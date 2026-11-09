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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Le Maroc en point de mire : 4 joueurs qui inquiètent Mourinho pendant la trêve internationale

Real Madrid vs Celta Vigo
Real Madrid
Celta Vigo
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Vinicius Junior
J. Mourinho
Kylian Mbappé
Yan Diomandé
T. Pitarch
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José Mourinho estime que la trêve internationale actuelle pourrait profiter au Real Madrid, mais à condition que les sélectionneurs gèrent les joueurs de la Maison Blanche en fonction des besoins de chacun, compte tenu de l'écart manifeste entre des éléments qui ont besoin de temps de jeu pour retrouver leur forme et d'autres qui ont atteint un niveau de fatigue nécessitant un peu de repos.

Le Real vit une période extrêmement positive après avoir remporté 8 matches consécutifs toutes compétitions confondues, le dernier en date étant la victoire contre Valence sur le score de trois buts à zéro, au stade de Mestalla. Le technicien portugais espère donc préserver l'état de forme dans lequel ses joueurs quitteront le club avant d'honorer leur mission internationale.

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  • Des occasions attendues lors de la trêve internationale

    Mourinho souhaite que le Brésilien Endrick, son compatriote Vinicius Junior, le Marocain Brahim Diaz et Tiago Pitarch (sélection espagnole des moins de 21 ans) obtiennent un rôle de premier plan avec les sélections de leur pays, car ils ont besoin de temps de jeu afin de conserver leurs sensations de match ou de retrouver leur niveau.

    Ce groupe ne constitue pas une source d'inquiétude pour le technicien portugais, qui estime au contraire que disputer des matches internationaux pourrait leur être bénéfique.

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  • 4 joueurs qui inquiètent Mourinho durant la trêve internationale

    En revanche, les inquiétudes de Mourinho se concentrent sur les joueurs qui ont accumulé les minutes de jeu, en particulier le quatuor composé de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Cucurella et Diomande. Ces derniers ont besoin de repos durant la trêve, après que le Real Madrid a disputé 3 matchs consécutifs à l'extérieur en l'espace de 6 jours, dans un contexte de déplacements et de matchs rapprochés, selon un rapport du site Defensa Central.

    Mourinho avait laissé transparaître ses inquiétudes après la victoire contre Valence, demandant aux sélectionneurs de ne pas traiter ses joueurs de la même manière que lors de la période passée, et de tenir compte de la fatigue qu'ils ont subie.

    Le technicien portugais a déclaré : « Je dois rester humble, car la Ligue espagnole détient le pouvoir, et je leur demande de ne pas nous faire subir la même chose. Je ne veux pas qualifier cela de surnaturel, car c'est possible, mais c'est extrêmement difficile. Et s'ils veulent recommencer cette blague, qu'ils le fassent avec d'autres et qu'ils nous laissent tranquilles après le marathon de déplacements et de matchs que nous avons disputé du dimanche au samedi, car c'en était trop. »

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  • Les craintes de Mourinho vont au-delà des blessures

    Mourinho a fait tout ce qui était en son pouvoir pour sensibiliser ses joueurs et les sélectionneurs des équipes nationales à la nécessité de faire preuve de prudence durant la trêve, afin que la densité des matchs n'affecte pas les bons résultats obtenus par le Real Madrid.

    Le rapport souligne que la formation madrilène n'avait plus affiché depuis longtemps un tel degré de stabilité à ce stade de la saison, alors que la perte de joueurs sur blessure était devenue chose habituelle au cours des saisons passées.

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