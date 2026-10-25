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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-ATALANTAAFP
Emanuele Tramacere
Traduit par

Lecce-Juventus 0-2 en direct : Douglas Luiz !

Juventus FC
Lecce
Serie A
Lecce vs Juventus FC

Suivez Lecce-Juventus, match comptant pour la 8e journée de Serie A.

Lecce-Juventus s’annonce déjà comme une rencontre marquée par une très longue liste de blessés, avec trois points en jeu qui sont déjà essentiels pour les deux équipes. À partir de 18 heures, au stade Via del Mare, dans la capitale du Salento, se jouera l’avant-dernier match de la 8e journée de Serie A 2026/2027.


Les joueurs d’Eusebio Di Francesco, qui ont perdu en trois jours trois titulaires indiscutables, Coulibaly, Ilici et Pierotti, doivent confirmer leur bonne forme. En cas de victoire, ils dépasseraient justement la Juventus de Luciano Spalletti, installé sur « un banc qui chauffe » (selon les mots de l’administrateur délégué Carnevali). La Juventus n’a plus gagné en championnat depuis deux journées, a également perdu Nico Gonzalez et Celik sur blessure et aborde cette rencontre après un match nul controversé contre Rennes en Ligue Europa.


LECCE-JUVENTUS 0-2

BUTEURS : 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)



  • BUTS ET TEMPS FORTS

    41' BUT - Woltemade contrôle et négocie bien un ballon, puis relance la Juventus. Kolo Muani décale Gatti, qui remet immédiatement à l'entrée de la surface pour Douglas Luiz : frappe croisée du droit en première intention et Falcone, pas irréprochable, est battu avec l'aide du poteau opposé.


    36' OCCASION - Douglas Luiz tente de lancer Kolo Muani dans la profondeur. Ce dernier échappe à Tiago Gabriel, contrôle de la poitrine, se retourne et frappe en croisant son tir depuis une position légèrement excentrée, mais écrase trop sa frappe du droit et ne trouve pas le cadre.


    29' BUT - Combinaison sur coup franc : Douglas Luiz trouve une trajectoire qui surprend la défense de Lecce. Oublié par Veiga, McKennie part en position licite et touche le ballon du bout du pied, sans vraiment le maîtriser, mais suffisamment pour battre Falcone.


    25' - Lecce lance bien une contre-attaque, le ballon circulant de droite à gauche jusqu'à Fatah, à l'angle de la surface de réparation. Le Suédois repique sur son pied droit, élimine Kalulu puis enroule sa frappe, mais le ballon passe largement au-dessus du but de Vicario.


    5' - Woltemade lance Kolo Muani dans la profondeur. Celui-ci atteint la ligne de fond et centre au milieu de la surface pour l'avant-centre allemand, qui manque sa reprise et ne parvient pas à conclure.


    1' OCCASION - Vicario prend un risque énorme en tardant beaucoup trop à dégager au pied. Lorsqu'il s'y décide, N'Dri intervient en se jetant. Le ballon est contré et, heureusement pour le gardien de la Juventus, finit seulement en sortie de but.


    0' Coup d'envoi au Via del Mare à partir de 18 heures.


    INFOS, STATISTIQUES ET DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI

  • Lecce-Juventus : la feuille de match

    Lecce-Juventus 0-2


    Buteurs : 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)


    LECCE (4-3-3) : Falcone ; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo ; Dramé, Ngom, Maleh ; N’Dri, Guebbels, Fatah.

    Sur le banc : Bleve, Borbei, Dembelé, Ndaba, Siebert, Fofana, Stulic, Gandelman, Jean, Esteban, Gorter, Scott, Monteiro.

    Entraîneur : Di Francesco.


    JUVENTUS (3-5-2) : Vicario ; Gatti, Bremer, Lucumí ; Kalulu, Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Cambiaso ; Woltemade, Kolo Muani.

    Sur le banc : Neto, Pinsoglio, Kelly, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Rugani, Sarr, Cabal.

    Entraîneur : Spalletti.


    Arbitre : Maresca

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