Lecce, une intervention chirurgicale nécessaire pour Ilic : le bulletin médical

Comme on peut le lire sur le site officiel de Lecce, « l’U.S. Lecce annonce que le joueur Ivan Ilić, à la suite de la blessure subie lors du match contre Bologne, a passé des examens instrumentaux complémentaires approfondis qui ont confirmé une lésion myotendineuse du droit fémoral gauche avec lésion partielle du tendon ».