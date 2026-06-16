Leicester engage Russell Martin, ex-technicien des Rangers et de Southampton, suite à sa relégation en League One

Le nouvel entraîneur a exprimé sa profonde gratitude pour l’opportunité qui lui est offerte de redonner de la stabilité à l’ancien champion de première division et s’est immédiatement fixé pour objectif de changer la culture du club. Il a déclaré : « Je suis ravi d’être ici et impatient de commencer à travailler avec les joueurs et le staff.

C’est un club doté d’une grande histoire, d’un soutien solide et d’attentes élevées, et j’ai hâte de découvrir le club, la ville et les supporters. Ma priorité immédiate est l’équipe : établir des relations solides, fixer des normes claires et produire des performances auxquelles les supporters de Leicester City peuvent s’identifier et dont ils peuvent être fiers. »