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Le Real Madrid écarte l’idée de vendre Trent Alexander-Arnold malgré une forte concurrence et des liens avec Liverpool

Mercato
Real Madrid
T. Alexander-Arnold
LaLiga

Le Real Madrid a fermement écarté les spéculations autour de l’avenir immédiat de Trent Alexander-Arnold à l’approche de la fermeture du mercato. Malgré les rumeurs persistantes d’un retour surprise à Liverpool, des sources au sein du club indiquent que le latéral n’est pas à vendre.

  • Reste ferme sur l’avenir d’Alexander-Arnold

    Selon teamtalk.com, le Real Madrid a fermement écarté les spéculations entourant l’avenir immédiat de Trent Alexander-Arnold alors que le mercato touche à sa fin. Malgré les rumeurs persistantes d’un retour surprise à Liverpool ou d’un possible transfert à Newcastle United, des sources au sein du club indiquent qu’un départ n’est absolument pas à l’ordre du jour. Le Real Madrid reste pleinement engagé envers l’international anglais, considérant sa première saison compliquée en Espagne comme un obstacle temporaire plutôt que comme une raison de le vendre.

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    Soutenir l’arrière latéral dans l’adversité

    Arrivé de Merseyside l’été dernier avec un contrat de six ans, Alexander-Arnold a traversé une campagne compliquée, marquée par des blessures et des ajustements tactiques. Cependant, les dirigeants du club estiment que les qualités qui ont fait de lui l’un des meilleurs créateurs de jeu d’Europe finiront par s’exprimer.

    Des sources internes au club ont indiqué que le Real Madrid considère les difficultés initiales d’Alexander-Arnold comme faisant partie d’une nécessaire période d’adaptation, plutôt que comme une raison de le vendre, ajoutant que le joueur reste épanoui dans la capitale espagnole.

  • Découverte d’une nouvelle compétition sous Mourinho

    Le défi pour le joueur de 27 ans s'est intensifié après l'arrivée du nouvel entraîneur Jose Mourinho et la signature du latéral droit Denzel Dumfries en provenance de l'Inter Milan. Avec Dumfries actuellement préféré dans le onze de départ, Alexander-Arnold se retrouve à lutter pour obtenir un temps de jeu régulier au Santiago Bernabeu. Le Real Madrid lui laisse du temps pour s'adapter, même si le joueur comprend qu'il doit élever son niveau pour convaincre l'exigeant entraîneur portugais.

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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Cap sur la route qui attend l’Espagne

    Alors que les pistes de départ vers des prétendants de Premier League sont désormais clairement fermées, en raison de structures salariales compliquées et du manque d'intérêt du club madrilène pour une vente, le défenseur se concentre avant tout sur un redressement sur la scène nationale. Alexander-Arnold est déterminé à se battre pour sa place sous les ordres de Mourinho afin de retrouver son meilleur niveau. Cela sera également essentiel pour revenir dans la course en sélection après avoir manqué les récentes listes de l'Angleterre.

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