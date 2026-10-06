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Le sextuple vainqueur de la Ligue des champions se dirige vers un transfert CHOC en Liga après son départ du Real Madrid
Carvajal en discussions avec Getafe
Carvajal est en négociations pour rejoindre Getafe en tant qu’agent libre après son départ de Madrid. Le latéral droit de 34 ans est sans club depuis l’expiration de son contrat le 30 juin. Selon des informations du journal espagnol ABC, les discussions entre les deux parties progressent bien.
Le défenseur expérimenté pourrait bientôt passer une visite médicale en vue d’un éventuel transfert. Ce possible transfert intervient après des informations venues d’Italie, la semaine dernière, liant le défenseur vétéran à plusieurs clubs de Serie A. Cependant, rester dans la capitale espagnole semble désormais être l’issue la plus probable.
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Gros coup de pouce pour l’effectif de Bordalas
Obtenir la signature d’un sextuple champion d’Europe constituerait un énorme coup de pouce pour l’entraîneur de Getafe, Bordalas. Le technicien a fait savoir ouvertement qu’il avait besoin d’un effectif plus étoffé pour faire face à un calendrier exigeant.
Getafe occupe actuellement la 11e place en Liga, après avoir pris huit points lors de ses sept premières journées. Le club fait face à un calendrier chargé alors qu’il se prépare à disputer la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue Conférence.
Carvajal apporterait une immense expérience du plus haut niveau à l’effectif après avoir remporté de nombreux trophées durant son passage réussi à Santiago Bernabeu. Son arrivée renforcerait considérablement les options défensives à la disposition de Bordalas.
Gérer les inquiétudes autour des blessures au poste d’arrière droit
Cette potentielle signature intervient à un moment curieux pour Getafe, qui compte déjà deux arrières droits dans son effectif. Le joueur prêté par Aston Villa Andres Garcia effectue actuellement un prêt d'une saison sous les ordres de Bordalas.
Dans le même temps, Kiko Femenia est écarté des terrains depuis début septembre en raison d'une déchirure aux ischio-jambiers de la jambe gauche. L'absence de Femenia a laissé le club à court d'options expérimentées sur le côté droit de la défense.
Cependant, les antécédents de blessures de Carvajal restent un élément à prendre en compte. Le vétéran de 34 ans a subi plusieurs pépins physiques au cours de sa carrière, ce qui fait d'une visite médicale approfondie une partie cruciale de l'opération.
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Finalise la prochaine étape de sa carrière
Les négociations vont se poursuivre entre Carvajal et Getafe, les deux parties travaillant à la finalisation de l'opération. La réussite de la visite médicale prévue sera la condition principale avant la signature de tout contrat.
Si l'accord est finalisé, le latéral expérimenté fera son retour en Liga sous de nouvelles couleurs. Une annonce officielle pourrait suivre rapidement si les derniers détails sont réglés entre le joueur et les dirigeants du club. Pour l'instant, Carvajal reste concentré sur la sécurisation de son avenir après des mois sans équipe.
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