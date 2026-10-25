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Kolo Muani JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Lecce-Juventus EN DIRECT

Juventus FC
Lecce
Serie A
Lecce vs Juventus FC

Suivez Lecce-Juventus, match de la 8e journée de Serie A.

Lecce-Juventus s’annonce déjà comme un duel marqué par une très longue liste de blessés et par trois points déjà essentiels pour les deux équipes. À partir de 18 h, au Via del Mare, dans le chef-lieu du Salento, se jouera l’avant-dernier match de la 8e journée de Serie A 2026/2027.


Les joueurs d’Eusebio Di Francesco, qui ont perdu en trois jours trois titulaires indiscutables, Coulibaly, Ilici et Pierotti, doivent confirmer leur bonne forme. En cas de victoire, ils dépasseraient la Juventus de Luciano Spalletti. L’entraîneur se trouve sur « un banc de touche sous pression », selon la formule de l’administrateur délégué Carnevali. Son équipe n’a plus gagné en championnat depuis deux journées, a également perdu Nico Gonzalez et Celik sur blessure et aborde cette rencontre après un match nul controversé contre Rennes en Ligue Europa.


LECCE-JUVENTUS

BUTEURS : -



  • Lecce-Juventus : les compositions probables et la feuille de match

    Lecce-Juventus


    Buteurs : -


    LECCE (4-3-3) : Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah.

    Entr. : Di Francesco.


    JUVENTUS (3-4-1-2) : Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade, Kolo Muani.

    Entr. : Spalletti.


    Arbitre :

    Avertis : -

    Expulsés : -

  • BUTS ET TEMPS FORTS

    0' Coup d’envoi au Via del Mare à 18 h


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