Le mauvais bilan disciplinaire de Chelsea a représenté un autre facteur, puisqu'ils ont terminé à la dernière place du classement du fair-play à deux reprises lors des trois dernières saisons, et à l'avant-dernière place lors de la saison 2024-2025. Des membres du groupe de meneurs, comme Enzo Fernández et Moisés Caicedo, alors qu'ils étaient en position de montrer l'exemple, commettaient eux-mêmes régulièrement des fautes avec les arbitres.

Lors des réunions tenues avec Alonso au sujet de sa prise de fonction comme entraîneur, l'ancien milieu de terrain a évoqué la même question que celle qu'ils avaient identifiée, à savoir la nécessité de construire et d'ajouter davantage de mentalités de gagnants. C'était un point essentiel, ce qui signifiait que tout le monde était d'accord dès le premier jour.

Lors de la tournée de préparation du club à Sydney, Alonso a déclaré, dans un entretien portant sur ce qu'il faut pour bâtir une bonne culture dans un club de football : « Pour moi, il faut le bon équilibre de personnalités, de stades de maturité, des joueurs d'une vingtaine d'années, d'un peu plus de trente ans et entre les deux, des joueurs à des étapes différentes de leur carrière. »

Parler de ce que l'on cherche à faire est une bonne chose, mais le mettre en œuvre sur le terrain en est une autre, et Chelsea a abordé la période des transferts avec la volonté de recruter des joueurs prêts à l'emploi issus des cinq grands championnats européens, ce qu'ils ont fait.

Chelsea ne considère pas cela comme une simple question d'âge, ni comme une nécessité de recruter dans une génération plus âgée pour le simple fait de recruter. À vingt-six ans, Maxence Lacroix correspond aux critères qu'ils recherchent, après avoir joué en Premier League ces deux dernières années avec Crystal Palace, et l'on peut dire la même chose de Morgan Rogers, leur transfert record au club à 117 millions de livres sterling en provenance d'Aston Villa, âgé de 24 ans.

Le club estime même que Marco Palestra, âgé de 21 ans, répond aux exigences, après avoir été désigné meilleur défenseur du championnat italien pour la saison 2025-2026 lors de son prêt à Cagliari.

Henderson et Welbeck retiendront le plus l'attention sur ce sujet, ce qui est compréhensible, Chelsea considérant Henderson comme quelqu'un qui aidera à élever les standards au centre d'entraînement et pendant les matches, en poussant ses coéquipiers vers l'avant, mais en le faisant de manière positive, sans réprimander les individus devant le groupe. Le club estime également qu'il est quelqu'un qui ne demandera pas aux autres ce qu'il ne serait pas prêt à faire lui-même. Toutefois, si Chelsea livrait une prestation médiocre lors de la première mi-temps d'un match, Henderson ne craindrait pas d'exprimer son opinion à la pause.