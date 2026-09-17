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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
Loai Mohamed
Traduit par

Le mystère Mourinho et le luxe de Flick : le Barça peut-il trancher la course en Liga grâce à son arme secrète ?

FEATURES
H. Flick
J. Mourinho
FC Barcelone vs Racing Santander
FC Barcelone
Racing Santander
LaLiga
Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
Allemagne
Portugal
Espagne

La différence entre le Barça et le Real Madrid ne réside peut-être pas seulement dans la qualité des stars ou le nombre de victoires. Il existe un détail qui apparaît clairement au fil des matches, et qui pourrait, au fil de la saison, se transformer en une arme décisive dans la course à la Liga.

Après seulement 6 journées de Liga, les contours de la rivalité entre le Barça et le Real Madrid commencent à se dessiner, non seulement au niveau du classement, mais aussi dans des détails plus subtils qui pourraient s'avérer décisifs au fil de la saison.

Alors que le Barça continue d'engranger points et victoires sans discontinuer, le Real Madrid paraît plus exposé au risque de perdre le contrôle de ses matches, même lorsqu'il impose sa supériorité technique, un paradoxe qui pourrait révéler l'une des différences les plus importantes entre les deux équipes cette saison.

Le Barça bénéficie d'un atout de poids depuis le début de la saison en cours, qui pourrait être une raison majeure de sa conservation du titre de champion de Liga, d'autant que son rival et concurrent direct, le Real Madrid, souffre sur le même plan.

Le classement de la Liga traduit cette supériorité technique, puisque l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick est en tête avec 18 points, un sans-faute au terme de 6 journées, tandis que le Real Madrid occupe la deuxième place avec 15 points, après avoir perdu le match de la quatrième journée sur le terrain du Real Betis et signé 5 victoires, dont la plupart ont été arrachées de haute lutte.

Le Barça excelle dans l'art de récolter des points face aux petites équipes, Flick sachant utiliser ses stars pour exploiter l'écart de niveau avec les adversaires et faire la différence, tandis que son homologue Mourinho peine sur ce plan. Jusqu'à présent, il franchit les petits examens de justesse, ce qui suscite l'inquiétude avant la première grande affiche face à l'Atlético de Madrid lors de la septième journée, dimanche prochain.

Depuis le début de la saison, le Barça renvoie à ses supporters l'image d'une équipe capable de marquer à tout moment. À l'inverse total, le Real Madrid reste menacé d'encaisser des buts, même dans les phases où il domine techniquement, au regard des erreurs défensives commises par ses joueurs.

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  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Relâchement ou perte de concentration ?

    Les derniers matches du Real Madrid en Liga ont mis en évidence un phénomène frappant : un net recul du niveau de l'équipe en seconde période par rapport aux débuts de rencontre. Un problème manifeste dont souffre Mourinho et qu'il a lui-même reconnu publiquement devant les médias.

    Face à Elche, le Real Madrid menait de deux buts à la fin de la première période, l'un sur un but contre son camp après une frappe remarquable d'Arda Güler, l'autre signé Kylian Mbappé.

    Alors que l'équipe s'apprêtait à empocher trois points confortables avant le derby, et que Mourinho avait déjà procédé à des changements au milieu de la seconde période pour ménager ses stars, comme Vinicius Junior et Güler, le match a basculé et l'équipe a bien failli perdre deux points.

    Le Real Madrid a soudainement perdu le contrôle du jeu, ce qui a permis aux locaux d'inscrire un doublé qui les a relancés dans la partie. Ils ont menacé les cages de Thibaut Courtois à plusieurs reprises, avant que le remplaçant providentiel Asencio ne marque le but de la victoire dans le temps additionnel.

    Le même scénario s'est répété lors du match contre le Rayo Vallecano au « Santiago Bernabeu », la rencontre qui a précédé celle face à Elche, mais avec un scénario légèrement différent.

    Le Real Madrid est entré à pleine puissance et a inscrit trois buts, qui auraient pu être plus nombreux, au cours des 35 premières minutes, pensant que le match était plié précocement.

    Mais malgré toute cette supériorité, le Real Madrid a brusquement reculé et perdu le contrôle du milieu de terrain après la décision de Mourinho de ménager Valverde à la mi-temps et de lancer Eduardo Camavinga, qui a été à l'origine de l'unique but encaissé face au Rayo Vallecano.

    Le Real Madrid n'a pas peiné à décrocher les trois points cette fois-ci, après avoir marqué trois buts en première période, avant de conclure la rencontre par un quatrième but qui a scellé la victoire.

