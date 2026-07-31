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Le nouveau pari de Mourinho : qui est Carlos Espi, la recrue surprise du Real Madrid ?

FEATURES
Real Madrid
J. Mourinho
C. Espi
Levante
LaLiga
Espagne
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Il ne figurait pas parmi les noms les plus évoqués sur le marché des transferts, mais il s'est rapidement mué en un projet offensif qui bénéficie de toute la confiance à Santiago Bernabéu.

Dans une manœuvre rapide et un choix tactique réfléchi, le Real Madrid a annoncé la conclusion de sa cinquième recrue du mercato estival, en s'attachant les services du jeune attaquant espagnol Carlos Espi en provenance de Levante, avec un contrat de longue durée s'étendant sur cinq saisons, jusqu'au 30 juin 2031.

Ce transfert, qui a surpris les milieux sportifs, n'est pas le fruit du hasard. Il intervient après un suivi minutieux d'un talent prometteur qui s'est imposé comme l'une des solutions offensives classiques les plus simples et les plus précises du football espagnol. Mais qui est ce jeune « géant » sur lequel José Mourinho a décidé de miser ?

Le Real Madrid a recruté Carlos Espi à un moment qui reflète la volonté du club de bâtir l'avenir de son attaque, le joueur représentant le modèle de l'attaquant traditionnel qui excelle dans le jeu à l'intérieur de la surface, des caractéristiques devenues rares dans le football moderne.

Et bien qu'Espi n'en soit qu'au début de sa carrière, sa constitution physique et son tempérament offensif ont amené les recruteurs du Real Madrid à voir en lui un attaquant en devenir, capable de progresser pour devenir l'une des options importantes de la ligne d'attaque au cours des prochaines années.

  • Fiche d'identité rapide

    Nom complet : Carlos Espí Escriuela.

    Date de naissance : 24 juillet 2005.

    Nationalité : Espagnol.

    Taille : 1,94 mètre.

    Poste : Avant-centre.

    Pied préféré : Le droit.

    Ancien club : Levante.

    Contrat avec le Real Madrid : jusqu'en juin 2031.

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  • Sevilla FC v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Des rues de Valence aux portes du Bernabéu

    Carlos Espí Escrivà est né le 24 juillet 2005 dans la commune de Tavernes de la Valldigna, dans la province de Valence. Âgé de 21 ans, le joueur s'est distingué dès son plus jeune âge par des qualités physiques impressionnantes grâce à sa grande taille de 1,94 mètre, ce qui lui a conféré une supériorité classique au poste d'avant-centre (attaquant de pointe).

    Espí a fait ses premiers pas dans le monde du football au sein de l'académie du club local d'Alzira, avant de recevoir une offre pour rejoindre le centre de formation du Levante en 2022, entamant ainsi une nouvelle étape qui l'a placé sur la voie du professionnalisme véritable.

    Là-bas, l'attaquant prometteur a montré une progression remarquable, disputant ses premiers matchs avec l'équipe réserve (Levante B) en novembre 2023, et inscrivant ses premiers buts professionnels quelques jours seulement après sa promotion.

  • Comment s'est-il imposé en Liga ?

    La trajectoire d'Espí a connu des sauts qualitatifs sur une courte période. Lors de la saison de la montée 2024-2025, Espí a été un pilier essentiel qui a mené Levante au titre de champion de deuxième division espagnole et au retour parmi l'élite, inscrivant 6 buts décisifs dans la compétition, selon les statistiques de « Transfermarkt ».

    La saison 2025-2026 a été celle de l'explosion offensive de l'attaquant. Avec la montée de Levante en première division, la Liga, Espí a prouvé sa valeur parmi les grands attaquants, terminant la saison comme meilleur buteur de son équipe avec 11 buts.

    Les performances exceptionnelles du joueur et ses doublés retentissants (comme celui inscrit face au Real Oviedo) lui ont valu le trophée de meilleur jeune joueur (moins de 23 ans) du championnat espagnol, en plus de son sacre comme joueur du mois en Liga pour le mois de mars 2026.

    Au fil de 3 saisons consécutives avec Levante, Espí a disputé 66 matchs toutes compétitions confondues et a fait trembler les filets adverses à 20 reprises, des chiffres qui ont fait bondir sa valeur marchande et ont fait de lui une cible des grands clubs européens.

