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Le suicide de Hossam Hassan

Opinion
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H. Hassan
Égypte vs Angola
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Al-Ahly dans la tourmente

Parfois, l'homme n'a besoin de personne pour le pousser du sommet afin de tomber ; il lui suffit de se convaincre qu'il est devenu plus grand que la place qu'il occupe, et que son dernier succès l'a placé au-dessus de toute critique et de toute remise en question.

C'est précisément l'histoire de Hossam Hassan aujourd'hui : un homme parvenu au sommet de la gloire avec l'équipe d'Égypte grâce à la qualification pour la Coupe du monde, avant de commencer lui-même à détruire l'image qu'il avait bâtie.

Nul ne nie que Hossam Hassan ait travaillé dur et que la qualification pour le Mondial soit un grand exploit qui restera porté à son crédit. Mais le succès ne signifie pas que vous détenez la baguette magique, ni que chaque décision que vous prenez est juste, ni que celui qui n'est pas d'accord avec vous n'y comprend rien.

Le succès est censé vous rendre plus calme, plus apte à voir vos erreurs et à tirer profit de ce que vous avez accompli, au lieu de vous y arrêter comme s'il s'agissait de la fin du chemin.

Le problème a commencé lorsque le sentiment de réussite s'est transformé en sentiment de supériorité. Avec lui, le dialogue est devenu plus difficile, et l'emportement s'est manifesté dans des situations qui ne nécessitaient pas toute cette confrontation.

C'est de là que les crises ont commencé à s'enchaîner, à commencer par les déclarations choquantes sur Mohamed El-Shenawy, puis la polémique qui a entouré Mohamed Salah et son départ du rassemblement de la sélection, faisant de cette histoire bien plus que de simples décisions techniques.

  • Cairo-CAF-Qualifiers-Egypt-VS-AngolaAFP

    Le problème n'est pas la décision, mais la manière

    Hossam Hassan a le droit d'écarter El Shenawy, et il a le droit de décider quand Mohamed Salah joue et quand il reste sur le banc des remplaçants. Le sélectionneur est en fin de compte le maître des choix techniques, et on ne peut pas gérer une sélection nationale avec la logique de satisfaire les stars.

    Mais détenir ce pouvoir de décision ne signifie pas nécessairement que vous devez l'utiliser d'une manière qui fait de chaque grand joueur une crise en puissance.

    Le sélectionneur fort n'est pas celui qui prouve à tout le monde qu'il est le plus fort, mais celui qui amène ses joueurs à lui faire confiance même lorsqu'ils sont en désaccord avec lui. Un vestiaire ne se gère pas à voix haute, ni par des déclarations qui parviennent aux médias, ni en cherchant à l'emporter dans chaque discussion. Parfois, un mot posé a plus d'impact qu'une conférence de presse entière.

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    Et c'est précisément là que Hossam Hassan s'est trompé. Au lieu de laisser le terrain parler de l'exploit de la qualification pour la Coupe du monde, le micro est devenu la principale source des polémiques qui l'entourent. Chaque déclaration ouvre une nouvelle porte, et chaque tentative d'expliquer une position se transforme en un autre espace de débat, au point que les propos sur sa personnalité et ses déclarations éclipsent le discours sur la sélection elle-même.

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  • Cairo-Egypt-Egypt-Angola-AFCON-QualifierAFP

    Du sommet au bord de la chute

    Voici l'une des chutes les plus rapides que l'on puisse voir dans le football : hier, Hossam Hassan était l'homme qui a ramené l'Égypte en Coupe du monde ; aujourd'hui, on parle davantage de ses crises et de son éventuel départ que de l'exploit lui-même.

    Le plus douloureux, c'est que tout cela aurait pu être évité. On ne lui demandait pas de satisfaire tout le monde, ni de s'entendre avec chaque joueur ou chaque critique ; on lui demandait seulement de mesurer la valeur de l'endroit où il était parvenu. Le véritable succès n'est pas d'atteindre le sommet, mais de savoir comment s'y maintenir.

    Le suicide de Hossam Hassan ne signifie pas la mort, mais réside dans la manière dont il a géré la gloire après l'avoir atteinte : l'orgueil, le refus du dialogue et la volonté d'imposer son autorité en toute circonstance peuvent détruire en quelques semaines ce dont la construction a nécessité des années.

    Hossam Hassan avait la possibilité de sortir de cette étape en tant que l'homme qui a offert à l'Égypte la gloire au Mondial, mais il est aujourd'hui sur le point de devenir l'homme qui a lui-même dilapidé le crédit de cet exploit. Il peut peut-être encore arrêter cette chute, mais le point de départ ne sera pas le micro : ce sera une remise en question sincère avec lui-même.

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