Rafael Leao reprend la parole sur les réseaux sociaux et fait implicitement référence à un départ du Milan. Voici ce qu’a publié l’attaquant portugais dans la soirée dans une story sur Instagram : « Ma seule pensée, c’est le terrain : je suis concentré sur le fait de donner le maximum, à chaque match et à chaque entraînement. Simplement pour éviter toute forme de spéculation et les fausses informations, je réaffirme que depuis quelque temps j’ai confié la gestion de tous mes intérêts exclusivement à ma famille et à mes avocats. Aucune autre personne n’est autorisée à parler en mon nom. Tête aux prochains objectifs ».
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Leao et son départ de l’AC Milan : « Ma seule pensée, c’est le terrain, personne ne peut parler en mon nom. Place aux prochains objectifs »
SITUATION COMPLIQUÉE
L’attaquant portugais, considéré comme transférable par l’AC Milan, reprend donc la parole sur les réseaux sociaux au sujet de son avenir, et il le fait de manière catégorique, notamment pour éviter les spéculations : il réaffirme sa situation, déclarant s’en remettre uniquement à ses proches, en particulier son père, ainsi qu’à ses avocats, et écartant donc aussi une possible médiation de Jorge Mendes en cas de transfert. Aucune distraction liée au mercato pour l’instant, donc, mais pour l’AC Milan, Leao n’est absolument pas intouchable, et cette impasse rend pour le moment compliquée la planification d’Amorim.
LE CHOIX D’AMORIM
Ce n’est en effet un secret pour personne que, pour l’entraîneur passé par le Sporting et Manchester United, le numéro 10 était tout sauf indispensable, et les mots d’adieu de Leao au début du mercato laissaient présager un départ assez certain : avec le passage des jours, toutefois, l’absence d’offres satisfaisant l’AC Milan sur le plan économique et le joueur sur le plan sportif a figé la situation, Leao pouvant désormais rester mais sans avoir un rôle bien défini dans le 3-4-2-1 et surtout sans permettre d’investissements à son poste en ne partant pas.
Le refus à la Turquie et les offres basses
La vérité, c’est que les offres venues de Turquie, d’abord de Fenerbahçe puis surtout de Galatasaray,n’ont jamais convaincu l’AC Milan, qui a demandé dès le départ 60 millions d’euros pour un transfert définitif : d’Istanbul, ce sont au contraire des propositions de prêt avec option ou obligation d’achat à des montants nettement inférieurs qui sont arrivées, autour de 35/40 millions d’euros. Sans compter que Leao ne considère pas un transfert sur le Bosphore comme une amélioration pour sa carrière.
La conséquence, c’est qu’à ce jour, au 12 août, à 20 jours de la fin du mercato et à 10 du début de la Serie A, Leao ne sait toujours pas avec certitude où il jouera la saison prochaine : il s’attendait probablement à quelque approche séduisante venue de Premier League ou de Liga, qui n’est pas arrivée. Ainsi, le joueur le mieux payé de l’effectif et l’un des plus doués techniquement n’a désormais même pas la certitude d’être titulaire, si jamais il reste finalement dans l’effectif, en plus d’avoir bloqué les négociations pour les arrivées. Une impasse dangereuse, que Leao tente de chasser à coups de messages sur les réseaux sociaux : s’il reste finalement à l’AC Milan, il faudra aussi voir comment les supporters accueilleront les nombreuses manifestations de malaise apparues durant l’été, dans lesquelles il a à plusieurs reprises lâché l’AC Milan.
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