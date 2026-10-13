Pour le Lecce, coup dur avec Ilic. Le milieu de terrain serbe, sorti au cours de la première période du match contre Bologne, a passé une IRM dans la matinée. Les examens ont révélé une lésion du muscle droit fémoral de la cuisse gauche. La durée de sa convalescence dépendra de la gravité de la lésion, dont le degré n’a pas été précisé. Son indisponibilité pourrait durer au moins deux semaines, mais son absence des terrains pourrait se prolonger si la lésion est plus profonde.
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Lecce, Ilic à l’arrêt : le bulletin médical et les délais de rétablissement
Le bulletin du club du Salento : « L’U.S. Lecce annonce que le joueur Ivan Ilić a passé une IRM au centre de radiologie Quarta Colosso de Lecce, qui a révélé une lésion du muscle droit fémoral de la cuisse gauche. »
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