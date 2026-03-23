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Le point sur les blessés à Manchester United : Benjamin Sesko et Bryan Mbeumo se retirent tous deux de leur sélection nationale
Grâce à Sesko et Mbeumo, Manchester United remonte à la troisième place
Après une première moitié de saison 2025-2026 mitigée sous la houlette de l'ancien entraîneur Ruben Amorim, United a décidé de limoger le technicien portugais et de le remplacer par Carrick jusqu'à la fin de la saison.
Cette décision s'est avérée judicieuse, les Red Devils occupant la troisième place du classement de la Premier League à l'approche de la trêve internationale de mars. Mbeumo s'est montré régulier depuis son arrivée en provenance de Brentford cet été, inscrivant dix buts toutes compétitions confondues, tandis que Sesko a connu un regain de forme après des débuts difficiles à Old Trafford, marquant six fois en janvier et février.
- AFP
Deux joueurs manqueront la trêve internationale en raison de blessures
Manchester United a désormais confirmé que ni Sesko ni Mbeumo ne participeront aux rencontres internationales prévues fin mars, mais que l'arrière latéral Noussair Mazraoui rejoindra le camp du Maroc après s'être remis d'une maladie.
Un communiqué de Manchester United indique : « Le défenseur de Manchester United, Noussair Mazraoui, s'est remis de sa maladie et rejoindra le Maroc en vue de ses matchs amicaux contre l'Équateur et le Paraguay. Bryan Mbeumo a dû se retirer de la sélection camerounaise pour les matchs amicaux contre l'Australie et la Chine, par mesure de précaution, après avoir été remplacé à la 71e minute du match nul 2-2 de vendredi soir contre Bournemouth.
Benjamin Sesko a également dû se retirer de la sélection nationale. L'avant-centre manquera les matchs amicaux de la Slovénie contre la Hongrie et le Monténégro, afin de s'assurer qu'il se remette complètement d'un problème que Manchester United a soigneusement géré ces dernières semaines. »
Les Red Devils laissent passer une occasion lors du match nul à Bournemouth
Si Sesko et Mbeumo ont tous deux pris part au match nul 2-2 de Manchester United contre Bournemouth vendredi soir, aucun des deux joueurs n’a trouvé le chemin des filets. C’est plutôt un penalty de Bruno Fernandes et un but contre son camp de James Hill qui ont donné l’avantage 2-1 aux Red Devils, de part et d’autre du but égalisateur de Ryan Christie, mais Eli Junior Kroupi a marqué sur penalty alors que les Cherries revenaient au score pour arracher un point.
Même si la soirée a été décevante, le week-end s'est avéré satisfaisant pour United dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Aston Villa s'est imposé dimanche après-midi, mais Liverpool et Chelsea ont subi des défaites samedi face à Brighton et Everton respectivement, laissant l'équipe de Carrick avec cinq points d'avance sur la cinquième place alors qu'il ne reste plus que sept matches à disputer cette saison.
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Carrick vise une fin de saison en beauté après avoir remplacé Amorim
Alors que bon nombre de ses stars s'envoleront aux quatre coins du monde pour défendre les couleurs de leur pays, Carrick s'attachera à préparer une fin de saison en force, la qualification pour la Ligue des champions étant toujours à la portée de Manchester United.
Sans coupes pour les distraire, les Red Devils peuvent se concentrer exclusivement sur leurs engagements en Premier League. Après la trêve internationale, United recevra son vieux rival Leeds avant de se rendre chez son rival du top 5, Chelsea, à Stamford Bridge.