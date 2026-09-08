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Jose Mourinho Real Madrid crestGetty/GOAL

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Le Real échappe miraculeusement aux crocs des serpents : une victoire trompeuse qui masque les failles du dispositif de Mourinho

Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
Ligue des Champions
J. Mourinho
Kylian Mbappé
T. Alexander-Arnold
Espagne
Italie
Portugal
France
Angleterre

Une victoire madrilène arrachée dans la douleur relance les interrogations autour du « Special One »

Il est vrai que le Real Madrid s'est imposé face à l'Inter Milan (2-1), au stade Santiago Bernabéu, pour son entrée en lice en Ligue des champions, mais cette victoire semble trompeuse et ne reflète pas la véritable image de la rencontre, tant l'équipe madrilène a souffert face à son adversaire italien. Il est apparu que le score a masqué un certain nombre d'erreurs commises par l'entraîneur portugais José Mourinho dans le choix de la formation adéquate.

Malgré la victoire du Real Madrid et l'obtention des trois points, l'Inter Milan a été la meilleure formation pendant la majeure partie du match, réussissant à imposer son style et à se procurer des occasions devant les buts madrilènes à plus d'une reprise. Toutefois, le brio du gardien Thibaut Courtois a empêché de transformer cette domination en buts, après avoir sauvé son équipe d'occasions dangereuses qui auraient pu changer la physionomie de la rencontre.

En revanche, le Real Madrid n'a pas eu besoin de se créer beaucoup d'occasions pour marquer, ayant profité d'erreurs naïves commises par les défenseurs de l'Inter Milan et son gardien de but. C'est ce qui a offert à l'équipe madrilène un avantage qui n'était pas un résultat naturel, en particulier durant la première période, au cours de laquelle l'Inter a affiché un bien meilleur visage.

Les attaquants du Real Madrid ont également gâché des occasions extrêmement faciles qui auraient pu tuer le match et le sceller de bonne heure lorsque le score était de (2-0), ce qui a accru la souffrance des Merengue jusqu'aux dernières minutes. Le résultat du match reste positif pour Mourinho, mais la performance et les choix qui l'ont précédée ouvrent la porte à de nombreuses interrogations sur le visage affiché par le Real Madrid lors de son premier test européen.

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  • Trent Alexander-Arnold Real Madrid 2026-27Getty

    Une combinaison inadaptée

    José Mourinho a abordé la rencontre en faisant face à une crise évidente au milieu de terrain, après avoir été privé de trois joueurs d'un seul coup pour suspension, à savoir Eduardo Camavinga, Bernardo Silva et Arda Güler, en raison des expulsions dont ils avaient écopé lors de la précédente édition de la Ligue des champions. Le technicien portugais s'est ainsi retrouvé face à un test difficile pour trouver la bonne combinaison dans l'un des secteurs les plus importants du terrain.

    La tâche de Mourinho a été rendue plus compliquée encore par le manque de disponibilité totale d'Aurélien Tchouaméni, récemment de retour de blessure, ce qui a poussé l'entraîneur à prendre une décision audacieuse en alignant Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain aux côtés de Fede Valverde. Mais ce choix n'a pas réussi à donner au Real Madrid l'équilibre recherché et a révélé des défauts manifestes dans le jeu des Merengues.

    La présence de seuls Alexander-Arnold et Valverde au milieu de terrain a laissé cette zone à la merci des joueurs de l'Inter Milan, d'autant que la formation italienne s'appuyait sur cinq joueurs dans l'entrejeu, ce qui lui a conféré une nette supériorité numérique et une plus grande capacité à conserver le ballon, à se déplacer et à construire ses attaques, tandis que le Real Madrid peinait à trouver l'équilibre requis entre la défense et l'attaque.

    Avec la pression continue de l'Inter et la succession de ses attaques, l'écart est apparu plus nettement, et le Real Madrid s'est de plus en plus reposé sur les prouesses de Thibaut Courtois pour faire face au danger venu de la formation italienne, après que le gardien belge a repoussé plusieurs occasions, ce qui a contribué à maintenir son équipe dans la partie. Cela a montré dans le même temps que le choix de Mourinho pour la composition du milieu de terrain n'était pas adapté pour affronter une équipe disposant d'une telle densité numérique et d'une telle mainmise dans l'entrejeu.

