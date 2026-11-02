Le journal espagnol Sport a rapporté l'interview de Mokhtari accordée au site « Afrik Foot », dans laquelle l'entraîneur marocain a évoqué les rumeurs liant Yasser Zabiri au FC Barcelone.

À ce sujet, il a déclaré : « J'ai lu ces informations, et honnêtement, elles ne m'ont pas surpris. » L'entraîneur est allé plus loin en établissant une comparaison frappante entre le niveau de Zabiri et celui de certaines des plus grandes stars du football mondial, ajoutant : « Le niveau que Zabiri affiche en Espagne le rapproche de joueurs comme Kylian Mbappé ou Lamine Yamal, à certains égards et au vu de ses statistiques », soulignant que « les chiffres parlent d'eux-mêmes ».

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