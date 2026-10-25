Lecce-Juventus EN DIRECT

Lecce-Juventus s’annonce déjà comme un duel marqué par une très longue liste de blessés et par trois points déjà essentiels pour les deux équipes. À partir de 18 h, au Via del Mare, dans le chef-lieu du Salento, se jouera l’avant-dernier match de la 8e journée de Serie A 2026/2027.





Les joueurs d’Eusebio Di Francesco, qui ont perdu en trois jours trois titulaires indiscutables, Coulibaly, Ilici et Pierotti, doivent confirmer leur bonne forme. En cas de victoire, ils dépasseraient la Juventus de Luciano Spalletti. L’entraîneur se trouve sur « un banc de touche sous pression », selon la formule de l’administrateur délégué Carnevali. Son équipe n’a plus gagné en championnat depuis deux journées, a également perdu Nico Gonzalez et Celik sur blessure et aborde cette rencontre après un match nul controversé contre Rennes en Ligue Europa.





LECCE-JUVENTUS

BUTEURS : -







