Le Milan s'intéresserait-il à Rafael Leão, mécontent ? Son remplaçant pourrait venir de la Bundesliga

L'entraîneur du Milan, Massimiliano Allegri, avait aligné Leao, un ailier de formation, au poste de numéro 9 lors du match contre la Lazio. Son joueur a livré une performance médiocre. À la 67e minute, Allegri l'a remplacé par Niclas Füllkrug. Leao a mal réagi et a d'abord quitté le terrain si lentement que le gardien Mike Maignan a dû le rassurer. Arrivé sur la touche, Allegri a tenté à deux reprises de le prendre dans ses bras, mais Leao a légèrement repoussé son entraîneur et s'est plaint en gesticulant. Plus tard, il a encore passé sa frustration sur plusieurs bouteilles d'eau, avant qu'une altercation n'ait apparemment eu lieu dans les vestiaires avec l'ancien joueur de Bundesliga Christian Pulisic.

L'ancien capitaine du Milan, Massimo Ambrosini, a ensuite critiqué le joueur sur DAZN : « La frustration qu'il montre lorsqu'il est remplacé, il ferait mieux de la montrer lorsqu'il est sur le terrain. Là, il donne plutôt l'impression de manquer d'ambition. À la 34e minute, il n'avait touché le ballon que quatre fois, dont un coup de tête. On dirait qu’il a toujours besoin qu’on l’encourage et qu’il n’a pas cette volonté en lui. »

Ambrosini a qualifié Leao d’« gaspillage » en tant qu’avant-centre et a souligné qu’il aurait plutôt aligné ce dribbleur sur l’aile.

Alleri s'est quant à lui efforcé de minimiser la situation. « Leao était un peu agacé, car il aurait souhaité davantage de soutien dans certaines situations », a déclaré l'entraîneur. « Il était donc un peu en colère. Mais ce genre de choses peut arriver pendant un match. »