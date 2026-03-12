Dans une interview accordée à Sky, le Bosnien de 27 ans a déclaré que Hoeneß était l'une des principales raisons pour lesquelles le VfB connaissait actuellement une telle réussite sportive. « Cela se fait automatiquement ici, car l'entraîneur sait tirer le meilleur des joueurs. »
Le meilleur entraîneur du monde ? La star du VfB Stuttgart fait une déclaration remarquable à propos de Sebastian Hoeneß
À la question de savoir si l'entraîneur de Stuttgart était actuellement le meilleur entraîneur allemand dans le monde du football, Demirovic a fait une déclaration remarquable : « Je ne vois personne qui soit meilleur que lui ou avec qui je préférerais m'entraîner. Nous avons un super entraîneur et une super équipe d'entraîneurs qui poussent les joueurs et veulent les faire progresser individuellement. »
Ainsi, même face à des luttes pour les postes, l'ambiance serait extrêmement harmonieuse au sein du club vainqueur de la Coupe d'Allemagne. « L'équipe est fondamentalement telle que nous nous accordons tous tout. Si l'entraîneur décide de jouer avec un attaquant et que l'autre reste sur le banc, nous serons pleinement là les uns pour les autres. Nous ne nous considérons pas comme des concurrents, mais comme un duo et un tandem », explique l'attaquant.
Il prend donc « beaucoup de plaisir à l'entraînement et dans les vestiaires », a déclaré Demirovic, ce qui se répercute finalement sur les performances sur le terrain : « Nous avons la fougue dont nous avons besoin et en même temps la décontraction nécessaire pour réussir au football. »
- Getty Images
Stuttgart et Demirovic veulent revenir en Ligue des champions
Sous Hoeneß, Demirovic fait partie des titulaires cette saison. Bien qu'il ait dû faire une pause de plusieurs semaines en raison d'une blessure au pied, le joueur de 27 ans a marqué onze buts et délivré trois passes décisives en 25 matches officiels toutes compétitions confondues.
Dans les matchs restants, Demirovic et le VfB veulent absolument défendre leur quatrième place en Bundesliga afin de pouvoir rejouer en Ligue des champions la saison prochaine, après une année d'absence. Les Souabes sont actuellement à égalité de points avec Leipzig, cinquième, mais ont un goal-average légèrement meilleur.
Bundesliga : la lutte pour l'Europe
# Équipe Sp. S U N Buts Diff. Pts 1 FC Bayern Munich 25 21 3 1 92:24 68 66 2 Borussia Dortmund 25 16 7 2 53:26 27 55 3 TSG Hoffenheim 25 15 4 6 53:33 20 49 4 VfB Stuttgart 25 14 5 6 50:34 16 47 5 RB Leipzig 25 14 5 6 48:34 14 47 6 Bayer Leverkusen 25 13 5 7 48:32 16 44