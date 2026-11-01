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US Lecce v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

Lecce-Genoa 1-2 EN DIRECT : El Shaarawy touche le poteau

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Lecce vs Genoa
Serie A

Suivez Lecce-Genoa, match comptant pour la 10e journée de Serie A.

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Lecce et Genoa s’affrontent au stade Via del Mare, dans la capitale du Salento, à partir de 18 heures pour l’avant-dernier match de dimanche de la 10e journée de Serie A 2026/27. Le Lecce d’Eusebio Di Francesco reste sur une lourde défaite à Frosinone et doit composer avec de nombreuses blessures, mais cherche des points essentiels dans la lutte pour le maintien. En face, le Genoa de Daniele De Rossi a relevé la tête en s’imposant nettement 2-0 à domicile contre la Juventus, mais n’a toujours pas pris le moindre point à l’extérieur.

LECCE-GENOA 1-2

BUTEURS : 11e Osmajic (G), 28e Messias (G), Maleh (L)

  • Lecce-Genoa : la feuille de match

    Lecce-Genoa 1-2

    Buteurs : 11e Osmajic (G), 28e Messias (G), 39e Maleh (L)

    LECCE (4-3-3) : Falcone ; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo ; Gorter, Ngom, Maleh ; N’Dri, Stulic, Monteiro. Entr. Di Francesco

    GENOA (3-5-2) : Bijlow ; Marcandalli, Østigård, Vásquez ; Ellertsson, Frendrup, Wiafe, Traore, El Shaarawy ; Messias, Osmajic. Entr. De Rossi

    Arbitre : Marchetti

    Avertis : -

    Expulsés : -

  • Buts et temps forts

    56' POTEAU - Superbe action, dont il a le secret, d'El Shaarawy. L'ancien joueur de la Roma reçoit le ballon à l'entrée de la surface, côté gauche, repique sur son pied droit et décoche une frappe enroulée qui s'écrase sur le poteau opposé, alors que Falcone est battu.

    45+2' BUT ANNULÉ - Gallo déborde sur la gauche, atteint la ligne de fond et centre entre le défenseur et le gardien. Stulic tend le pied droit, mais trouve Bijlow. Le ballon rebondit ensuite sur le bras de Stulic, collé au corps, avant de finir au fond des filets. Marchetti accorde d'abord le but, puis l'annule après vérification par la VAR, le ballon ayant touché le bras juste avant d'entrer dans le but.

    39' BUT - Coup franc à l'entrée de la surface pour Lecce. Maleh s'en charge et sa frappe enroulée du gauche, déviée par Frendrup, prend Bijlow à contre-pied.

    29' BUT - Nouvelle contre-attaque spectaculaire du Genoa. El Shaarawy reçoit le ballon à gauche et lance immédiatement Messias dans la profondeur. Le Brésilien se retrouve seul face à Falcone, l'efface en partant sur la gauche et frappe dans le but vide. Le ballon franchit lentement la ligne avant l'intervention désespérée de la défense. La montre de l'arbitre Marchetti vibre : le but est accordé.

    21' OCCASION - Quelle erreur d'El Shaarawy ! Le Genoa part en contre sur la droite. Messias entre dans la surface et provoque la sortie de Falcone, mais choisit de faire la passe plutôt que de tirer. Le ballon arrive au second poteau, où El Shaarawy tire à côté.

    11' BUT - Grosse erreur de Lecce à la relance, qui rend le ballon au Genoa et permet de lancer Messias dans la profondeur. Après un cafouillage, El Shaarawy tente un centre, contré, et le ballon revient à Messias. Celui-ci centre immédiatement et Osmajic trompe Falcone d'un plat du pied au centre de la surface.

    0' Coup d'envoi au Via del Mare à partir de 18 h.

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