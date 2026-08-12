95' - Occasion pour Buendia de la tête : il coupe au premier poteau mais ne donne pas la bonne rotation à sa tête et envoie le ballon à côté

90' - Une frappe du gauche peu appuyée de Dembele est captée au sol par Bizot

74' - Joao Gomes tente sa chance avec une frappe en force repoussée par la défense

70' - Bizot repousse une frappe surpuissante de Nuno Mendes de l'extérieur de la surface

62' - Hemmings tente sa chance avec une frappe puissante, mais Safonov repousse

61' - Doué, lancé à la limite du hors-jeu, marque le deuxième but du PSG d’un enroulé du gauche à bout portant. Le check de la VAR valide le but

59' - Tentative de la tête de Buendia, avec un ballon qui termine au-dessus

50' - McGinn tente sa chance d’un gauche au second poteau et trouve sur sa route un arrêt de Safonov

45' - Après de nombreuses occasions de la tête, cette fois Madjo marque, d’une reprise de volée du pied gauche, en tombant et au duel

41' - Encore Madjo de la tête : cette fois l’occasion est facile, et l’erreur lourde de conséquences

35' - Madjo tente encore sa chance, avec un enroulé du droit au second poteau qui termine à côté

28' - De la tête, le joueur de 17 ansMadjo passe près du but

20' - Dans la continuité de l’action, le ballon revient à Kvaratskhelia, qui décoche une frappe du droit à mi-hauteur au premier poteau, battant Bizot, en retard dans sa tentative d’arrêt

19' - Kvaratskhelia sert Doué, dont la frappe déviée par un défenseur est arrêtée par Bizot

13' - Une frappe du droit de Kamara de l'extérieur de la surface passe de peu à côté

11' - Frappe de très loin complètement au-dessus de Vitinha