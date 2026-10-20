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Le vacarme autour de Mbappé et Yamal plombe un cadre du Paris SG : le choc face au Barça va-t-il le relancer ?

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
Ligue des Champions
K. Kvaratskhelia
Kylian Mbappé
L. Yamal
France
Espagne
Géorgie

Un tournant ou le début d'une crise ?

Khvicha Kvaratskhelia n'est plus un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison compte tenu de son niveau, et il pourrait s'affirmer lors du choc de Ligue des champions face à Barcelone ce mardi soir, comme il a l'habitude de le faire dans les grands rendez-vous.

Les performances en dents de scie du joueur ont alimenté le débat dans l'émission « L'After Foot » sur la chaîne RMC, avant la rencontre, les invités s'interrogeant : Kvaratskhelia répondra-t-il de nouveau présent lors d'un grand match ?

Après avoir été considéré comme l'un des principaux artisans du deuxième sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions l'an dernier, le Géorgien vit un début compliqué pour la saison 2026-2027. Et ce choc européen face à Barcelone tombe au moment idéal pour mesurer sa capacité à réagir.

  • Une tête embrouillée : les performances en dents de scie de Kvaratskhelia sont « inacceptables »

    L'ancien joueur de Lyon et de Saint-Étienne François Clerc a déclaré dans l'émission lundi soir : « Si Kvara débute le match, il fera un grand match. Au niveau de l'attitude, on sent qu'il joue avec la tête (embrouillée), qu'il n'est pas présent. On ressent une sorte de malaise. Il a livré de bons matchs en Ligue 1, mais là, il est décevant de toute façon. »

    De son côté, le journaliste Daniel Riolo estime que l'écart de niveau du joueur géorgien entre la Ligue 1 et la Ligue des champions pourrait devenir un problème.

    Il a affirmé : « S'il joue (face à Barcelone) et que, comme d'habitude (en Ligue des champions), il est bon, alors je pense qu'au bout d'un moment le message sera : arrête de faire ça. »

    Il a expliqué que le joueur géorgien semble choisir ses matchs et ne pas se soucier des rencontres de Ligue 1, ce qui fait que son niveau varie entre les deux compétitions.

    Il a ajouté : « Nous sommes d'accord sur l'existence de la théorie selon laquelle les joueurs choisissent leurs matchs, et nous la laissons passer tranquillement parce que nous avons compris que personne ne se souciait de la Ligue 1 au Paris Saint-Germain. Mais là, ce serait vraiment énorme, voire de trop. En Ligue 1, il est vraiment moyen. S'il est bon demain et que j'étais l'entraîneur, je ne l'accepterais pas. »

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  • Le vacarme autour du Ballon d'Or pourrait être à l'origine de la déception

    Le journaliste et consultant technique Florent Gautreau estime que Luis Enrique pourrait laisser Kvaratskhelia sur le banc et continuer de mettre la pression sur lui, car il n'a pas retrouvé son niveau ni le comportement attendu, mais il a pronostiqué un retour ultérieur du Géorgien comme un joueur excellent et la reconquête de sa place de titulaire sur la scène nationale et continentale.

    Quant au journaliste et consultant Walid Acherchour, il n'a pas pu trouver d'explication à cet écart dans le niveau du joueur et a déclaré : « Cette année, il n'a pas participé à la Coupe du monde et a bénéficié d'une préparation idéale, alors comment expliquer que Kvara, qui pourrait faire partie des cinq meilleurs candidats au Ballon d'Or, ne soit plus capable, face à Strasbourg, de tenter un dribble dans une situation individuelle ? »

    Gautreau a répondu par une réponse possible à cette question : « Il y a une chose que nous avons sous-estimée dans tous nos débats autour du Ballon d'Or : à son arrivée en début de saison, il s'est peut-être vu comme un candidat, mais dans la grande machine des campagnes de candidature de tout le monde (Mbappé, Yamal et Dembélé), il a vu qu'on ne parlait plus de lui. »

    Et d'expliquer : « C'est pour cela que son niveau a peut-être baissé (à cause de la frustration) alors qu'il attendait un début de saison phénoménal après avoir manqué la Coupe du monde. »

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