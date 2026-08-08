Le Real Madrid a décidé de fermer la porte à la signature d’un nouveau milieu de terrain pendant le mercato estival en cours. Après sa tentative infructueuse pour recruter Rodri, le géant espagnol ne procédera à aucun autre renfort dans l’entrejeu. Selon Fichajes, tout mouvement futur sur le marché dépend désormais entièrement des ventes potentielles d’Aurelien Tchouameni ou d’Eduardo Camavinga.

La direction du club estime fermement que l’effectif actuel possède suffisamment de qualité pour rivaliser au plus haut niveau. Les dirigeants sont convaincus que le milieu de terrain est déjà bien fourni. L’arrivée de Silva libre en provenance de Man City et l’évolution impressionnante de Guler pendant la pré-saison ont convaincu la direction d’interrompre ses recherches.