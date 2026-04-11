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Le piège de Deschamps au Real Madrid… Pérez a-t-il cédé à l’autorité du vestiaire ?

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Bayern Munich vs Real Madrid
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D. Deschamps
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Le Real Madrid sacrifie son identité tactique pour satisfaire Mbappé et ses coéquipiers

Les murs du Santiago Bernabéu résonnent encore des sifflets, tandis que les bureaux de la direction sont le théâtre d’une lutte silencieuse pour le pouvoir. Dans ce contexte agité, le nom de Didier Deschamps circule avec insistance : il pourrait soit relancer le club, soit l’entraîner vers une régression de plusieurs décennies.

Deschamps, qui doit quitter les Bleus après la Coupe du monde 2026, voit déjà son téléphone s’affoler : des intermédiaires lui cherchent un banc dans un grand club européen.

Derrière le prestige et le palmarès étincelant se cache toutefois une réalité plus complexe : le club risque de sacrifier son identité tactique sur l’autel d’une « dictature des stars », et une lutte d’influence pourrait réduire l’entraîneur au rôle de simple « chargé des relations publiques » dans un vestiaire rempli de personnalités explosives.

  • Xabi Alonso ViniciusGetty Images

    La perte de l’identité

    Le Real Madrid traverse une crise technique que le « Club blanc » n’avait pas connue depuis de nombreuses années. Après le limogeage de Xabi Alonso en janvier dernier – l’entraîneur qui avait tenté d’imposer un système tactique rigoureux –, la nomination d’Álvaro Arbeloa comme solution provisoire a mis en évidence un profond fossé dans la philosophie du club.

    Sous le titre « Le Real n'est plus le Real Madrid », le journaliste Juan Ignacio Gallardo a résumé la crise dans Marca : le public voit une équipe sans âme, perdue sur le plan tactique et impuissante, même face à des formations comme Gérone.

    Selon lui, le problème n’est pas tant dans les individualités que dans la perte d’autorité : Alonso aurait été écarté après avoir réclamé à Vinícius Júnior et aux autres cadres un engagement défensif qu’ils n’étaient pas prêts à assumer.

    Avec l’arrivée d’Arbeloa, il est devenu évident que la balance penche en faveur des stars : ni Mbappé, ni Vinícius, ni Bellingham ; personne n’ose les laisser sur le banc, même si des joueurs comme Arda Güler ou Ibrahim Díaz sont au sommet de leur forme.

    • Publicité
  • FBL-FRA-TRAININGAFP

    Deschamps… Est-il la solution ou le « coup de grâce » ?

    Selon « RMC Sport », Florentino Pérez considère Didier Deschamps comme l’homme de la situation pour encadrer la « colonie française » du Real, composée de Mbappé, Tchouaméni, Camavinga et Mendy.

    La proximité de l’ancien sélectionneur avec ces joueurs constitue le « mot de passe » qui intéresse Madrid ; Le club ne cherche pas actuellement un stratège pour repenser le système, mais plutôt un « entraîneur-pompier » capable d’offrir un cadre confortable à Kylian Mbappé, dont l’arrivée a bouleversé les plans de l’équipe et pour lequel aucun coach n’a encore trouvé la bonne formule afin de l’associer à Vinícius.

    Mais cette option pose une question cruciale : le Real Madrid serait-il désormais dirigé depuis le vestiaire ? Si la rumeur se confirme, ce serait l’aveu d’une influence excessive des joueurs sur la direction et la preuve d’une capitulation devant la logique du « chouchoutage des stars », au détriment de l’équilibre collectif.

    Par nature, le technicien privilégie la gestion des ego et l’apaisement des crises plutôt que la révolution tactique, ce qui en fait le choix idéal pour des stars peu enclines à « déranger » un entraîneur avec des schémas défensifs exigeants ou de longues courses.

  • أنس الغراري وبيريزKOOORA

    Le duel des ailes

    En dehors du terrain, la situation reste instable : une dualité de commandement agite les coulisses du club.

    Le puissant José Ángel Sánchez n’est plus seul sur le devant de la scène ; Anas El Ghari s’est imposé comme le bras droit de Pérez, bien qu’aucun poste officiel ne vienne clarifier son rôle.

    Cette dualité rend les décisions sportives encore plus floues et fait de la recherche d’un « directeur sportif » une nécessité urgente que le club refuse ouvertement, s’accrochant à ses succès passés alors que le présent sombre dans l’impuissance.

  • Jürgen KloppGetty Images

    Choisir entre un « environnement confortable » et une « identité perdue »

    La vision de Deschamps n’est qu’une répétition d’un vieux modèle de gestion qui consacre l’autorité des stars, où tout ce qu’on attend de l’entraîneur, c’est de ne pas contrarier les Galactiques.

    Ce modèle peut suffire pour décrocher des titres ponctuels si la défense et le milieu sont renforcés par des éléments solides, mais il n’assure pas une suprématie durable.

    La réalité, que Florentino Pérez doit affronter, est que le duo actuel « Mbappé-Vinícius » n’a pas encore rendu service au système, et que tous deux négligent leurs tâches défensives, exposant l’équipe.

    Si le Real persiste à chercher un entraîneur qui protège ses stars au lieu d’imposer une identité tactique, le club continuera de s’appuyer sur le mirage d’une remontada, qui n’est pas une formule reproductible à l’envi.

    Aujourd’hui, le Real se trouve à la croisée des chemins : soit il cède aux desiderata du vestiaire en recrutant Deschamps pour préserver le statu quo, soit il revient à ses principes fondateurs en engageant un « entraîneur de projet » (à l’image de Jürgen Klopp s’il acceptait) doté d’une autorité sportive incontestée.

    Sans cela, le Bernabéu continuera de bouillonner, et les arrivées de super-stars resteront un fardeau tactique tant qu’un leader capable de dire « non » n’aura pas émergé.

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