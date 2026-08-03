Dans un revirement soudain de sa politique sur le marché des transferts, le club anglais de Chelsea a modifié sa stratégie qui reposait depuis des années sur le recrutement de jeunes talents, pour s'orienter vers l'engagement de joueurs dotés d'une grande expérience. Ainsi, Danny Welbeck, âgé de 35 ans, est officiellement devenu un joueur de Chelsea, tout comme Jordan Henderson, âgé de 36 ans, qui l'a rejoint.
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Le secret des recrutements de vétérans de Premier League par Chelsea
La surprise des supporters
Selon le journal britannique The Athletic, ces récentes transactions ont surpris la plupart des observateurs, d'autant plus que la priorité, depuis janvier 2023 sous la direction de l'alliance Todd Boehly et Clearlake, consistait à recruter de jeunes talents dotés d'un potentiel de progression, ce qui soulève une interrogation sur ce qui a changé.
La direction actuelle n'a pas négligé le recrutement de joueurs pleinement opérationnels depuis le rachat du club en mai 2022, puisque la première fenêtre de transferts a vu l'arrivée de Raheem Sterling, âgé de 27 ans, de Kalidou Koulibaly, âgé de 31 ans, et de Pierre-Emerick Aubameyang, âgé de 33 ans, mais aucun d'entre eux n'a eu l'impact escompté. Koulibaly et Aubameyang sont partis au bout d'un an, tandis que Sterling a livré des performances décevantes sous le maillot de Chelsea, avant de quitter officiellement le club en janvier, bien que sa dernière apparition avec l'équipe remonte à mai 2024.
Les difficultés de ce trio ont constitué un facteur majeur dans le changement de stratégie de transferts à partir de janvier 2023. Au cours des trois dernières saisons, l'effectif de Chelsea a affiché la moyenne d'âge la plus jeune de la Premier League, mais la récompense a été de terminer aux sixième, quatrième et dixième places de la Premier League, avec quelques moments marquants comme la victoire en Ligue Europa Conférence et à la Coupe du monde des clubs.
Les statistiques indiquaient que Tosin Adarabioyo, qui a rejoint Chelsea en tant qu'agent libre en provenance de Fulham en 2024, était le joueur le plus âgé à représenter le club lors de la saison 2025-2026, à 28 ans, ce qui fait clairement des recrutements de Welbeck et Henderson un grand bond en avant.
- AFP
Sont-ce là les consignes d'Alonso ?
Ce changement ne doit pas être attribué uniquement à l'arrivée du nouvel entraîneur Xabi Alonso, nommé en mai, car le copropriétaire Behdad Eghbali avait fortement laissé entendre que le changement était imminent lors de son intervention au congrès mondial du sport de la CAA à Los Angeles en avril.
Behdad Eghbali a déclaré : « Il y a un plan. Nous réfléchissons au plan. Nous essayons d'améliorer le plan et de l'ajuster s'il ne fonctionne pas. Nous devons être meilleurs sur quelques points, ajouter davantage de joueurs prêts dans cette partie du projet, pour faire passer le projet au niveau supérieur, pour être constants dans le temps. Nous sommes conscients que nous avons besoin d'équilibre. On ajuste un modèle, on s'améliore et on apprend de ses erreurs. »
Lorsqu'on évoque le nom de l'entraîneur Liam Rosenior devant les supporters de Chelsea, il est peu probable qu'ils réagissent avec chaleur, mais celui-ci avait remarqué qu'il manquait quelque chose à l'équipe lorsqu'il a succédé à Enzo Maresca en janvier.
Des sources internes au club, qui se sont exprimées de manière anonyme auprès du journal « The Athletic » afin de préserver les relations, ont confirmé que, lors de la première réunion de l'équipe, Rosenior a parlé aux joueurs de la façon dont le manque de maturité émotionnelle nuisait à leurs chances de gagner des matches, et a souligné que Chelsea pouvait être supérieur dans un match mais que, si quelque chose se produisait contre eux, qu'il s'agisse d'une décision arbitrale ou d'un but encaissé sur un coup du sort, ils perdaient leur concentration dans les dix ou quinze minutes suivantes et perdaient souvent.
Bien qu'il les ait mis au défi d'améliorer ce point, Rosenior n'a pas réussi à obtenir une meilleure réaction, le club ayant considéré que la défaite du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain en était un exemple majeur. Chelsea s'est en effet effondré après une erreur à la 74e minute du gardien Filip Jørgensen, qui a offert au Paris Saint-Germain l'avantage et porté le score à 3-2 en leur faveur. Ils ont ensuite encaissé deux autres buts qui ont pratiquement anéanti leurs chances dans une confrontation que Chelsea a perdue sur le score cumulé de 8-2. À cela s'est ajouté le comportement puéril de Pedro Neto alors que le score était de 4-2, lorsqu'il a bousculé un ramasseur de balles, un autre signal d'alarme.
