Des buts, du spectacle, une seule équipe sur le terrain, et qui plus est à l’extérieur, sur terrain adverse. Le cyclone du Como de Fabregas s’est abattu sur Lens : voici les notes du match.
Lens-Como, les notes de CM : Nico Paz fait le show, Douvikas comme Del Piero. Papaccioli buteur pour ses débuts
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Lens
Risser 6 : Il ne peut rien sur 8 des 9 buts encaissés, mais parvient tout de même à être le meilleur joueur de son équipe. Lui aussi commet une erreur sur le but du 7-0 de Liberali, qui le surprend à son premier poteau.
Antonio 5 : Il tient mieux que ses coéquipiers pendant les 45 premières minutes, avant de sombrer avec eux lors d’une seconde période cauchemardesque.
Baidoo 4 : Douvikas ne lui donne jamais de point de repère et il est constamment pris à défaut. Il dirige une défense transpercée à droite, mais surtout à gauche.
Udol 4 : Tantôt appelé à sortir sur Nico Paz, tantôt à suivre les déplacements de Douvikas, il oublie au passage de couvrir l’appel de Da Cunha. Il est perdu tout au long du match et, de fait, Como passe sans cesse de son côté.
Aguilar 4,5 : Son but, inscrit d’une superbe volée, lui vaut un point de plus. Mais au bout du compte, il est l’un des moins bons de son équipe, qui prend l’eau de son côté sans jamais opposer la moindre résistance.
Cuisance 5 : Toujours mal placé, toujours en retard, il se fait constamment déborder. Sa seule intervention digne de ce nom, qui lui vaut un carton jaune, intervient à 8-1.
Haidara 5 : Il court beaucoup, mais court incroyablement dans le vide et ne parvient jamais à couper les passes verticales de Como.
(À partir de la 70e, Bulatovic 5,5 : il a la chance d’entrer au moment où Como baisse le rythme.)
Skoras 5 : Remplacé à la pause, il ne commet qu’une seule erreur, en oubliant de suivre Valle sur le but du 2-0.
(À partir de la 46e, Saud 5 : comme son coéquipier remplacé, il voit dans l’ensemble Como peu percer de son côté et subit moins que les autres la démonstration de Nico Paz et de ses coéquipiers.)
Thauvin 6 : Le plus inspiré de son équipe, il cherche à marquer, se déplace sur tout le front de l’attaque et passe tout près d’obtenir un penalty.
(À partir de la 70e, Kadile 5,5 : il a la chance d’entrer au moment où Como baisse le rythme.)
Ivanovic 5 : Pour lui aussi, le fait marquant du match est le coup de tête donné à Kempf et celui reçu en retour. Mais il en reste sonné et sort à la pause.
(À partir de la 46e, Mesloub 5 : comme ses coéquipiers en attaque, il ne reçoit quasiment aucun ballon exploitable et ne fait presque rien pour aller les chercher.)
Hazard 5 : Il devait être le joueur le plus talentueux et le plus technique après Thauvin, mais il ne délivre jamais de ballons exploitables.
Entr. Cahuzac 3 : Fabregas lui fait tourner la tête et il ne trouve aucune parade. Le score est non seulement mérité, mais il reste même en deçà de ce qu’on a vu sur le terrain.
CÔME
Butez 6 : Attentif sur les rares frappes de Lens, à l’aise au pied pour chercher les attaquants de Fabregas en profondeur, il ne peut rien sur la reprise de volée d’Aguilar.
Couto 6,5 : Paradoxalement, un match passé en observateur attentif. De son côté, Lens ne se découvre jamais et il aurait même pu prendre plus de libertés. Dès qu’il le peut, il joue vers l’avant, sans toutefois jamais s’écarter et en empiétant sur la zone de Nico Paz.
Ramon 7 : Douvikas lui vole le but à bout portant qui ouvre le score, mais il confirme une nouvelle fois sa domination dans les deux surfaces de réparation. Il montre aussi sa qualité de passe sur le long ballon qui envoie Liberali au but pour le 7-1.
Kempf 7 : Le fait marquant malheureux de son match semblait devoir être le choc tête contre tête avec Ivanovic. Pour le reste, il ne commet aucune erreur au marquage et place cette fois sa tête dans la surface adverse, où il inscrit en se retournant le superbe but du 5-0 provisoire.
(à partir de la 72e minute, Smolcic 6 : il entre en jeu, et Côme baisse le rythme et contrôle)
Valle 7 : Solide défensivement, il est splendide sur l’action du 2-0, qu’il lance depuis sa défense avant de la conclure par une passe décisive pour la reprise facile de Douvikas à bout portant.
Milla 7 : Il dirige le rythme, les accélérations et la circulation du ballon d’un orchestre qui ne commet aucune fausse note, sans même se faire remarquer. Simple et efficace.
(à partir de la 58e minute, Ricci 6,5 : comme ses coéquipiers, il fait le travail sans erreur et sans se faire remarquer)
Perrone 7 : C’est de sa tête que naît le but du 1-0, qui débloque le match et fait perdre pied à Lens. Lui aussi participe à toutes les actions offensives dangereuses de Côme sans se faire remarquer, et apporte également de l’impact dans les duels au milieu de terrain.
Da Cunha 7,5 : Toujours la même personnalité, la même qualité, la même audace balle au pied. Lucide aussi en défense, il s’offre un nouveau plaisir devant le but en inscrivant celui du 4-0.
(à partir de la 58e minute, Liberali 8 : lui aussi inscrit un but et délivre deux passes décisives pour trouver Baturina et Papaccioli entre les lignes. Le jeune talent ne cesse de progresser)
Nico Paz 8,5 : Prestation monstrueuse de l’Argentin qui, grâce à sa marque de fabrique, une feinte de corps suivie d’un dribble, met à lui seul en difficulté la moitié de la défense de Lens. Il signe le centre à l’origine du 1-0, deux passes décisives et un but. Un phénomène.
(à partir de la 58e minute, Baturina 7 : il remplace le meilleur joueur du match, mais ne veut pas être en reste et réussit lui aussi à battre Risser pour le 8-1)
Caqueret 6,5 : Le moins explosif et le moins impliqué dans la phase offensive dominatrice de Côme, mais il fait tout de même le travail.
Douvikas 8 : Quatre buts en quatre matches, les quatre premiers de Côme en Ligue des champions : c’est déjà un record pour l’attaquant grec, qui égale une statistique inscrite dans l’histoire par un grand ancien de notre championnat, Alessandro Del Piero (buteur en 1995/96 lors des cinq premiers matches de la première participation de la Juventus à la Ligue des champions depuis que la compétition porte ce nom). Il s’offre aussi un triplé et effectue des déplacements qui ouvrent des brèches immenses dans la défense de Lens. À ce jour, il est également le meilleur buteur de cette Ligue des champions.
(à partir de la 61e minute, Papaccioli 7 : l’émotion du jeune talent de Côme est bien présente et se voit. Il effectue d’excellents déplacements et sa récompense arrive à la 91e minute : servi par Liberali juste derrière la ligne défensive, il s’offre le plaisir de marquer pour ses débuts en Ligue des champions).
Fabregas 8 : Il lit parfaitement le match, trouve rapidement l’ouverture et ne lève ensuite pas le pied. Il contre chaque initiative adverse et indique aussi où attaquer grâce à ses changements. Il se permet même d’accorder 30 minutes de repos à presque tous ses cadres avant le prochain match de Serie A contre l’Inter. Le message à Chivu est lancé, puisque ce Lens a montré de nombreuses faiblesses également observées chez l’Inter en ce début de saison.
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