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Le Racing Santander dévoile un incroyable troisième maillot portant les noms des 18 804 abonnés
Une tenue spéciale rend hommage aux fidèles supporters
Le club nouvellement promu en Liga a dévoilé son troisième maillot 2026-2027 par Austral, en y imprimant directement les noms des 18 804 abonnés. Un geste de gratitude sans équivoque envers les supporters, après le retour tant attendu du club dans l'élite du football espagnol après 14 ans d'absence. Le maillot est actuellement disponible sur la boutique en ligne du club au prix de 74,95 €, et du stock arrivera bientôt à El Sardinero.
- NurPhoto
L’esthétique moderne se mêle au symbolisme régional
Conçu sur une base noire sobre, le maillot intègre un imprimé ton sur ton inspiré du labarum cantabre afin d’apporter de la profondeur sans surcharger l’ensemble. De discrètes touches du « Racing green » emblématique au niveau du col, des poignets et de l’ourlet permettent à l’identité traditionnelle du club de rester au premier plan. Avec un short vert assorti et des chaussettes noires confectionnées en tissu Quick Dry, l’ensemble complet offre une interprétation nette et moderne du patrimoine local.
Un retour historique nourrit l’ambition de monter dans l’élite
En tissant chaque nom dans le tissu, on saisit le lien tenace entre le Betis et les supporters qui lui sont restés fidèles durant 14 années loin de l’élite. Cette fidélité dans les tribunes a été le moteur qui a permis au club de se hisser à nouveau hors des turbulences financières et de l’anonymat des divisions inférieures. Canaliser cet élan collectif sera désormais vital si le club promu veut éviter les difficultés et assurer sa place parmi l’élite espagnole.
- NurPhoto
Les Verdiblancos font face à un sérieux défi contre Valence
Après la trêve internationale, le Racing retrouve la Liga le dimanche 11 octobre avec une rencontre de la 8e journée contre Valence à El Sardinero. Les visiteurs se présentent sous les ordres du nouvel entraîneur Javier Aguirre, chargé de mettre un terme à la longue mauvaise passe du club. Face à une équipe en quête d’une réaction immédiate sous une nouvelle direction, les locaux devront faire preuve d’une concentration absolue pour aller chercher de précieux points à domicile.
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