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Le Real Madrid annonce qu’Ibrahima Konaté a subi une blessure ligamentaire lors de son rassemblement avec l’équipe de France
Coup d’arrêt sur blessure pour la nouvelle recrue
Le Real Madrid a publié un communiqué officiel confirmant que Konaté « a été diagnostiqué d’une blessure au ligament collatéral de la jambe droite par le staff médical du club ». La nouvelle est un coup dur pour le défenseur, qui a rejoint le club librement après la fin de son contrat à Liverpool cet été.
Selon Get French Football News, « Aucune information n’a encore été fournie concernant la durée de son absence. » Konaté avait réalisé un excellent début de carrière en Espagne, en étant titulaire lors des sept matches disputés toutes compétitions confondues. Il a joué 540 minutes en Liga et a disputé l’intégralité des 90 minutes en Ligue des champions. Ses performances lui avaient d’abord valu une convocation de Zinédine Zidane pour les prochains matches de la Ligue des nations avec la France.
- AFP
La France convoque un remplaçant
À la suite de cette blessure, la Fédération française de football a confirmé jeudi matin que Konaté avait été remplacé par le défenseur de Manchester United Leny Yoro. Konaté espérait profiter de l'absence de William Saliba, d'Arsenal, pour retrouver une place de titulaire sous les ordres de Zinédine Zidane. Il avait auparavant reculé dans la hiérarchie pendant la Coupe du monde, où Maxence Lacroix lui était souvent préféré comme remplaçant.
Le défenseur parisien va désormais retourner à Madrid, où le staff médical du club suivra son programme de soins au cours de la période à venir. Plus tôt dans la journée, les premiers rapports en provenance du camp de l'équipe nationale laissaient entendre qu'il ne s'agissait que d'une légère entorse au genou, mais la dernière mise à jour confirme un problème ligamentaire plus sérieux.
Des informations contradictoires sur le rétablissement
Si le club s’est gardé d’avancer une date précise pour son retour, les médias espagnols ont livré des versions divergentes. Le quotidien espagnol Sport a expliqué que la blessure n’était pas aussi grave qu’on le craignait initialement, laissant entendre que Konaté pourrait n’être absent que deux semaines malgré ses antécédents de problèmes au genou lors de son passage réussi à Liverpool, où il a remporté un titre de champion d’Angleterre et trois coupes nationales. Selon eux, il pourrait être prêt pour le match de Liga contre Villarreal le 10 octobre.
Cependant, Mundo Deportivo a jeté le doute sur ce calendrier optimiste, en soulignant que son retour à la compétition pourrait être retardé afin de s’assurer qu’il récupère totalement.
- AFP
Quelle suite pour le Real Madrid ?
Konaté est désormais le deuxième joueur du Real Madrid à se blesser pendant la trêve internationale en cours, rejoignant Federico Valverde à l’infirmerie. Le staff technique du Real Madrid fera face à une tâche difficile lorsque le football national reprendra. Il devra s’appuyer sur la profondeur de son effectif pour aborder les prochaines échéances en attendant d’en savoir plus sur l’état physique des deux joueurs clés.
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