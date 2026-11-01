78' PENALTY RÉCLAMÉ - Fatah réclame un penalty après un contact par-derrière d'Ellertson, mais Marchetti laisse jouer. Au ralenti, le contact constitue bien une faute, mais il a lieu en dehors de la surface.

56' POTEAU - Superbe action, sa marque de fabrique, d'El Shaarawy. L'ancien joueur de la Roma reçoit le ballon à l'entrée de la surface, côté gauche, repique sur son pied droit et décoche une frappe enroulée qui heurte le poteau opposé alors que Falcone est battu.

45+2' BUT REFUSÉ - Gallo déborde sur la gauche, atteint la ligne de fond et centre devant le but, entre le défenseur et le gardien. Stulic tend le pied droit, mais tire sur Bijlow. Le ballon rebondit ensuite sur son bras, collé au corps, avant de finir dans le but. Marchetti valide d'abord, puis refuse le but après vérification de la VAR, la main ayant immédiatement précédé le but.

39' BUT - Coup franc à l'entrée de la surface pour Lecce. Maleh s'en charge : sa frappe enroulée du gauche est déviée par Frendrup et prend Bijlow à contre-pied.

29' BUT - Nouvelle contre-attaque spectaculaire du Genoa. El Shaarawy reçoit le ballon sur la gauche et lance immédiatement Messias dans la profondeur. Le Brésilien se retrouve seul face à Falcone, l'élimine en se décalant sur la gauche et tire dans le but vide. Le ballon franchit lentement la ligne avant l'intervention désespérée de la défense. La montre de l'arbitre Marchetti vibre : le but est accordé.

21' OCCASION - Quelle erreur d'El Shaarawy ! Le Genoa perce en contre-attaque sur la droite. Messias entre dans la surface et provoque la sortie de Falcone, mais ne tire pas et choisit plutôt de faire la passe. Le ballon arrive au second poteau jusqu'à El Shaarawy, qui frappe à côté.

11' BUT - Grosse erreur de Lecce à la relance : le ballon est offert au Genoa, qui lance Messias dans la profondeur. Après plusieurs contres, El Shaarawy tente un centre, repoussé, et le ballon revient à Messias. Il centre immédiatement et Osmajic, au milieu de la surface, bat Falcone du plat du pied.

0' Coup d'envoi au Via del Mare à 18 heures.

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