Le poste d’entraîneur permanent de Manchester United serait presque acquis pour Michael Carrick, une offre officielle étant imminente

L’impact de Carrick a été immédiat et significatif. En 14 matches de Premier League à la tête de l’équipe, il a récolté 10 victoires, 2 nuls et seulement 2 défaites, redonnant vie à un groupe qui peinait à trouver son rythme en début de saison. Son travail a également impressionné la direction du club : le directeur sportif Jason Wilcox et le directeur général Omar Berrada se seraient félicités de la nouvelle structure tactique et de la discipline retrouvée. Néanmoins, Carrick a reconnu que la décision concernant son avenir était entre les mains du club.

« Ce n’est pas une question de préférence personnelle », a expliqué Carrick. « En partie, oui, mais la décision ne m’appartient pas. Tout s’est très bien passé et je pense que nous savons où nous en sommes ; je suis satisfait de notre situation actuelle. Nous voulons continuer à progresser et nous verrons ce qui se passera ensuite. Pour l’instant, je n’y pense pas vraiment. »