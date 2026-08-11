La direction madrilène a agi rapidement pour publier un communiqué officiel afin d’exprimer sa profonde empathie et de prier pour la sécurité de toutes les personnes touchées par la tragédie en Amérique du Sud.

Via un communiqué officiel publié sur les canaux médiatiques du club, le club aux 15 sacres européens a déclaré : « Le Real Madrid CF, son président et son conseil d’administration souhaitent exprimer leurs condoléances aux familles des personnes décédées et à tout le peuple colombien à la suite du séisme qui a frappé ce pays bien-aimé ces dernières heures.

« Depuis le Real Madrid, nous voulons exprimer notre solidarité et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés, à qui nous envoyons toute notre affection. »