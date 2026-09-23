Diego Forlan s’apprête à prendre en charge l’équipe nationale A de l’Uruguay pour la première fois en tant que sélectionneur intérimaire lors du match amical international de jeudi contre le Japon. L’icône de 47 ans a réuni son groupe à Sendai avant cette rencontre au Q&A Stadium de Miyagi.

Forlan partage ses fonctions intérimaires chez les A avec son rôle de sélectionneur des moins de 20 ans de l’Uruguay.

Le sélectionneur vise à lancer son mandat avec une performance agressive face à une opposition de haut calibre.



