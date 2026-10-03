En tissant chaque nom dans le tissu, on saisit le lien tenace entre le Betis et les supporters qui lui sont restés fidèles durant 14 années loin de l’élite. Cette fidélité dans les tribunes a été le moteur qui a permis au club de se hisser à nouveau hors des turbulences financières et de l’anonymat des divisions inférieures. Canaliser cet élan collectif sera désormais vital si le club promu veut éviter les difficultés et assurer sa place parmi l’élite espagnole.