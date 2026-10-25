Lecce-Juventus 0-2 en direct : Douglas Luiz !

Lecce-Juventus s’annonce déjà comme une rencontre marquée par une très longue liste de blessés, avec trois points en jeu qui sont déjà essentiels pour les deux équipes. À partir de 18 heures, au stade Via del Mare, dans la capitale du Salento, se jouera l’avant-dernier match de la 8e journée de Serie A 2026/2027.
Les joueurs d’Eusebio Di Francesco, qui ont perdu en trois jours trois titulaires indiscutables, Coulibaly, Ilici et Pierotti, doivent confirmer leur bonne forme. En cas de victoire, ils dépasseraient justement la Juventus de Luciano Spalletti, installé sur « un banc qui chauffe » (selon les mots de l’administrateur délégué Carnevali). La Juventus n’a plus gagné en championnat depuis deux journées, a également perdu Nico Gonzalez et Celik sur blessure et aborde cette rencontre après un match nul controversé contre Rennes en Ligue Europa.
LECCE-JUVENTUS 0-2
BUTEURS : 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)