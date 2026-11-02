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Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Le Real dans l'équation : le découvreur de Zabiri n'a pas été surpris par l'intérêt du Barça

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
FC Barcelone
Manchester City
Y. Zabiri
Kylian Mbappé
L. Yamal
Espagne
Angleterre
Maroc
France

Par les statistiques et l'intelligence tactique : « Il est comme Mbappé et Yamal »

Le nom de Yasser Zabiri a commencé à circuler avec insistance sur le marché des transferts européen, après que l'attaquant marocain est devenu l'une des révélations majeures du football espagnol sous le maillot du Racing Santander, attirant l'intérêt de plusieurs grands clubs, dont le Barça.

L'intérêt du club catalan ne constitue pas une surprise pour Maimon Mokhtari, l'un des entraîneurs qui connaissent le mieux les qualités de Zabiri, après avoir travaillé avec lui durant 6 mois à l'Académie Mohammed VI et au club de l'Ittihad Touarga.

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  • Zabiri et le Barça ? « Ces informations ne m'ont pas surpris »

    Le journal espagnol Sport a rapporté l'interview de Mokhtari accordée au site « Afrik Foot », dans laquelle l'entraîneur marocain a évoqué les rumeurs liant Yasser Zabiri au FC Barcelone.

    À ce sujet, il a déclaré : « J'ai lu ces informations, et honnêtement, elles ne m'ont pas surpris. » L'entraîneur est allé plus loin en établissant une comparaison frappante entre le niveau de Zabiri et celui de certaines des plus grandes stars du football mondial, ajoutant : « Le niveau que Zabiri affiche en Espagne le rapproche de joueurs comme Kylian Mbappé ou Lamine Yamal, à certains égards et au vu de ses statistiques », soulignant que « les chiffres parlent d'eux-mêmes ».

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  • Zabiri et le sommet du football européen : un talent que ne possèdent pas tous les attaquants

    Mokhtari est convaincu que l'attaquant marocain possède les qualités pour évoluer au plus haut niveau. Il a déclaré : « Zabiri pourrait à l'avenir rejoindre un très grand club européen, que ce soit le Barça, le Real Madrid, Manchester City ou toute autre équipe de ce niveau. »

    L'entraîneur a tout particulièrement mis en avant l'efficacité offensive de Zabiri, expliquant : « Zabiri est un joueur travailleur qui ne ménage aucun effort. Il possède un talent que tous les attaquants n'ont pas. Lorsqu'il entre dans la surface de réparation, il est capable de transformer 9 occasions sur 10 en buts. »

    Il a également salué son intelligence tactique, affirmant : « Il sait quand s'élancer dans les espaces derrière les défenseurs, comment se déplacer dans le dos de la défense et comment réclamer le ballon dans les espaces disponibles. Il comprend les situations avant même qu'elles ne se développent. »

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  • « C'était un garçon idéal » : le transfert en Liga, une excellente décision

    Mokhtari estime que le passage de Zabiri vers le football espagnol a constitué une étape décisive dans sa carrière, après sa difficile expérience avec Rennes, précisant : « Son prêt en Espagne a été une excellente décision, car la Liga correspond bien mieux à ses capacités. »

    L'entraîneur a évoqué ses souvenirs avec le joueur durant sa période de formation, saluant sa personnalité et son engagement, et a déclaré : « C'était un garçon idéal, sérieux, discipliné et persévérant, et il ne se lassait jamais de travailler. » Mokhtari a conclu ses propos en adressant un message concernant l'avenir de l'attaquant qui suscite l'intérêt du Barça, déclarant : « Je suis convaincu que nous n'avons pas encore vu la meilleure version de Yasser Zabiri. »

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