fait tourner la tête et il ne trouve aucune parade. Le score est non seulement mérité, mais il reste même en deçà de ce qu’on a vu sur le terrain.