Le nom de Yasser Zabiri a commencé à circuler avec insistance sur le marché des transferts européen, après que l'attaquant marocain est devenu l'une des révélations majeures du football espagnol sous le maillot du Racing Santander, attirant l'intérêt de plusieurs grands clubs, dont le Barça.
L'intérêt du club catalan ne constitue pas une surprise pour Maimon Mokhtari, l'un des entraîneurs qui connaissent le mieux les qualités de Zabiri, après avoir travaillé avec lui durant 6 mois à l'Académie Mohammed VI et au club de l'Ittihad Touarga.