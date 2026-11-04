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Nico Paz ComoGetty
Emanuele Tramacere
Traduit par

Lens-Como EN DIRECT : les dernières informations sur les compositions et une incertitude pour Fabregas

Ligue des Champions
Como
Lens
Lens vs Como

Suivez Lens-Como, lors de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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Ligue des Champions

04 nov. 2026

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Le Como se remet à rêver en Ligue des champions et, après sa victoire 4-1 contre Manchester United, veut poursuivre son envol dans le haut du classement de la phase de ligue 2026/2027 en se rendant en France pour affronter Lens. Dès 21 h, au stade Bollaert-Delelis, les joueurs de Cesc Fabregas partiront favoris au vu des pronostics et du classement : ils sont à deux points de la huitième place, actuellement occupée par le Bayern Munich. Les Français, eux, restent bloqués à trois points et abordent ce match après deux défaites consécutives qui les ont fait sortir de la zone des barrages.

LENS-COMO

BUTEURS : -

  • Lens-Como : les compositions probables

    LENS (3-4-3) : Risser ; Todibo, Baidoo, Anton ; Aguilar, Cuisance, Haidara, Udol ; Kadile, Ivanović, Thauvin. Entr. Cahuzac.

    COMO (4-2-3-1) : Sanchez ; Couto, Ramon, Kempf, Valle ; Milla, Perrone ; Da Cunha, Nico Paz, Baturina ; Douvikas. Entr. Fabregas.

  • BUTS ET TEMPS FORTS

    0' Coup d'envoi au stade Bollaert-Delelis à 21 h

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