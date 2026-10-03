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imago-sport-1083559642.jpgAgenciaLOF
Adhe Makayasa
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Le Racing Santander dévoile un incroyable troisième maillot portant les noms des 18 804 abonnés

Racing Santander
LaLiga

Le Racing Santander a rendu un hommage émouvant à ses fidèles supporters en imprimant le nom de chaque abonné à l’intérieur de son nouveau troisième maillot. Fabriquée par la marque locale Austral, cette élégante tunique noire rend hommage au dévouement sans faille de la communauté après le retour célébré du club en Liga à l’issue d’une absence de 14 ans.

  • Une tenue spéciale rend hommage aux fidèles supporters

    Le club nouvellement promu en Liga a dévoilé son troisième maillot 2026-2027 par Austral, en y imprimant directement les noms des 18 804 abonnés. Un geste de gratitude sans équivoque envers les supporters, après le retour tant attendu du club dans l'élite du football espagnol après 14 ans d'absence. Le maillot est actuellement disponible sur la boutique en ligne du club au prix de 74,95 €, et du stock arrivera bientôt à El Sardinero.


  • imago-sport-1082140305.jpgNurPhoto

    L’esthétique moderne se mêle au symbolisme régional

    Conçu sur une base noire sobre, le maillot intègre un imprimé ton sur ton inspiré du labarum cantabre afin d’apporter de la profondeur sans surcharger l’ensemble. De discrètes touches du « Racing green » emblématique au niveau du col, des poignets et de l’ourlet permettent à l’identité traditionnelle du club de rester au premier plan. Avec un short vert assorti et des chaussettes noires confectionnées en tissu Quick Dry, l’ensemble complet offre une interprétation nette et moderne du patrimoine local.

  • Un retour historique nourrit l’ambition de monter dans l’élite

    En tissant chaque nom dans le tissu, on saisit le lien tenace entre le Betis et les supporters qui lui sont restés fidèles durant 14 années loin de l’élite. Cette fidélité dans les tribunes a été le moteur qui a permis au club de se hisser à nouveau hors des turbulences financières et de l’anonymat des divisions inférieures. Canaliser cet élan collectif sera désormais vital si le club promu veut éviter les difficultés et assurer sa place parmi l’élite espagnole.

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  • imago-sport-1082140242.jpgNurPhoto

    Les Verdiblancos font face à un sérieux défi contre Valence

    Après la trêve internationale, le Racing retrouve la Liga le dimanche 11 octobre avec une rencontre de la 8e journée contre Valence à El Sardinero. Les visiteurs se présentent sous les ordres du nouvel entraîneur Javier Aguirre, chargé de mettre un terme à la longue mauvaise passe du club. Face à une équipe en quête d’une réaction immédiate sous une nouvelle direction, les locaux devront faire preuve d’une concentration absolue pour aller chercher de précieux points à domicile.

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