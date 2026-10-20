L'ancien joueur de Lyon et de Saint-Étienne François Clerc a déclaré dans l'émission lundi soir : « Si Kvara débute le match, il fera un grand match. Au niveau de l'attitude, on sent qu'il joue avec la tête (embrouillée), qu'il n'est pas présent. On ressent une sorte de malaise. Il a livré de bons matchs en Ligue 1, mais là, il est décevant de toute façon. »

De son côté, le journaliste Daniel Riolo estime que l'écart de niveau du joueur géorgien entre la Ligue 1 et la Ligue des champions pourrait devenir un problème.

Il a affirmé : « S'il joue (face à Barcelone) et que, comme d'habitude (en Ligue des champions), il est bon, alors je pense qu'au bout d'un moment le message sera : arrête de faire ça. »

Il a expliqué que le joueur géorgien semble choisir ses matchs et ne pas se soucier des rencontres de Ligue 1, ce qui fait que son niveau varie entre les deux compétitions.

Il a ajouté : « Nous sommes d'accord sur l'existence de la théorie selon laquelle les joueurs choisissent leurs matchs, et nous la laissons passer tranquillement parce que nous avons compris que personne ne se souciait de la Ligue 1 au Paris Saint-Germain. Mais là, ce serait vraiment énorme, voire de trop. En Ligue 1, il est vraiment moyen. S'il est bon demain et que j'étais l'entraîneur, je ne l'accepterais pas. »