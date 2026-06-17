Comme l’écrit Albert Camus dans la première phrase de « L’Étranger » : « La France a joué aujourd’hui. Ou peut-être hier. Je ne saurais le dire avec certitude. » Aucune autre formule ne résume mieux la situation des Bleus ces dernières années. Le fossé entre l’imaginaire suscité par leurs stars et la réalité du terrain continue de surprendre. Sur le papier, la France paraît toujours plus forte à l’aube de chaque tournoi.

Les talents affluent à un rythme effréné et les générations dorées se succèdent, au point que chaque liste de 23 joueurs semble capable de prétendre au titre. Alors que le sélectionneur Didier Deschamps se prépare pour la Coupe du monde 2026 – sa troisième et dernière à la tête des Bleus –, l’équipe bis alignée en mars dernier contre la Colombie paraissait, sur le papier, capable de terminer deuxième meilleure équipe du tournoi. Pourtant, la réalité du terrain, sous la houlette de Deschamps, s’écarte souvent de cette carte postale. Malgré deux finales de Coupe du monde consécutives, les Bleus ont bâti la réputation d’en faire le moins possible avec un effectif pourtant talentueux, privilégiant le travail acharné et la discipline tactique au détriment du jeu flamboyant attendu par le public.

C’est le constat dressé par le journaliste James Horncastle sur le site The Athletic après le match France-Sénégal, concluant sur une question cruciale : comment une équipe dotée d’un tel vivier de talents, surtout en attaque, peut-elle encore produire des performances si éloignées de son potentiel ?