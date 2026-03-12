Le meilleur entraîneur du monde ? La star du VfB Stuttgart fait une déclaration remarquable à propos de Sebastian Hoeneß

À la question de savoir si l'entraîneur de Stuttgart était actuellement le meilleur entraîneur allemand dans le monde du football, Demirovic a fait une déclaration remarquable : « Je ne vois personne qui soit meilleur que lui ou avec qui je préférerais m'entraîner. Nous avons un super entraîneur et une super équipe d'entraîneurs qui poussent les joueurs et veulent les faire progresser individuellement. »

Ainsi, même face à des luttes pour les postes, l'ambiance serait extrêmement harmonieuse au sein du club vainqueur de la Coupe d'Allemagne. « L'équipe est fondamentalement telle que nous nous accordons tous tout. Si l'entraîneur décide de jouer avec un attaquant et que l'autre reste sur le banc, nous serons pleinement là les uns pour les autres. Nous ne nous considérons pas comme des concurrents, mais comme un duo et un tandem », explique l'attaquant.

Il prend donc « beaucoup de plaisir à l'entraînement et dans les vestiaires », a déclaré Demirovic, ce qui se répercute finalement sur les performances sur le terrain : « Nous avons la fougue dont nous avons besoin et en même temps la décontraction nécessaire pour réussir au football. »