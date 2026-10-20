Khvicha Kvaratskhelia n'est plus un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison compte tenu de son niveau, et il pourrait s'affirmer lors du choc de Ligue des champions face à Barcelone ce mardi soir, comme il a l'habitude de le faire dans les grands rendez-vous.
Les performances en dents de scie du joueur ont alimenté le débat dans l'émission « L'After Foot » sur la chaîne RMC, avant la rencontre, les invités s'interrogeant : Kvaratskhelia répondra-t-il de nouveau présent lors d'un grand match ?
Après avoir été considéré comme l'un des principaux artisans du deuxième sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions l'an dernier, le Géorgien vit un début compliqué pour la saison 2026-2027. Et ce choc européen face à Barcelone tombe au moment idéal pour mesurer sa capacité à réagir.