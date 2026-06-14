Le meilleur de la Coupe du monde… Güler éclaire le jeu de la Turquie face à l’Australie

Montella a affirmé qu’il n’avait pas été surpris par la composition de l’équipe d’Australie, mais il a exprimé sa déception de ne pas avoir su capitaliser sur ses 78 % de possession lors de la défaite 2-0.
Il a également reconnu ne pas avoir pu lancer davantage d’éléments offensifs en fin de rencontre, craignant d’exposer son équipe aux contres-attaques australiennes.
Interrogé sur ses choix de remplaçants et sur les raisons de l’infériorité physique de son équipe face à l’Australie, il a justifié ce choix en expliquant qu’il devait faire entrer des joueurs capables de tenir le choc physiquement face à l’Australie, tout en préservant Arda Güler et Hakan Çalhanoğlu, pas encore à 100 % de leurs moyens, mais essentiels à son schéma.
Il a ajouté : « Quand on perd, il faut accepter toutes les critiques, même celles qu’on ne trouve pas justes… Je sais que j’ai été critiqué à maintes reprises parce que je n’ai pas fait jouer les joueurs les plus forts physiquement, mais même quand on nous a critiqués, je l’ai accepté et je sais que les autres joueurs s’améliorent en réalité beaucoup et je voulais laisser Güler sur le terrain jusqu’à la fin. »
Je voulais conserver Güler sur la pelouse. Quand nous avons reculé Arda, j’ai constaté que Jan Ozcan était plus à l’aise en deuxième attaquant, d’où ma décision de maintenir Arda jusqu’au bout. Enfin, lorsque nous avons basculé Kenan Yildiz sur l’aile gauche, nous n’avons pas réussi à créer assez d’espace pour Jan durant cette rencontre.