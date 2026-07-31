Le nouveau pari de Mourinho : qui est Carlos Espi, la recrue surprise du Real Madrid ?

Dans une manœuvre rapide et un choix tactique réfléchi, le Real Madrid a annoncé la conclusion de sa cinquième recrue du mercato estival, en s'attachant les services du jeune attaquant espagnol Carlos Espi en provenance de Levante, avec un contrat de longue durée s'étendant sur cinq saisons, jusqu'au 30 juin 2031.

Ce transfert, qui a surpris les milieux sportifs, n'est pas le fruit du hasard. Il intervient après un suivi minutieux d'un talent prometteur qui s'est imposé comme l'une des solutions offensives classiques les plus simples et les plus précises du football espagnol. Mais qui est ce jeune « géant » sur lequel José Mourinho a décidé de miser ?

Le Real Madrid a recruté Carlos Espi à un moment qui reflète la volonté du club de bâtir l'avenir de son attaque, le joueur représentant le modèle de l'attaquant traditionnel qui excelle dans le jeu à l'intérieur de la surface, des caractéristiques devenues rares dans le football moderne.

Et bien qu'Espi n'en soit qu'au début de sa carrière, sa constitution physique et son tempérament offensif ont amené les recruteurs du Real Madrid à voir en lui un attaquant en devenir, capable de progresser pour devenir l'une des options importantes de la ligne d'attaque au cours des prochaines années.