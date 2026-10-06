Le sextuple vainqueur de la Ligue des champions se dirige vers un transfert CHOC en Liga après son départ du Real Madrid

Carvajal est en négociations pour rejoindre Getafe en tant qu’agent libre après son départ de Madrid. Le latéral droit de 34 ans est sans club depuis l’expiration de son contrat le 30 juin. Selon des informations du journal espagnol ABC, les discussions entre les deux parties progressent bien.

Le défenseur expérimenté pourrait bientôt passer une visite médicale en vue d’un éventuel transfert. Ce possible transfert intervient après des informations venues d’Italie, la semaine dernière, liant le défenseur vétéran à plusieurs clubs de Serie A. Cependant, rester dans la capitale espagnole semble désormais être l’issue la plus probable.