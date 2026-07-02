Le Milan aurait tort de se séparer de Liberali, même si Alajbegovic se révèle plus décisif

Liberali n'est pas Maradona, ni Baggio, et il n'atteindra certainement jamais leur niveau. Cependant, c'est un joueur que le Milan n'aurait pas dû laisser filer, surtout dans ces conditions. L’erreur originelle remonte à l’année dernière : la direction rossonera l’a laissé filer à Catanzaro sans contrepartie financière, se contentant de conserver 50 % des droits en cas de revente. Un choix stratégique discutable, car le club détenait un talent maison. Certes, il ne deviendra peut-être pas un crack, mais le Milan n’aurait pas dû en perdre le contrôle, surtout pour seulement 3 millions au final.





Formé au club, il aurait par ailleurs permis de répondre aux quotas de formation.





On ne doit jamais courir le risque de s’en mordre les doigts plus tard et de voir son joueur s’épanouir ailleurs. D’une manière ou d’une autre, Cardinale devra désormais rendre des comptes face à cet échec.





Pour répondre à cette erreur, le club pourrait s’activer sur le dossier Kerim Alajbegovic, jeune talent serbe de 18 ans, encore plus doué que Liberali et déjà solide physiquement avec ses 186 cm. Auteur d’une Coupe du monde U17 prometteuse avec la Bosnie, il a même valu à Ibrahimovic cette remarque élogieuse : « Une étoile est née ». Selon certaines rumeurs, le Milan travaillerait déjà en coulisses sur ce dossier, qui s’annoncerait comme une opération de grande envergure au vu de la valeur du joueur.



