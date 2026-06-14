Le meilleur de la Coupe du monde… Güler éclaire le jeu de la Turquie face à l’Australie

Les propos de Güler après la défaite résument bien la situation de la Turquie lors de ce match, au cours duquel son équipe a tout donné sans toutefois parvenir à trouver le chemin des filets.

« Tout d’abord, je tiens à féliciter l’Australie… Ils ont su saisir leurs occasions, contrairement à nous », a déclaré Güler aux journalistes après la défaite face à l’Australie.

Il a toutefois reconnu : « Je ne vais pas mentir, il est dur d’accepter certaines décisions ce soir. Il y a eu des actions où beaucoup d’entre nous ont réclamé des mains, mais l’arbitre a laissé jouer. Je ne dis pas que c’est la seule raison de notre défaite, mais de tels moments peuvent faire basculer un match. »

Il a poursuivi : « L’arbitre a vu les choses différemment et nous devons respecter cela, même si nous ne sommes pas d’accord… En fin de compte, nous devons aussi nous remettre en question. Nous n’avons pas créé suffisamment d’occasions, nous n’avons pas assez bien défendu, et l’Australie nous en a fait payer le prix. »

Il a conclu : « Les supporters ont tout à fait le droit d’être déçus. Nous le sommes aussi… Nous tirerons les enseignements de cette défaite, nous reviendrons plus forts et nous veillerons à ce que ce résultat ne définisse pas notre parcours dans le tournoi. »