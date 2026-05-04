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Le poste d’entraîneur permanent de Manchester United serait presque acquis pour Michael Carrick, une offre officielle étant imminente
La qualification pour la Ligue des champions assure le maintien de Carrick
Selon The Guardian, Manchester United s’apprête à nommer Michael Carrick entraîneur principal à part entière, après que l’ancien milieu de terrain a mené le club vers une qualification en Ligue des champions. Depuis sa prise de fonction intérimaire en janvier, en remplacement de Ruben Amorim, Carrick a orchestré un retournement de situation spectaculaire.
La direction avait conditionné toute décision définitive à la qualification pour la plus grande compétition continentale. Objectif atteint : une victoire palpitante 3-2 face au rival Liverpool dimanche a mathématiquement assuré une place dans le top 5. Mission accomplie, donc, et proposition de contrat permanente imminente pour l’ancien milieu de terrain.
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« Cela ne dépend pas de moi »
L’impact de Carrick a été immédiat et significatif. En 14 matches de Premier League à la tête de l’équipe, il a récolté 10 victoires, 2 nuls et seulement 2 défaites, redonnant vie à un groupe qui peinait à trouver son rythme en début de saison. Son travail a également impressionné la direction du club : le directeur sportif Jason Wilcox et le directeur général Omar Berrada se seraient félicités de la nouvelle structure tactique et de la discipline retrouvée. Néanmoins, Carrick a reconnu que la décision concernant son avenir était entre les mains du club.
« Ce n’est pas une question de préférence personnelle », a expliqué Carrick. « En partie, oui, mais la décision ne m’appartient pas. Tout s’est très bien passé et je pense que nous savons où nous en sommes ; je suis satisfait de notre situation actuelle. Nous voulons continuer à progresser et nous verrons ce qui se passera ensuite. Pour l’instant, je n’y pense pas vraiment. »
Les joueurs apportent leur soutien à Carrick après la victoire contre Liverpool.
L'attaquant de Manchester United, Matheus Cunha, a publiquement rendu hommage à Michael Carrick après la victoire contre Liverpool, soulignant la confiance qui règne au sein de l'équipe.
« Quand Michael [Carrick] est arrivé, il a apporté de la magie ! L'esprit [de Sir] Alex Ferguson », a déclaré Cunha, cité par le Daily Mail. « Il parle beaucoup de son équipe, de l'équipe qui gagne. Ce sentiment nous gagne. Nous sommes très heureux de ces paroles, nous nous concentrons à fond pour atteindre l'objectif. En fin de compte, ce n'est que le début d'une belle aventure ! »
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Le contrat officiel devrait être signé prochainement.
La qualification pour la Ligue des champions en poche, les Red Devils devraient agir vite pour officialiser la nomination de Carrick. Âgé de 44 ans, ce dernier a passé plus de dix ans au club en tant que joueur puis entraîneur adjoint, ce qui lui confère une connaissance approfondie de sa culture et de ses exigences. Un accord définitif permettrait à United de capitaliser sur sa solide fin de saison et de maintenir son élan pour son retour l’an prochain dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.