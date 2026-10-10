Laporta reste totalement convaincu que Barcelone blanchira bientôt son nom dans « l'affaire Negreira ». L'enquête judiciaire porte sur de présumés paiements effectués par le club à un ancien responsable de l'arbitrage, un sujet majeur de débat dans le football espagnol.

« À Madrid, ils parlent d'autres sujets pour détourner l'attention », a déclaré Laporta, cité par Mundo Deportivo. « Je ne cesserai jamais de dire qu'ils ont essayé de nous faire condamner avant même de nous juger devant un tribunal. Il devient clair qu'il n'y avait rien de concret dans les accusations portées contre nous. Cela se terminera par la disculpation du Barça.

« Ceux qui ont sans relâche et constamment tenté de nuire à l'image du Barça devront revenir sur leurs affirmations. Ils font durer la procédure judiciaire le plus longtemps possible pour maintenir le sujet en vie, mais cela ne mène nulle part. C'est une tentative de discréditer le Barça. Je ne crois pas qu'ils le fassent innocemment. »