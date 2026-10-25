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"Ronaldo" - World Premiere - Red Carpet ArrivalsGetty Images Entertainment
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Le secret réside dans l'expérience de Ronaldo : Rooney conseille Carrick pour résoudre la crise de Fernandez

Manchester United vs Bournemouth
Manchester United
Bournemouth
Premier League
M. Carrick
W. Rooney
C. Ronaldo
B. Fernandes
S. Ferguson
Angleterre
Portugal
Écosse

L'entraîneur de Manchester United impose-t-il son autorité sur le vestiaire ?

Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, est confronté à un test important avant d'affronter Bournemouth ce dimanche, dans le cadre de la huitième journée de Premier League, après que les déclarations de Bruno Fernandes à la suite de la lourde défaite face à Côme ont suscité une vive polémique concernant sa relation avec son entraîneur.

Ces déclarations inhabituelles ont placé le capitaine de l'équipe devant l'éventualité d'être écarté du onze de départ, à un moment où Carrick doit prouver sa capacité à imposer son autorité au sein du vestiaire.

Au cours des sept derniers matchs de Premier League, Manchester United n'a récolté que 7 points, ce qui le place à la quinzième place, à égalité avec son poursuivant Crystal Palace et avec un point d'avance sur Bournemouth, dix-septième.


  • Les déclarations de Bruno mettent Carrick sous pression

    Carrick a adressé un message fort lors de sa conférence de presse vendredi : son allocution d'ouverture a duré 5 minutes et 36 secondes avant qu'il n'accepte les questions, et il y a évoqué le recul des résultats, l'importance des supporters, l'histoire du club et ce qu'il attend de ses joueurs, insistant sur le fait que Manchester United est plus grand que n'importe quel individu.

    Des mots comme l'humilité et le travail acharné ont marqué son discours, dans un message qui semblait s'adresser à ses joueurs au milieu d'un recul des résultats et des pressions entourant l'équipe.

    Ces déclarations interviennent après les critiques publiques formulées par Fernandes à la suite de la défaite de Manchester United face à Côme sur le score de 4-1, lui qui avait critiqué la méthode de l'entraîneur dans l'un des entretiens et adressé des critiques au club dans un autre entretien, l'accusant de vivre sur les gloires du passé.

    Cette crise survient à un moment où United souffre de résultats décevants, après n'avoir décroché que deux victoires lors de ses 11 premiers matchs de la saison, face à Ipswich Town, récemment promu, et au club azerbaïdjanais du Sabah.

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  • Les statistiques de Bruno ouvrent la porte à son départ

    Les critiques ne se sont pas limitées aux déclarations du capitaine portugais, mais se sont étendues à son rendement sur le terrain. Fernandes a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive cette saison, et ses six contributions offensives sont intervenues lors de deux matches seulement, face à Ipswich et au Sabah, tandis qu'il n'a ni marqué ni fait marquer lors des neuf autres rencontres.

    La baisse de régime de Fernandes, conjuguée à ses critiques publiques, place Carrick devant la nécessité d'adopter une position claire, d'autant que l'équipe a besoin d'une réaction rapide, malgré la longue liste de blessés qui complique davantage sa tâche.

    Fernandes avait déjà essuyé les critiques de l'ancien capitaine de United, Wayne Rooney, qui a suggéré de lui accorder une période de repos loin des projecteurs, estimant qu'il avait perdu une partie de son tranchant et de sa forme physique après une longue saison et une participation à la Coupe du monde.

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  • L'expérience Ferguson-Ronaldo : Carrick va-t-il la rééditer ?

    Rooney a cité l'exemple de ce qu'avait fait la légende de Manchester United, Sir Alex Ferguson, avec son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo, expliquant que la star portugaise se voyait parfois accorder une semaine de congé de manière inattendue, dans le but de retrouver sa forme et de revenir en meilleure condition.

    Selon le journal Mirror, Rooney a affirmé que Fernandes pourrait avoir besoin d'une période similaire pour retrouver son dynamisme, avertissant que maintenir la pression sur lui risquait d'accroître sa frustration et d'affecter négativement son niveau. De son côté, Carrick n'a pas tranché sa position quant à la possibilité de retirer le brassard de capitaine à Fernandes, se contentant d'affirmer que l'intérêt de l'équipe et du club passe avant tout, et qu'il prendra la décision qui servira Manchester United.

    Après avoir réussi à galvaniser l'équipe à la suite du départ de Ruben Amorim et avoir pris en charge la mission de manière permanente cet été, Carrick est désormais appelé à prouver sa capacité à gérer les crises, et pas seulement à diriger l'équipe durant les périodes de réussite.

    L'écartement de Fernandes face à Bournemouth pourrait être une étape décisive pour rétablir la discipline et montrer que la place de tout joueur, quel que soit son nom, est liée à l'intérêt de l'équipe.

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