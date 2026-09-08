Il est vrai que le Real Madrid s'est imposé face à l'Inter Milan (2-1), au stade Santiago Bernabéu, pour son entrée en lice en Ligue des champions, mais cette victoire semble trompeuse et ne reflète pas la véritable image de la rencontre, tant l'équipe madrilène a souffert face à son adversaire italien. Il est apparu que le score a masqué un certain nombre d'erreurs commises par l'entraîneur portugais José Mourinho dans le choix de la formation adéquate.

Malgré la victoire du Real Madrid et l'obtention des trois points, l'Inter Milan a été la meilleure formation pendant la majeure partie du match, réussissant à imposer son style et à se procurer des occasions devant les buts madrilènes à plus d'une reprise. Toutefois, le brio du gardien Thibaut Courtois a empêché de transformer cette domination en buts, après avoir sauvé son équipe d'occasions dangereuses qui auraient pu changer la physionomie de la rencontre.

En revanche, le Real Madrid n'a pas eu besoin de se créer beaucoup d'occasions pour marquer, ayant profité d'erreurs naïves commises par les défenseurs de l'Inter Milan et son gardien de but. C'est ce qui a offert à l'équipe madrilène un avantage qui n'était pas un résultat naturel, en particulier durant la première période, au cours de laquelle l'Inter a affiché un bien meilleur visage.

Les attaquants du Real Madrid ont également gâché des occasions extrêmement faciles qui auraient pu tuer le match et le sceller de bonne heure lorsque le score était de (2-0), ce qui a accru la souffrance des Merengue jusqu'aux dernières minutes. Le résultat du match reste positif pour Mourinho, mais la performance et les choix qui l'ont précédée ouvrent la porte à de nombreuses interrogations sur le visage affiché par le Real Madrid lors de son premier test européen.

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