En revanche, les inquiétudes de Mourinho se concentrent sur les joueurs qui ont accumulé les minutes de jeu, en particulier le quatuor composé de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Cucurella et Diomande. Ces derniers ont besoin de repos durant la trêve, après que le Real Madrid a disputé 3 matchs consécutifs à l'extérieur en l'espace de 6 jours, dans un contexte de déplacements et de matchs rapprochés, selon un rapport du site Defensa Central.

Mourinho avait laissé transparaître ses inquiétudes après la victoire contre Valence, demandant aux sélectionneurs de ne pas traiter ses joueurs de la même manière que lors de la période passée, et de tenir compte de la fatigue qu'ils ont subie.

Le technicien portugais a déclaré : « Je dois rester humble, car la Ligue espagnole détient le pouvoir, et je leur demande de ne pas nous faire subir la même chose. Je ne veux pas qualifier cela de surnaturel, car c'est possible, mais c'est extrêmement difficile. Et s'ils veulent recommencer cette blague, qu'ils le fassent avec d'autres et qu'ils nous laissent tranquilles après le marathon de déplacements et de matchs que nous avons disputé du dimanche au samedi, car c'en était trop. »

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