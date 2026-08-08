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Le Real Madrid contraint à un spectaculaire revirement au milieu de terrain alors que Jose Mourinho trouve une solution créative à l’échec du transfert de Rodri
Madrid met fin à sa recherche d’un milieu de terrain
Le Real Madrid a décidé de fermer la porte à la signature d’un nouveau milieu de terrain pendant le mercato estival en cours. Après sa tentative infructueuse pour recruter Rodri, le géant espagnol ne procédera à aucun autre renfort dans l’entrejeu. Selon Fichajes, tout mouvement futur sur le marché dépend désormais entièrement des ventes potentielles d’Aurelien Tchouameni ou d’Eduardo Camavinga.
La direction du club estime fermement que l’effectif actuel possède suffisamment de qualité pour rivaliser au plus haut niveau. Les dirigeants sont convaincus que le milieu de terrain est déjà bien fourni. L’arrivée de Silva libre en provenance de Man City et l’évolution impressionnante de Guler pendant la pré-saison ont convaincu la direction d’interrompre ses recherches.
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Mourinho contraint de repenser sa tactique
Cette décision institutionnelle empêche l’arrivée d’un milieu défensif traditionnel après l’échec du club à s’attacher les services de Rodri. Cette position ferme contre toute nouvelle dépense au milieu de terrain oblige immédiatement le staff technique à redistribuer les rôles. Selon le même rapport, Mourinho doit désormais adapter son système préféré en 4-2-3-1 avant leur premier match de Liga.
Sans la possibilité de nouveaux renforts, l’entraîneur portugais prévoit d’utiliser Silva dans un rôle plus bas de meneur de jeu au sein d’un double pivot. Mourinho entend tirer pleinement parti de la vaste expérience du joueur de 31 ans pour lancer les attaques aux côtés de Tchouameni. Par conséquent, Fede Valverde sera probablement décalé sur le flanc droit ou relégué sur le banc après l’arrivée de Yan Diomande pour 125 millions d’euros.
Guler sur le devant de la scène
Dans la zone du milieu offensif, Mourinho imagine Guler comme le principal créateur chargé d’offrir la dernière passe. Le talent turc de 21 ans est appelé à tenir un rôle majeur, similaire à celui dont Mesut Ozil avait bénéficié lors du précédent passage de l’entraîneur dans la capitale.
Il viserait à associer avec fluidité la vision exceptionnelle de Guler à l’infatigable volume de jeu de Silva afin d’alimenter régulièrement Vinicius Junior, Jude Bellingham et Kylian Mbappe. La direction du club est pleinement convaincue que ces deux meneurs de jeu, très doués techniquement, disposent exactement des ressources nécessaires pour dicter le tempo des matches.
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Les expérimentations tactiques commencent à l’entraînement
Le Real Madrid mettra immédiatement à l’épreuve ce schéma tactique nouvellement conçu. Mourinho doit tester Silva et Guler au centre du terrain lors des séances d’entraînement à Valdebebas. Le staff suivra de près la manière dont le duo assume l’immense responsabilité de faire avancer l’équipe.
Sauf si une offre formelle massive de plus de 80 M€ arrive pour Camavinga ou Tchouameni avant le 15 août, les champions d’Espagne considéreront officiellement leur effectif au milieu de terrain comme bouclé pour l’année.
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