Le Paris Saint-Germain bat Aston Villa 2-1 à la Red Bull Arena de Salzbourg et remporte la Supercoupe de l’UEFA, la traditionnelle confrontation entre le vainqueur de la Ligue des champions et celui de la Ligue Europa. Les champions d’Europe en titre de Luis Enrique affrontaient les Villans d’Unai Emery. Le PSG abordait ce rendez-vous fort du titre en Ligue des champions conquis la saison passée, le deuxième consécutif. Aston Villa voulait boucler la boucle d’une saison extraordinaire en soulevant un autre trophée. Le PSG comme Aston Villa comptaient chacun un sacre dans cette compétition : les Français l’ont remportée en 2025, en battant Tottenham 6-5 aux tirs au but, tandis que les Anglais l’ont gagnée en 1982, en dominant Barcelone lors de la double finale (0-1 et 3-0 après prolongation). Le match était arbitré par le Somalien Omar Artan, qui avait été exclu de manière retentissante de la Coupe du monde à cause du visa refusé par les États-Unis pour entrer dans le pays.
Le PSG s’impose 2-1 grâce aux buts, un par période, de Kvaratskhelia, d’un tir du droit à mi-hauteur au premier poteau sur lequel Bizot (remplaçant ce soir de Dibu Martinez) n’a pas semblé irréprochable, et de Doué, parti à la limite du hors-jeu. L’égalisation provisoire des Anglais est arrivée juste avant la pause, grâce au jeune Madjo, 17 ans, révélation de la soirée(QUI EST MADJO). Le PSG remporte donc sa deuxième Supercoupe d’Europe.
PSG-ASTON VILLA 2-1
BUTEURS : 20e Kvaratskhelia (P), 45e Madjo (A), 61e Doué (P)