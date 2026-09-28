Le suicide de Hossam Hassan

Parfois, l'homme n'a besoin de personne pour le pousser du sommet afin de tomber ; il lui suffit de se convaincre qu'il est devenu plus grand que la place qu'il occupe, et que son dernier succès l'a placé au-dessus de toute critique et de toute remise en question.

C'est précisément l'histoire de Hossam Hassan aujourd'hui : un homme parvenu au sommet de la gloire avec l'équipe d'Égypte grâce à la qualification pour la Coupe du monde, avant de commencer lui-même à détruire l'image qu'il avait bâtie.

Nul ne nie que Hossam Hassan ait travaillé dur et que la qualification pour le Mondial soit un grand exploit qui restera porté à son crédit. Mais le succès ne signifie pas que vous détenez la baguette magique, ni que chaque décision que vous prenez est juste, ni que celui qui n'est pas d'accord avec vous n'y comprend rien.

Le succès est censé vous rendre plus calme, plus apte à voir vos erreurs et à tirer profit de ce que vous avez accompli, au lieu de vous y arrêter comme s'il s'agissait de la fin du chemin.

Le problème a commencé lorsque le sentiment de réussite s'est transformé en sentiment de supériorité. Avec lui, le dialogue est devenu plus difficile, et l'emportement s'est manifesté dans des situations qui ne nécessitaient pas toute cette confrontation.

C'est de là que les crises ont commencé à s'enchaîner, à commencer par les déclarations choquantes sur Mohamed El-Shenawy, puis la polémique qui a entouré Mohamed Salah et son départ du rassemblement de la sélection, faisant de cette histoire bien plus que de simples décisions techniques.