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  • Les chiffres révèlent le problème

    Les chiffres étaient éloquents ici : lors de la première période, le Real Madrid a détenu le ballon à 68 % contre 32 % pour le Rayo Vallecano, et a tenté 12 frappes en direction du but contre seulement 7 tentatives pour les visiteurs.

    Mais en seconde période, la possession a basculé en faveur de Vallecano avec 56 % contre 44 % pour le Real Madrid, ce qui met en évidence l'ampleur du recul dont a souffert le club merengue.

    Le nombre de frappes de Vallecano est également monté à 11, contre 12 pour le Real Madrid, alors que l'écart entre les deux équipes était nettement à l'avantage des locaux lors de la première période.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Des cadeaux qui n'arrêtent pas pour les concurrents

    Mourinho n'a pas nié le problème de son équipe, il l'a au contraire reconnu devant les médias et a adressé des critiques claires à ses joueurs, leur demandant de s'améliorer.

    Mourinho a déclaré après le dernier match face à Elche que le sentiment, à l'issue de la première période, était que son équipe allait inscrire 5 buts en seconde période, mais que ses joueurs ont baissé d'intensité et ont laissé de grands espaces à l'adversaire.

    L'entraîneur portugais a résumé la crise en une seule phrase : « Ma seule critique, c'est que nous pouvons plier les matches et que nous ne le faisons pas, et que nous avons offert à une équipe qui semblait morte l'occasion de revenir à la vie. »

    Il a ajouté : « Il y a des matches qui semblent terminés, mais qui ne le sont pas. La seule explication que je trouve, c'est que nous les considérons comme des matches faciles et que nous ne les plions pas. Il y a des matches que nous ne plions pas, et il semble que nous passions du sentiment de facilité à la perte de contrôle. »

    Ce problème pourrait entraver le parcours du Real Madrid tout au long de la saison, si la situation reste en l'état.

    Il est vrai que Carlos Espí a sauvé Mourinho à deux reprises en inscrivant deux buts décisifs face à l'Espanyol et à Elche, mais il ne sera pas déterminant à chaque fois.

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  • FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Férocité catalane jusqu'au coup de sifflet final

    À l'opposé complet, le Barça impose sa supériorité à ses adversaires de la première minute jusqu'au coup de sifflet final, et il suffit de rappeler que l'équipe a signé six victoires consécutives, la plupart sur des scores écrasants, pour illustrer cette domination.

    La différence réside dans le fait que le Barça, lorsqu'il se retrouve devant d'un ou deux buts en début de match, ne cherche pas à calmer le rythme, mais s'efforce d'inscrire encore plus de buts. C'est là qu'apparaît le rôle de l'entraîneur, qui renouvelle la motivation de ses joueurs et attise la concurrence entre eux pour les places.

    En revenant sur les derniers matchs du Barça, on constate que les statistiques de la première et de la seconde période sont proches, et toujours en faveur du Barça avec un large écart sur ses adversaires.

    Pas besoin de remonter bien loin : le dernier match face au Racing Santander constitue le meilleur exemple de la manière dont le Barça aborde ses rencontres.

    Après avoir mené 4-1 à la mi-temps, les joueurs du Barça n'ont pas cherché à calmer le rythme et à préserver leurs réserves physiques avant le déplacement difficile face au Séville FC, bien au contraire : l'intensité du jeu s'est accrue, et l'équipe a finalement décroché sa plus large victoire de la saison sur le score de 7-2.

    Le bilan du Barça cette saison paraît terrifiant : l'équipe a inscrit 28 buts en six matchs, soit une moyenne proche de 5 buts par rencontre, et son niveau de jeu sur le terrain dépasse largement celui de ses adversaires.

    Les statistiques de la première période face au Racing révèlent que le Barça a monopolisé le ballon avec un taux de possession atteignant 70 %, et cadré 19 tirs, dont 6 sur les montants et la barre transversale, contre seulement deux tirs pour les visiteurs, dont un cadré, qui a débouché sur leur unique but.

    En seconde période, la situation n'a guère changé : le taux de possession a atteint 69 % pour le Barça, avec 11 tirs cadrés, dont 3 dans le cadre, contre 3 tirs en contre-attaque pour le Racing, dont 2 entre les trois poteaux.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-FEYENOORDAFP

    Une mentalité allemande qui a fait la différence

    Au vu de ces résultats, il était naturel que Flick fasse l'éloge de ses joueurs. Il a même estimé que l'effectif actuel était peut-être le plus équilibré depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe, soulignant que la progression ne se limitait pas à la ligne offensive, mais s'étendait également au milieu de terrain et à la défense.

