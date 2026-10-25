Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, est confronté à un test important avant d'affronter Bournemouth ce dimanche, dans le cadre de la huitième journée de Premier League, après que les déclarations de Bruno Fernandes à la suite de la lourde défaite face à Côme ont suscité une vive polémique concernant sa relation avec son entraîneur.

Ces déclarations inhabituelles ont placé le capitaine de l'équipe devant l'éventualité d'être écarté du onze de départ, à un moment où Carrick doit prouver sa capacité à imposer son autorité au sein du vestiaire.

Au cours des sept derniers matchs de Premier League, Manchester United n'a récolté que 7 points, ce qui le place à la quinzième place, à égalité avec son poursuivant Crystal Palace et avec un point d'avance sur Bournemouth, dix-septième.



