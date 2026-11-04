Le Como se remet à rêver en Ligue des champions et, après sa victoire 4-1 contre Manchester United, veut poursuivre son envol dans le haut du classement de la phase de ligue 2026/2027 en se rendant en France pour affronter Lens. Dès 21 h, au stade Bollaert-Delelis, les joueurs de Cesc Fabregas partiront favoris au vu des pronostics et du classement : ils sont à deux points de la huitième place, actuellement occupée par le Bayern Munich. Les Français, eux, restent bloqués à trois points et abordent ce match après deux défaites consécutives qui les ont fait sortir de la zone des barrages.
LENS-COMO
BUTEURS : -