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    L'arme qui manquait à l'attaque du Real Madrid

    Bien que le Real Madrid dispose d'ailiers et d'attaquants dotés de vitesse et d'une grande technique, l'équipe manquait d'un avant-centre classique de la surface aux caractéristiques d'Espí, qui s'appuie sur un pied droit puissant.

    Espí affiche un taux de réussite dans les duels aériens supérieur à 56 %, ce qui en fait une option idéale pour briser les blocs défensifs et exploiter les centres. Il excelle également dans la frappe directe du pied droit, avec une finition décisive en une seule touche à l'intérieur de la surface de réparation.

    Espí assume aussi des rôles de « relais » offensif en fixant les défenseurs dos au but et en transmettant le ballon aux joueurs lancés depuis l'arrière, ce qui offre à l'équipe une flexibilité tactique exceptionnelle.

    Mais malgré les grandes qualités que possède Espí, son transfert au Real Madrid représente un nouveau défi dans sa carrière.

    Jouer sous le maillot du club merengue exige une progression continue dans certains domaines, notamment la gestion des grands espaces, l'accroissement de son influence dans la construction du jeu et l'amélioration de l'utilisation de son pied gauche.

    Son plus grand défi sera de s'adapter à l'intensité de la compétition et à la forte pression qui accompagne chaque match au Real Madrid.

  • Un pari différent dans le projet offensif du Real Madrid

    Le Real Madrid n'a pas considéré Carlos Espí comme un simple jeune attaquant capable de marquer des buts, mais comme une pièce différente au sein de son projet d'avenir.

    Après plusieurs années durant lesquelles le club madrilène s'est davantage appuyé sur des attaquants dotés de mobilité et de technique, tels que Vinicius Junior et Kylian Mbappé, le recrutement d'Espí est venu apporter une option offensive différente, fondée sur la puissance physique, le placement dans la surface de réparation et la capacité à gérer les ballons aériens.

    La direction du Real Madrid estime que disposer d'un buteur pur avec de telles caractéristiques offre à l'équipe des solutions supplémentaires face aux formations qui ferment les espaces, en particulier lors des matches qui nécessitent un joueur capable de lutter avec les défenseurs et de conclure les occasions d'une seule touche de balle.

  • Le transfert le plus cher de l'histoire de Levante

    Le fort désir de la direction du club madrilène de conclure l'affaire l'a poussée à s'acquitter du montant de la clause libératoire, fixé à 25 millions d'euros, faisant de ce transfert la vente la plus chère de l'histoire du club de Levante.

    Le jeune attaquant a rejoint le contingent des nouvelles recrues estivales de Bernabéu, aux côtés de quatre noms de renom : Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva.

  • Levante UD v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    La deuxième tentative : une détermination royale sans relâche

    La démarche visant à recruter Espí cet été n'était pas la première du genre pour la direction du club, puisque le Real Madrid a réussi à s'attacher les services du joueur lors de sa « deuxième tentative », selon ce qu'a rapporté le journal « Marca ».

    Plus tôt, la direction de Florentino Pérez avait tenté de faire signer le jeune attaquant pour renforcer ses rangs, mais les négociations n'avaient pas abouti à l'époque en raison de l'attachement de Levante à son talent, et du désir du joueur de s'assurer un environnement lui permettant de jouer régulièrement pour progresser.

    Ce refus temporaire n'a pas empêché les recruteurs du Real Madrid de le garder sous surveillance, avant de revenir en force cet été et d'activer la clause libératoire pour qu'il devienne définitivement un joueur de l'équipe première.

  • L'avenir offensif de l'Espagne

    Sur le plan international, Espí est considéré comme l'un des éléments d'avenir du football espagnol. Il a représenté la sélection espagnole des moins de 19 ans et a disputé deux matches au cours desquels il a inscrit deux buts internationaux, avant d'être promu en équipe d'Espagne des moins de 20 ans, dans un contexte d'attentes grandissantes quant à une ouverture prochaine des portes de l'équipe première, après son transfert vers la forteresse de Santiago-Bernabéu.

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