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    • Publicité
  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    Naïveté défensive et attaque impitoyable

    Au moment où l'Inter Milan imposait son pressing et apparaissait comme la formation dominante sur le terrain, le premier cadeau offert au Real Madrid est venu d'une erreur naïve, après qu'Yann Bisseck a perdu le ballon dans une zone dangereuse. Brahim Díaz en a profité pour construire l'action du premier but de Kylian Mbappé, dans une séquence qui allait totalement à l'encontre du déroulement du match et qui a offert l'avantage au club madrilène à un moment où l'Inter était le camp le plus actif et le plus menaçant.

    L'Inter n'avait pas encore assimilé le premier but ni disposé du temps nécessaire pour réorganiser ses rangs que son gardien Josep Martínez a commis une erreur encore plus naïve, en tentant de dribbler Fede Valverde, mais il a perdu le ballon face au joueur du Real Madrid, qui a filé directement dans les filets. Le club madrilène s'est ainsi retrouvé avec deux buts d'avance sans avoir concédé, alors même que le cours de la partie ne reflétait pas cet écart aussi important au tableau d'affichage.

    De cette manière, le Real Madrid a réussi à transformer des erreurs individuelles des joueurs de l'Inter en deux buts, sans avoir eu besoin d'afficher son meilleur niveau ni d'imposer sa domination sur la rencontre, tandis que la formation italienne était la plus en possession du ballon, la plus dominatrice et la plus créatrice d'occasions. Mais elle a payé cher ses erreurs défensives face à une équipe qui dispose de joueurs capables de punir l'adversaire dès qu'ils en ont l'occasion.

    À la fin de la première période, le tableau était on ne peut plus clair : l'Inter Milan était le meilleur sur le terrain et le Real Madrid menait de deux buts, une équation qui reflète largement la différence entre les deux équipes dans la gestion des moments décisifs. L'Inter a gâché ses occasions, tandis que le Real Madrid a exploité ses cadeaux de la meilleure manière possible, atteignant la pause en tête avec le moins d'efforts possible.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Une victoire trompeuse

    En seconde période, l'attaque du Real Madrid a eu l'occasion de sceller définitivement le sort de la rencontre, après que l'Inter Milan se soit rué avec toutes ses lignes à la recherche d'un retour, laissant derrière lui de larges espaces en défense, ce qui a offert aux joueurs de la Maison Blanche plus d'une occasion dangereuse de se projeter et d'exploiter ces espaces. Mais la maladresse devant le but a empêché d'inscrire le troisième but qui aurait pu totalement mettre fin au match.

    Au fil du temps, l'Inter a poursuivi ses tentatives et sa pression sur la défense du Real Madrid, jusqu'à réussir, environ un quart d'heure avant la fin, à inscrire le but réduisant l'écart par l'intermédiaire d'Augusto, ramenant l'inquiétude au sein de la Maison Blanche. Cela a poussé Mourinho à effectuer un ajustement rapide en faisant entrer Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain, dans le but d'accroître l'équilibre et de maîtriser le déroulement des minutes restantes.

    Après ce but, le Real Madrid s'est presque entièrement replié en défense, ses joueurs reculant dans leurs zones afin de préserver leur avantage, tandis que l'Inter a tenté de profiter de ce repli et de presser jusqu'au bout. Mais la Maison Blanche a réussi à résister et à conserver son avance jusqu'au coup de sifflet final, repartant avec les trois points malgré les grandes difficultés vécues au cours du match.

    Ainsi, la victoire du Real Madrid contre l'Inter Milan reste un succès en trompe-l'œil : le résultat offre à Mourinho un début parfait en Ligue des champions, mais la prestation a révélé des problèmes évidents dans l'agencement, l'équilibre et l'exploitation des occasions. Il ne serait pas logique de compter à chaque match sur le brio individuel de Courtois, sur les erreurs de l'adversaire ou sur les qualités offensives des joueurs. Mourinho doit revoir ses calculs rapidement et trouver une meilleure configuration pour l'équipe, car les efforts individuels ne pourront pas à chaque fois sauver le Real Madrid ou masquer ses défauts.

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