Le Real Madrid écarte l’idée de vendre Trent Alexander-Arnold malgré une forte concurrence et des liens avec Liverpool

Arrivé de Merseyside l’été dernier avec un contrat de six ans, Alexander-Arnold a traversé une campagne compliquée, marquée par des blessures et des ajustements tactiques. Cependant, les dirigeants du club estiment que les qualités qui ont fait de lui l’un des meilleurs créateurs de jeu d’Europe finiront par s’exprimer.

Des sources internes au club ont indiqué que le Real Madrid considère les difficultés initiales d’Alexander-Arnold comme faisant partie d’une nécessaire période d’adaptation, plutôt que comme une raison de le vendre, ajoutant que le joueur reste épanoui dans la capitale espagnole.