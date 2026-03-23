Le point sur les blessés à Manchester United : Benjamin Sesko et Bryan Mbeumo se retirent tous deux de leur sélection nationale

Manchester United a désormais confirmé que ni Sesko ni Mbeumo ne participeront aux rencontres internationales prévues fin mars, mais que l'arrière latéral Noussair Mazraoui rejoindra le camp du Maroc après s'être remis d'une maladie.

Un communiqué de Manchester United indique : « Le défenseur de Manchester United, Noussair Mazraoui, s'est remis de sa maladie et rejoindra le Maroc en vue de ses matchs amicaux contre l'Équateur et le Paraguay. Bryan Mbeumo a dû se retirer de la sélection camerounaise pour les matchs amicaux contre l'Australie et la Chine, par mesure de précaution, après avoir été remplacé à la 71e minute du match nul 2-2 de vendredi soir contre Bournemouth.

Benjamin Sesko a également dû se retirer de la sélection nationale. L'avant-centre manquera les matchs amicaux de la Slovénie contre la Hongrie et le Monténégro, afin de s'assurer qu'il se remette complètement d'un problème que Manchester United a soigneusement géré ces dernières semaines. »