Crise disciplinaire
Le mauvais bilan disciplinaire de Chelsea a représenté un autre facteur, puisqu'ils ont terminé à la dernière place du classement du fair-play à deux reprises lors des trois dernières saisons, et à l'avant-dernière place lors de la saison 2024-2025. Des membres du groupe de meneurs, comme Enzo Fernández et Moisés Caicedo, alors qu'ils étaient en position de montrer l'exemple, commettaient eux-mêmes régulièrement des fautes avec les arbitres.
Lors des réunions tenues avec Alonso au sujet de sa prise de fonction comme entraîneur, l'ancien milieu de terrain a évoqué la même question que celle qu'ils avaient identifiée, à savoir la nécessité de construire et d'ajouter davantage de mentalités de gagnants. C'était un point essentiel, ce qui signifiait que tout le monde était d'accord dès le premier jour.
Lors de la tournée de préparation du club à Sydney, Alonso a déclaré, dans un entretien portant sur ce qu'il faut pour bâtir une bonne culture dans un club de football : « Pour moi, il faut le bon équilibre de personnalités, de stades de maturité, des joueurs d'une vingtaine d'années, d'un peu plus de trente ans et entre les deux, des joueurs à des étapes différentes de leur carrière. »
Parler de ce que l'on cherche à faire est une bonne chose, mais le mettre en œuvre sur le terrain en est une autre, et Chelsea a abordé la période des transferts avec la volonté de recruter des joueurs prêts à l'emploi issus des cinq grands championnats européens, ce qu'ils ont fait.
Chelsea ne considère pas cela comme une simple question d'âge, ni comme une nécessité de recruter dans une génération plus âgée pour le simple fait de recruter. À vingt-six ans, Maxence Lacroix correspond aux critères qu'ils recherchent, après avoir joué en Premier League ces deux dernières années avec Crystal Palace, et l'on peut dire la même chose de Morgan Rogers, leur transfert record au club à 117 millions de livres sterling en provenance d'Aston Villa, âgé de 24 ans.
Le club estime même que Marco Palestra, âgé de 21 ans, répond aux exigences, après avoir été désigné meilleur défenseur du championnat italien pour la saison 2025-2026 lors de son prêt à Cagliari.
Henderson et Welbeck retiendront le plus l'attention sur ce sujet, ce qui est compréhensible, Chelsea considérant Henderson comme quelqu'un qui aidera à élever les standards au centre d'entraînement et pendant les matches, en poussant ses coéquipiers vers l'avant, mais en le faisant de manière positive, sans réprimander les individus devant le groupe. Le club estime également qu'il est quelqu'un qui ne demandera pas aux autres ce qu'il ne serait pas prêt à faire lui-même. Toutefois, si Chelsea livrait une prestation médiocre lors de la première mi-temps d'un match, Henderson ne craindrait pas d'exprimer son opinion à la pause.
- Getty Images Sport
Une nouvelle politique
Welbeck est également perçu comme un joueur capable d'inspirer l'équipe, mais d'une manière différente, l'attaquant étant apprécié pour être une source d'énergie positive, capable de relier les personnes et de remonter le moral.
Il ne faut pas oublier qu'avant de tenter d'attirer Henderson, Chelsea a sérieusement cherché à recruter Granit Xhaka, âgé de 33 ans, en provenance de Sunderland pour les mêmes raisons. Toutefois, Sunderland a fait savoir qu'il n'était pas à vendre. Chelsea s'est ensuite renseigné sur le joueur libre John Stones, âgé de 32 ans, mais celui-ci a choisi de rejoindre l'Inter Milan.
Et même si Henderson et Welbeck ne restent que deux ans à Stamford Bridge, Chelsea est convaincu que cette démarche en vaudra la peine, car ils apporteront une ambiance et une énergie dont l'équipe a cruellement besoin dans le vestiaire et qui faisaient peut-être défaut, en plus de transmettre de précieuses leçons.
Reece James continuera à assumer son rôle de capitaine de l'équipe et les nouvelles recrues ne remettront pas en cause son autorité. Bien qu'il ne soit pas le plus bruyant parmi ceux qui portent le brassard, lorsqu'il choisit d'élever la voix, tout le monde l'écoute.
Mais la présence d'un plus grand nombre de voix de leader autour de lui ne peut qu'aider, James connaissant les deux joueurs, Henderson en particulier grâce à ses missions avec la sélection anglaise, et le joueur de 26 ans respecte ce qu'il apporte. Il n'y aura donc aucun problème à ce sujet.
Quant à la possibilité que d'autres joueurs de plus de 30 ans arrivent à l'avenir, elle ne peut être exclue, mais ce n'est pas un choix définitif d'en faire un événement récurrent.
Comme lors de tout mercato, ce sont les résultats qui détermineront si ces décisions sont couronnées de succès, mais personne ne peut reprocher à Chelsea de ne pas avoir tenté d'adapter sa philosophie.
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