Les événements qui ont entouré Rafael Leão dimanche soir au stade olympique de Rome pourraient avoir de graves répercussions sur l'avenir du Portugais à l'AC Milan. C'est ce qu'écrit la Gazzetta dello Sport.
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Le Milan s'intéresserait-il à Rafael Leão, mécontent ? Son remplaçant pourrait venir de la Bundesliga
Selon ces informations, Leao ne serait plus « intransférable » chez les Rossoneri, et le club serait prêt à examiner d'éventuelles offres pour lui dans les mois à venir. Une prolongation anticipée de son contrat jusqu'à l'été 2030, qui était envisagée, serait remise en question et, même si elle se concrétisait, ne garantirait pas que Leao reste effectivement à Milan au-delà de cet été.
Le joueur de 26 ans, qui a également été pressenti à plusieurs reprises comme nouvelle recrue du FC Bayern, est le joueur le mieux payé du Milan depuis sa dernière prolongation de contrat à l'été 2023. Il gagnerait environ 6,5 millions d'euros nets par an, et son indemnité de transfert est fixée à 170 millions d'euros.
- AFP
Rafael Leão s'emporte après avoir été remplacé contre la Lazio
L'entraîneur du Milan, Massimiliano Allegri, avait aligné Leao, un ailier de formation, au poste de numéro 9 lors du match contre la Lazio. Son joueur a livré une performance médiocre. À la 67e minute, Allegri l'a remplacé par Niclas Füllkrug. Leao a mal réagi et a d'abord quitté le terrain si lentement que le gardien Mike Maignan a dû le rassurer. Arrivé sur la touche, Allegri a tenté à deux reprises de le prendre dans ses bras, mais Leao a légèrement repoussé son entraîneur et s'est plaint en gesticulant. Plus tard, il a encore passé sa frustration sur plusieurs bouteilles d'eau, avant qu'une altercation n'ait apparemment eu lieu dans les vestiaires avec l'ancien joueur de Bundesliga Christian Pulisic.
L'ancien capitaine du Milan, Massimo Ambrosini, a ensuite critiqué le joueur sur DAZN : « La frustration qu'il montre lorsqu'il est remplacé, il ferait mieux de la montrer lorsqu'il est sur le terrain. Là, il donne plutôt l'impression de manquer d'ambition. À la 34e minute, il n'avait touché le ballon que quatre fois, dont un coup de tête. On dirait qu’il a toujours besoin qu’on l’encourage et qu’il n’a pas cette volonté en lui. »
Ambrosini a qualifié Leao d’« gaspillage » en tant qu’avant-centre et a souligné qu’il aurait plutôt aligné ce dribbleur sur l’aile.
Alleri s'est quant à lui efforcé de minimiser la situation. « Leao était un peu agacé, car il aurait souhaité davantage de soutien dans certaines situations », a déclaré l'entraîneur. « Il était donc un peu en colère. Mais ce genre de choses peut arriver pendant un match. »
AC Milan : Antonio Nusa va-t-il remplacer Rafael Leao ?
Ce n'est pas la première fois que Leao fait l'objet de critiques en raison de son langage corporel ambigu et de son comportement sur le terrain ; cela lui est arrivé à plusieurs reprises ces dernières années. Cette saison, ses performances sont inégales et, après 24 matches officiels, il totalise dix buts et deux passes décisives.
Si le deuxième du classement de la Serie A et sa superstar devaient effectivement se séparer à l'issue de cette saison, il y aurait déjà un candidat pour lui succéder : selon la Gazzetta dello Sport, le nom de l'ailier du RB Leipzig, Antonio Nusa, figurerait sur la liste des responsables milanais. L'international norvégien serait disponible pour 35 millions d'euros.
- Getty Images
L'histoire du transfert de Rafael Leão :
Année Ancien club Nouveau club Indemnité de transfert 2018 Sporting CP OSC Lille 20,20 millions d'euros 2019 OSC Lille AC Milan 49,5 millions d'euros