    Interrogé sur le secret de la voracité des joueurs du Barça à marquer des buts quel que soit le score au cours des matches, l'entraîneur allemand a répondu par une formule qui explique peut-être la situation actuelle.

    Il a affirmé que cela tenait à l'identité de l'équipe et à sa manière de jouer, expliquant : « C'est notre mentalité, et c'est ainsi que nous voulons jouer. Si nous perdons le ballon, nous devons aller le récupérer. »

    Cette mentalité s'accorde avec la philosophie de Flick, fondée sur le pressing constant et la récupération rapide du ballon après l'avoir perdu, des idées qui sont apparues clairement dans la manière de jouer du Barça, après que le club catalan eut perdu son identité par le passé.

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Faiblesse physique ou mauvaise gestion ?

    Mais la seule volonté d'augmenter le rendement n'est pas le secret derrière cet écart dans les résultats du Barça et du Real Madrid cette saison. Alors, quel est le secret ?

    Peut-être cela tient-il à la faiblesse de la condition physique des joueurs du Real Madrid, dont le rendement baisse en seconde période comparé à leurs homologues du Barça, ce qui permet à l'équipe catalane de presser durant les 90 minutes.

    En revanche, ce constat place les décisions de Mourinho sous le microscope, notamment en ce qui concerne la gestion des minutes de jeu et des remplacements, car il est censé gérer le groupe de manière à tirer le meilleur de chaque joueur, même si cela se fait aux dépens des stars, ce qui a caractérisé l'entraîneur portugais tout au long de sa carrière.

    Mais de nombreux points d'interrogation ont été soulevés ces derniers temps autour du niveau affiché par Vinicius Junior, et pourtant l'ailier brésilien demeure l'un des éléments du onze de départ de l'équipe.

  • RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Les bancs de touche : une arme secrète

    La gestion du temps de jeu peut nous amener à un autre point essentiel : la qualité des options dont dispose chaque entraîneur sur le banc de touche, une arme cachée capable de décider du sort des titres.

    Au Real Madrid, les options semblent limitées, peut-être en raison de la multitude de blessures survenues ces derniers temps, avant le retour de toutes les stars, mais aussi à cause de la baisse de niveau de certains éléments.

    Car même après avoir bouclé plusieurs recrues dont la Maison Blanche avait besoin l'été dernier, le club merengue manque toujours de « super remplaçant » à plusieurs postes, dont par exemple celui d'ailier gauche, si Mourinho décidait d'écarter Vinicius.

    De même, Mourinho ne trouve pas de nombreuses options au milieu de terrain, car s'il voulait ménager Valverde ou Bernardo Silva, il se heurterait aux errements de Camavinga et, dans une moindre mesure, de Tchouaméni, tout juste revenu de blessure.

    De l'autre côté, Flick jouit d'un grand luxe au moment de choisir sa composition, tout comme lors des changements, tant il n'y a quasiment aucune différence entre les titulaires et les remplaçants au Barça. Cela a permis à l'entraîneur allemand d'opérer une rotation mesurée au fil des derniers matches, avec pour résultat que tous les joueurs sont dans un état de disponibilité et qu'aucun ne ressent la fatigue.

    En attaque, qui a contribué au bilan effrayant enregistré jusqu'ici, on trouve de nombreuses options sur les côtés, et même au poste de pointe qui posait problème durant l'été, Raphinha est devenu l'attaquant titulaire, avec Gabriel Jesus comme doublure, tandis que le jeune Égyptien Hamza Abdelkarim attend d'entrer dans la compétition.

    Au milieu de terrain, alors que Flick s'appuie de manière quasi systématique sur le duo Rodri-Pedri, le meneur de jeu change sans que personne ne perçoive d'écart de niveau : Fermin Lopez brille lors d'un match, puis prend place sur le banc pour laisser Dani Olmo livrer une prestation remarquable lors du match suivant.

    Même sur le plan défensif, Flick se retrouve face à un embarras du choix agréable au moment de sélectionner ses éléments à chaque match, et le plus frappant est que le rendement n'en pâtit pas, même si l'équipe n'a pas encore affronté d'adversaire doté d'une véritable férocité offensive.

    Ce qui a également aidé Flick en ce sens, c'est que l'effectif du Barça compte des joueurs capables d'évoluer à plusieurs postes. L'exemple le plus évident est Raphinha, qui joue comme ailier et comme pointe, tout comme le nouveau duo Karim Adeyemi et Anthony Gordon, en plus de Fermin Lopez.

    Tous ces joueurs offrent à leur entraîneur une grande flexibilité tactique, à l'opposé de la rigidité relative qui caractérise les plans du Real Madrid cette saison.