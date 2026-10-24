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Ilic LecceGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Lecce, une intervention chirurgicale nécessaire pour Ilic : le bulletin médical

Lecce
I. Ilic
Serie A

L’état de santé du milieu de terrain de Lecce

Comme on peut le lire sur le site officiel de Lecce, « l’U.S. Lecce annonce que le joueur Ivan Ilić, à la suite de la blessure subie lors du match contre Bologne, a passé des examens instrumentaux complémentaires approfondis qui ont confirmé une lésion myotendineuse du droit fémoral gauche avec lésion partielle du tendon ».

  • Le communiqué du club du Salento se poursuit : « Mardi, le joueur subira une intervention chirurgicale à l’Hospital Pihlajalinna de Turku (Finlande), qui sera pratiquée par le Pr Lasse Lempainen. »

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