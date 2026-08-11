Getty Images Sport
Traduit par
Le Real Madrid publie un communiqué officiel de solidarité avec la Colombie après un tremblement de terre dévastateur
Le géant espagnol prolonge son soutien
Le géant espagnol Madrid a présenté ses plus sincères condoléances et son soutien moral au peuple colombien après un séisme dévastateur de magnitude 7,4 survenu lundi matin. Cette catastrophe naturelle de grande ampleur a causé de graves dégâts aux infrastructures dans plusieurs régions clés, notamment dans les villes de Manizales, Cali et Pereira. Sous l’impulsion de sa direction et de son conseil d’administration, Madrid est devenu l’un des premiers grands clubs européens à adresser publiquement un message de solidarité internationale.
- Getty Images News
Le club publie un communiqué officiel
La direction madrilène a agi rapidement pour publier un communiqué officiel afin d’exprimer sa profonde empathie et de prier pour la sécurité de toutes les personnes touchées par la tragédie en Amérique du Sud.
Via un communiqué officiel publié sur les canaux médiatiques du club, le club aux 15 sacres européens a déclaré : « Le Real Madrid CF, son président et son conseil d’administration souhaitent exprimer leurs condoléances aux familles des personnes décédées et à tout le peuple colombien à la suite du séisme qui a frappé ce pays bien-aimé ces dernières heures.
« Depuis le Real Madrid, nous voulons exprimer notre solidarité et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés, à qui nous envoyons toute notre affection. »
Le football national risque d’être perturbé
Le message d’empathie de Madrid intervient alors qu’un état d’urgence national a paralysé plusieurs secteurs à travers la Colombie, y compris l’industrie du sport. L’instance dirigeante, la Dimayor, a été contrainte de reporter tous les matches nationaux de 24 heures afin de se concentrer sur les opérations de secours et d’évaluer les infrastructures des stades dans les zones touchées par la catastrophe. Le soutien moral d’une institution mondialement reconnue comme le Real Madrid apporte un important réconfort émotionnel à une population colombienne endeuillée.
- Getty Images Sport
Les compétitions attendent une évaluation de sécurité
Les matches nationaux reportés devraient provisoirement reprendre par phases le mardi 11 août et le mercredi 12 août. Cependant, la reprise des rencontres reste strictement conditionnée à des inspections structurelles rigoureuses des infrastructures des stades et au rétablissement des liaisons de transport dans les régions touchées. La Dimayor et ses 36 clubs membres continueront de travailler aux côtés des services d’urgence nationaux avant de prendre une décision finale sur le calendrier des rencontres à long terme.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles