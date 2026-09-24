Le Real Madrid a publié un communiqué officiel confirmant que Konaté « a été diagnostiqué d’une blessure au ligament collatéral de la jambe droite par le staff médical du club ». La nouvelle est un coup dur pour le défenseur, qui a rejoint le club librement après la fin de son contrat à Liverpool cet été.

Selon Get French Football News, « Aucune information n’a encore été fournie concernant la durée de son absence. » Konaté avait réalisé un excellent début de carrière en Espagne, en étant titulaire lors des sept matches disputés toutes compétitions confondues. Il a joué 540 minutes en Liga et a disputé l’intégralité des 90 minutes en Ligue des champions. Ses performances lui avaient d’abord valu une convocation de Zinédine Zidane pour les prochains matches de la Ligue des nations avec la France.