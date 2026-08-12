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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Le PSG remporte aussi la Supercoupe de l’UEFA : 2-1 contre Aston Villa, Doué décisif, Madjo révélation

Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
Super Coupe de l'UEFA

Le duel entre les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa est remporté par les Français

Le Paris Saint-Germain bat Aston Villa 2-1 à la Red Bull Arena de Salzbourg et remporte la Supercoupe de l’UEFA, la traditionnelle confrontation entre le vainqueur de la Ligue des champions et celui de la Ligue Europa. Les champions d’Europe en titre de Luis Enrique affrontaient les Villans d’Unai Emery. Le PSG abordait ce rendez-vous fort du titre en Ligue des champions conquis la saison passée, le deuxième consécutif. Aston Villa voulait boucler la boucle d’une saison extraordinaire en soulevant un autre trophée. Le PSG comme Aston Villa comptaient chacun un sacre dans cette compétition : les Français l’ont remportée en 2025, en battant Tottenham 6-5 aux tirs au but, tandis que les Anglais l’ont gagnée en 1982, en dominant Barcelone lors de la double finale (0-1 et 3-0 après prolongation). Le match était arbitré par le Somalien Omar Artan, qui avait été exclu de manière retentissante de la Coupe du monde à cause du visa refusé par les États-Unis pour entrer dans le pays.


Le PSG s’impose 2-1 grâce aux buts, un par période, de Kvaratskhelia, d’un tir du droit à mi-hauteur au premier poteau sur lequel Bizot (remplaçant ce soir de Dibu Martinez) n’a pas semblé irréprochable, et de Doué, parti à la limite du hors-jeu. L’égalisation provisoire des Anglais est arrivée juste avant la pause, grâce au jeune Madjo, 17 ans, révélation de la soirée(QUI EST MADJO). Le PSG remporte donc sa deuxième Supercoupe d’Europe.


PSG-ASTON VILLA 2-1

BUTEURS : 20e Kvaratskhelia (P), 45e Madjo (A), 61e Doué (P)

  • BUTS ET TEMPS FORTS

    95' - Occasion pour Buendia de la tête : il coupe au premier poteau mais ne donne pas la bonne rotation à sa tête et envoie le ballon à côté

    90' - Une frappe du gauche peu appuyée de Dembele est captée au sol par Bizot

    74' - Joao Gomes tente sa chance avec une frappe en force repoussée par la défense

    70' - Bizot repousse une frappe surpuissante de Nuno Mendes de l'extérieur de la surface

    62' - Hemmings tente sa chance avec une frappe puissante, mais Safonov repousse

    61' - Doué, lancé à la limite du hors-jeu, marque le deuxième but du PSG d’un enroulé du gauche à bout portant. Le check de la VAR valide le but

    59' - Tentative de la tête de Buendia, avec un ballon qui termine au-dessus

    50' - McGinn tente sa chance d’un gauche au second poteau et trouve sur sa route un arrêt de Safonov

    45' - Après de nombreuses occasions de la tête, cette fois Madjo marque, d’une reprise de volée du pied gauche, en tombant et au duel

    41' - Encore Madjo de la tête : cette fois l’occasion est facile, et l’erreur lourde de conséquences

    35' - Madjo tente encore sa chance, avec un enroulé du droit au second poteau qui termine à côté

    28' - De la tête, le joueur de 17 ansMadjo passe près du but

    20' - Dans la continuité de l’action, le ballon revient à Kvaratskhelia, qui décoche une frappe du droit à mi-hauteur au premier poteau, battant Bizot, en retard dans sa tentative d’arrêt

    19' - Kvaratskhelia sert Doué, dont la frappe déviée par un défenseur est arrêtée par Bizot

    13' - Une frappe du droit de Kamara de l'extérieur de la surface passe de peu à côté

    11' - Frappe de très loin complètement au-dessus de Vitinha

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  • LA FEUILLE DE MATCH

    PSG-ASTON VILLA 2-1

    BUTEURS : 20' Kvaratskhelia (P), 45' Madjo (A), 61' Doué (P)


    PSG (4-3-3) : Safonov ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (75' Lucas Hernandez) ; Joao Neves (75' Fabian Ruiz), Vitina, Zaire-Emery ; Akliouche (46' Dembele), Doué (87' Mayulu), Kvaratskhelia (88' Beraldo). Entr. : Luis Enrique


    ASTON VILLA (4-4-2) : Bizot ; Cash, Lindelof, Pau Torres (79' Mings), Maatsen ; McGinn (72' Alysson), Joao Gomes (79' Barkley), Kamara (72' Bogarde), Hemmings ; Buendia, Madjo (72' Abraham). Entr. : Emery


    ARBITRE : Artan (Somalie)

    AVERTIS : Pau Torres (A), Joao Gomes (A), McGinn (A)

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