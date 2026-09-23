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Le retour de Cachavacha ! La légende Diego Forlan lance son ère sur le banc de l’Uruguay dans le Japon qu’il adore
Forlan fait ses débuts sur le banc de l’Uruguay A à Miyagi
Diego Forlan s’apprête à prendre en charge l’équipe nationale A de l’Uruguay pour la première fois en tant que sélectionneur intérimaire lors du match amical international de jeudi contre le Japon. L’icône de 47 ans a réuni son groupe à Sendai avant cette rencontre au Q&A Stadium de Miyagi.
Forlan partage ses fonctions intérimaires chez les A avec son rôle de sélectionneur des moins de 20 ans de l’Uruguay.
Le sélectionneur vise à lancer son mandat avec une performance agressive face à une opposition de haut calibre.
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L’ancien attaquant revient sur le souvenir précieux de son passé de joueur au Japon
S’exprimant en conférence de presse, Forlan a affiché un immense plaisir à revenir au Japon, rappelant avec affection ses deux années passées comme joueur au Cerezo Osaka, pensionnaire de J1 League. Lui qui s’était rendu pour la dernière fois dans le pays en 2018 à l’occasion d’un match de Ligue des champions asiatique a salué la progression du football japonais et sa culture.
Il a souligné qu’affronter, dans un stade plein à craquer, des joueurs japonais de très haut niveau évoluant en Europe représentait un défi exaltant.
« Je suis vraiment reconnaissant d’avoir l’opportunité de jouer au Japon, a déclaré Forlan. Jouer pour le Cerezo Osaka pendant deux ans a été une merveilleuse expérience qui reste avec moi. Le Japon compte des joueurs de haut niveau international, et demain sera un match de très haut niveau. »
La culture de la gagne privilégiée malgré le coup dur de la blessure de Valverde
L'Uruguay prépare cette rencontre après un ajustement tardif de son groupe, avec le milieu de terrain Emiliano Martinez appelé pour remplacer Federico Valverde, blessé. Malgré l'absence de figures clés, Forlan a insisté sur le fait que la Celeste avait l'obligation absolue de gagner chaque match.
Il a mis en avant l'équilibre de son groupe, saluant sa qualité technique, sa profondeur offensive et sa solidité défensive.
« À partir de maintenant, il s'agit de gagner. C'est simple, a insisté Forlan. Nous, les Uruguayens, avons l'obligation de porter l'équipe nationale au niveau où nous savons qu'elle doit être. Gagner est ce que nous aimons le plus. Nous avons des joueurs avec une grande maîtrise du ballon, des buteurs et de bons défenseurs. »
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Le double rôle de management alimente une vision internationale à long terme
Forlan a précisé sa situation contractuelle, expliquant que son rôle auprès de l’équipe première reste intérimaire, en parallèle d’un contrat à durée déterminée pour diriger l’équipe des moins de 20 ans lors du prochain Championnat d’Amérique du Sud. Le sélectionneur vise à relancer la dynamique de la sélection nationale après une décevante élimination dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.
L’Uruguay aborde le match de jeudi avec l’envie de poser les bases d’une victoire sous la direction de son entraîneur légendaire.
L’Uruguay veut affirmer ses ambitions sous la houlette de Forlan.
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