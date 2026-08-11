La conséquence, c’est qu’à ce jour, au 12 août, à 20 jours de la fin du mercato et à 10 du début de la Serie A, Leao ne sait toujours pas avec certitude où il jouera la saison prochaine : il s’attendait probablement à quelque approche séduisante venue de Premier League ou de Liga, qui n’est pas arrivée. Ainsi, le joueur le mieux payé de l’effectif et l’un des plus doués techniquement n’a désormais même pas la certitude d’être titulaire, si jamais il reste finalement dans l’effectif, en plus d’avoir bloqué les négociations pour les arrivées. Une impasse dangereuse, que Leao tente de chasser à coups de messages sur les réseaux sociaux : s’il reste finalement à l’AC Milan, il faudra aussi voir comment les supporters accueilleront les nombreuses manifestations de malaise apparues durant l’été, dans lesquelles il a à plusieurs reprises lâché l’AC Milan.