Après seulement 6 journées de Liga, les contours de la rivalité entre le Barça et le Real Madrid commencent à se dessiner, non seulement au niveau du classement, mais aussi dans des détails plus subtils qui pourraient s'avérer décisifs au fil de la saison.

Alors que le Barça continue d'engranger points et victoires sans discontinuer, le Real Madrid paraît plus exposé au risque de perdre le contrôle de ses matches, même lorsqu'il impose sa supériorité technique, un paradoxe qui pourrait révéler l'une des différences les plus importantes entre les deux équipes cette saison.

Le Barça bénéficie d'un atout de poids depuis le début de la saison en cours, qui pourrait être une raison majeure de sa conservation du titre de champion de Liga, d'autant que son rival et concurrent direct, le Real Madrid, souffre sur le même plan.

Le classement de la Liga traduit cette supériorité technique, puisque l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick est en tête avec 18 points, un sans-faute au terme de 6 journées, tandis que le Real Madrid occupe la deuxième place avec 15 points, après avoir perdu le match de la quatrième journée sur le terrain du Real Betis et signé 5 victoires, dont la plupart ont été arrachées de haute lutte.

Le Barça excelle dans l'art de récolter des points face aux petites équipes, Flick sachant utiliser ses stars pour exploiter l'écart de niveau avec les adversaires et faire la différence, tandis que son homologue Mourinho peine sur ce plan. Jusqu'à présent, il franchit les petits examens de justesse, ce qui suscite l'inquiétude avant la première grande affiche face à l'Atlético de Madrid lors de la septième journée, dimanche prochain.

Depuis le début de la saison, le Barça renvoie à ses supporters l'image d'une équipe capable de marquer à tout moment. À l'inverse total, le Real Madrid reste menacé d'encaisser des buts, même dans les phases où il domine techniquement, au regard des erreurs défensives commises par ses joueurs.

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