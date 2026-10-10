AFP/Josep Lago
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Le président de Barcelone, Joan Laporta, lance une attaque cinglante contre le Real Madrid « arrogant »
Laporta s’en prend à ses rivaux acharnés
Laporta a publiquement critiqué le Real Madrid pour son comportement institutionnel et sa position persistante sur l’« affaire Negreira ». Le président du FC Barcelone estime que son rival manipule le récit afin de nuire au club catalan. Laporta s’est adressé aux médias lors d’un événement d’hommage à Sitges, samedi matin, profitant de l’occasion pour défendre fermement son club. Il s’en est directement pris à la direction madrilène, affirmant qu’elle tente délibérément de détourner l’attention du succès actuel de Barcelone sur le terrain.
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Prédire un acquittement complet
Laporta reste totalement convaincu que Barcelone blanchira bientôt son nom dans « l'affaire Negreira ». L'enquête judiciaire porte sur de présumés paiements effectués par le club à un ancien responsable de l'arbitrage, un sujet majeur de débat dans le football espagnol.
« À Madrid, ils parlent d'autres sujets pour détourner l'attention », a déclaré Laporta, cité par Mundo Deportivo. « Je ne cesserai jamais de dire qu'ils ont essayé de nous faire condamner avant même de nous juger devant un tribunal. Il devient clair qu'il n'y avait rien de concret dans les accusations portées contre nous. Cela se terminera par la disculpation du Barça.
« Ceux qui ont sans relâche et constamment tenté de nuire à l'image du Barça devront revenir sur leurs affirmations. Ils font durer la procédure judiciaire le plus longtemps possible pour maintenir le sujet en vie, mais cela ne mène nulle part. C'est une tentative de discréditer le Barça. Je ne crois pas qu'ils le fassent innocemment. »
Exigeant une autocritique immédiate
Au-delà des différends juridiques en cours, Laporta a également visé les récentes décisions institutionnelles du Real Madrid. Il a notamment souligné son absence remarquée lors des récentes réunions de l’European Football Clubs et de l’EuroLeague, à la fois en football et en basket. Il estime que cet isolement soudain nuit gravement à la réputation du club.
« Cela en dit long sur l’attitude d’un club qui perd du prestige, de la reconnaissance et de la crédibilité au niveau national et international », a déclaré Laporta. « C’est évident. Ils optent pour une attitude très orgueilleuse, très arrogante, et ils sauront ce qu’ils font. Ils devraient faire leur autocritique. »
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Focus sur le terrain de football
Malgré les tensions en dehors du terrain et les frictions institutionnelles, Laporta tient à souligner la dynamique très positive du Barça. L’équipe de Hansi Flick cherchera à entretenir ce « doux moment » alors qu’elle poursuit ses campagnes sur la scène nationale et européenne. Le club espère laisser son football parler sur le terrain, en attendant que les questions juridiques en suspens trouvent enfin leur conclusion devant les tribunaux.
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