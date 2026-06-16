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Leicester engage Russell Martin, ex-technicien des Rangers et de Southampton, suite à sa relégation en League One
Les Foxes font appel à un spécialiste tactique
L'ancien international écossais arrive à la tête d'un club en pleine tourmente, relégué en troisième division anglaise pour seulement la deuxième fois de ses 142 ans d'histoire. Une pénalité de six points, infligée pour des irrégularités financières, a lourdement compromis sa précédente saison, exactement dix ans après son légendaire sacre en Premier League, contre toute attente (cote de 5 000 contre 1). Martin, qui cherche à relancer sa carrière après un bref passage de 123 jours à Ibrox, devient le septième entraîneur engagé à titre permanent par Leicester depuis avril 2023.
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Martin présente les objectifs immédiats de King Power
Le nouvel entraîneur a exprimé sa profonde gratitude pour l’opportunité qui lui est offerte de redonner de la stabilité à l’ancien champion de première division et s’est immédiatement fixé pour objectif de changer la culture du club. Il a déclaré : « Je suis ravi d’être ici et impatient de commencer à travailler avec les joueurs et le staff.
C’est un club doté d’une grande histoire, d’un soutien solide et d’attentes élevées, et j’ai hâte de découvrir le club, la ville et les supporters. Ma priorité immédiate est l’équipe : établir des relations solides, fixer des normes claires et produire des performances auxquelles les supporters de Leicester City peuvent s’identifier et dont ils peuvent être fiers. »
Un soutien hiérarchique promis pour la reconstruction
Les dirigeants de Leicester s’étaient initialement intéressés à Martin l’été dernier, avant son départ pour l’Écosse, séduits par la philosophie patiente et axée sur la possession qu’il avait mise en œuvre avec succès pour mener Southampton en Premier League en 2024. La direction estime que son style technique est le modèle structurel idéal pour reproduire le football pratiqué sous la houlette d’Enzo Maresca lors de leur dernière campagne de promotion couronnée de succès.
Le directeur sportif James McCarron précise : « Russell sera épaulé par une structure footballistique fondée sur l’alignement, la responsabilité et des standards élevés. Notre rôle est de veiller à ce que l’environnement adéquat soit en place autour de l’équipe. Nous devons créer un cadre où joueurs et staff peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes, renforcer la culture au sein de l’ensemble de l’organisation footballistique et garantir que notre travail en matière de recrutement, de développement et de performance soit aligné et cohérent. »
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Un défi de taille l’attend dans son nouveau poste
Martin devra rapidement tirer parti de son expérience des débuts avec les MK Dons pour s'imposer dans un championnat de troisième division très exigeant, la saison 2026-2027 de League One devant débuter le vendredi 14 août. Le prochain mercato estival représentera un défi majeur dans le cadre de la restructuration financière du club ; il sera donc impératif d'instaurer une discipline tactique au sein d'un vestiaire démoralisé avant le coup d'envoi d'un calendrier de championnat particulièrement dense.