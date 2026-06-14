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Turkey v Venezuela - International FriendlyGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Le meilleur de la Coupe du monde… Güler éclaire le jeu de la Turquie face à l’Australie

FEATURES
Analysis
A. Guler
T. Henry
V. Montella
Türkiye
Australie
Coupe du monde
Turquie
France
Italie
Australie

Le choc des débuts

Arda Güler, la pépite du Real Madrid, a brillé malgré la défaite 2-0 de la Turquie face à l’Australie, ce dimanche, lors de la première journée du groupe D de la Coupe du monde 2026.

Malgré une défaite peut-être un peu sévère pour une sélection européenne battue par une nation asiatique, le joueur a offert une lueur d’espoir à la formation dirigée par l’entraîneur italien Vincenzo Montella.

  • Chiffres clés

    Les statistiques de Gol lors de cette rencontre confirment son influence décisive sur le jeu de l’équipe de Montella : il a touché le ballon à 106 reprises, réussi 68 passes sur 73 (dont 4 longues passes avec une efficacité de 100 %),

    Il a créé deux occasions de but, délivré deux passes décisives, effectué cinq centres et réussi cinq dribbles.

    Il a tenté 8 tirs cadrés, soit le total le plus élevé pour un joueur dans cette Coupe du monde 2026, soit le total des tirs les plus élevés pour une équipe n’ayant pas marqué dans un match de Coupe du monde depuis les 31 tentatives du Portugal contre l’Angleterre en 2006.

    Face à l’Australie, il a commis trois fautes, réalisé un tacle défensif, remporté cinq duels et récupéré le ballon à trois reprises.

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le profil du héros

    Güler a affiché son mental de vainqueur avant même le coup d’envoi : les caméras l’ont capté alors qu’il pénétrait sur la pelouse pour stimuler ses coéquipiers en lançant : « Allez les gars, on est largement supérieurs à eux, démontrons-le dès la première minute. »

    Ses propos retiennent l’attention car, à 21 ans, il découvre seulement la Coupe du monde. Et ce, bien que l’équipe de Turquie compte dans ses rangs plusieurs stars plus expérimentées, à l’image de Hakan Çalhanoğlu, l’international de l’Inter Milan. Mais la personnalité du joueur du Real Madrid l’a poussé à dynamiser ses coéquipiers avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde.

  • Reconnaissance de la faute

    Les propos de Güler après la défaite résument bien la situation de la Turquie lors de ce match, au cours duquel son équipe a tout donné sans toutefois parvenir à trouver le chemin des filets.

    « Tout d’abord, je tiens à féliciter l’Australie… Ils ont su saisir leurs occasions, contrairement à nous », a déclaré Güler aux journalistes après la défaite face à l’Australie.

    Il a toutefois reconnu : « Je ne vais pas mentir, il est dur d’accepter certaines décisions ce soir. Il y a eu des actions où beaucoup d’entre nous ont réclamé des mains, mais l’arbitre a laissé jouer. Je ne dis pas que c’est la seule raison de notre défaite, mais de tels moments peuvent faire basculer un match. »

    Il a poursuivi : « L’arbitre a vu les choses différemment et nous devons respecter cela, même si nous ne sommes pas d’accord… En fin de compte, nous devons aussi nous remettre en question. Nous n’avons pas créé suffisamment d’occasions, nous n’avons pas assez bien défendu, et l’Australie nous en a fait payer le prix. »

    Il a conclu : « Les supporters ont tout à fait le droit d’être déçus. Nous le sommes aussi… Nous tirerons les enseignements de cette défaite, nous reviendrons plus forts et nous veillerons à ce que ce résultat ne définisse pas notre parcours dans le tournoi. »

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-TUR-MKDAFP

    L'analyse d'Henri sur le jeu du milieu Güler

    Thierry Henry, légende du football français, a analysé la défaite de la Turquie en ces termes : « Si j’avais assisté à la rencontre, notamment au vu de la manière dont Çalhanoğlu et Yumsek ont dominé le jeu, j’aurais été impressionné. Statistiquement parlant, c’est l’équipe la meilleure qui a perdu. »

    Il a toutefois estimé que le choix d’aligner Arda Güler sur l’aile gauche, plutôt que dans l’axe où il excelle, avait pénalisé les Turcs : « Si Vincenzo Montella lui avait confié le rôle de milieu offensif, ils auraient sans doute mieux performé. »

    Il a poursuivi : « L’entraînement n’est jamais simple ; parfois, on peine à trouver les mots pour motiver ses joueurs, et c’était peut-être le cas de Montella aujourd’hui. »

    Il a conclu : « La Turquie possède un superbe effectif, composé de jeunes comme Yildiz, Kadıoğlu et Arda Güler, qui ont déjà de l’expérience. C’est dommage qu’ils aient perdu, mais je suis sûr qu’ils reviendront encore plus forts. »

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les explications de Montella

    Montella a affirmé qu’il n’avait pas été surpris par la composition de l’équipe d’Australie, mais il a exprimé sa déception de ne pas avoir su capitaliser sur ses 78 % de possession lors de la défaite 2-0.

    Il a également reconnu ne pas avoir pu lancer davantage d’éléments offensifs en fin de rencontre, craignant d’exposer son équipe aux contres-attaques australiennes.

    Interrogé sur ses choix de remplaçants et sur les raisons de l’infériorité physique de son équipe face à l’Australie, il a justifié ce choix en expliquant qu’il devait faire entrer des joueurs capables de tenir le choc physiquement face à l’Australie, tout en préservant Arda Güler et Hakan Çalhanoğlu, pas encore à 100 % de leurs moyens, mais essentiels à son schéma.

    Il a ajouté : « Quand on perd, il faut accepter toutes les critiques, même celles qu’on ne trouve pas justes… Je sais que j’ai été critiqué à maintes reprises parce que je n’ai pas fait jouer les joueurs les plus forts physiquement, mais même quand on nous a critiqués, je l’ai accepté et je sais que les autres joueurs s’améliorent en réalité beaucoup et je voulais laisser Güler sur le terrain jusqu’à la fin. »

    Je voulais conserver Güler sur la pelouse. Quand nous avons reculé Arda, j’ai constaté que Jan Ozcan était plus à l’aise en deuxième attaquant, d’où ma décision de maintenir Arda jusqu’au bout. Enfin, lorsque nous avons basculé Kenan Yildiz sur l’aile gauche, nous n’avons pas réussi à créer assez d’espace pour Jan durant cette rencontre.

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