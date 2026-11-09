José Mourinho estime que la trêve internationale actuelle pourrait profiter au Real Madrid, mais à condition que les sélectionneurs gèrent les joueurs de la Maison Blanche en fonction des besoins de chacun, compte tenu de l'écart manifeste entre des éléments qui ont besoin de temps de jeu pour retrouver leur forme et d'autres qui ont atteint un niveau de fatigue nécessitant un peu de repos.
Le Real vit une période extrêmement positive après avoir remporté 8 matches consécutifs toutes compétitions confondues, le dernier en date étant la victoire contre Valence sur le score de trois buts à zéro, au stade de Mestalla. Le technicien portugais espère donc préserver l'état de forme dans lequel ses joueurs quitteront le club avant d'honorer leur mission internationale.