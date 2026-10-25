Lecce-Juventus 0-2 en direct : Douglas Luiz !

41' BUT - Woltemade contrôle et négocie bien un ballon, puis relance la Juventus. Kolo Muani décale Gatti, qui remet immédiatement à l'entrée de la surface pour Douglas Luiz : frappe croisée du droit en première intention et Falcone, pas irréprochable, est battu avec l'aide du poteau opposé.





36' OCCASION - Douglas Luiz tente de lancer Kolo Muani dans la profondeur. Ce dernier échappe à Tiago Gabriel, contrôle de la poitrine, se retourne et frappe en croisant son tir depuis une position légèrement excentrée, mais écrase trop sa frappe du droit et ne trouve pas le cadre.





29' BUT - Combinaison sur coup franc : Douglas Luiz trouve une trajectoire qui surprend la défense de Lecce. Oublié par Veiga, McKennie part en position licite et touche le ballon du bout du pied, sans vraiment le maîtriser, mais suffisamment pour battre Falcone.





25' - Lecce lance bien une contre-attaque, le ballon circulant de droite à gauche jusqu'à Fatah, à l'angle de la surface de réparation. Le Suédois repique sur son pied droit, élimine Kalulu puis enroule sa frappe, mais le ballon passe largement au-dessus du but de Vicario.





5' - Woltemade lance Kolo Muani dans la profondeur. Celui-ci atteint la ligne de fond et centre au milieu de la surface pour l'avant-centre allemand, qui manque sa reprise et ne parvient pas à conclure.





1' OCCASION - Vicario prend un risque énorme en tardant beaucoup trop à dégager au pied. Lorsqu'il s'y décide, N'Dri intervient en se jetant. Le ballon est contré et, heureusement pour le gardien de la Juventus, finit seulement en sortie de but.





0' Coup d'envoi au Via del Mare à partir de 18 heures.





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