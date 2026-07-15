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Le gardien argentin Emi Martínez entend pousser pour un transfert à la Juventus, après s’être « agacé » à Aston Villa
La frustration monte à Villa Park
Selon *La Gazzetta dello Sport*, la relation entre Emiliano Martínez et Aston Villa semble avoir atteint un point de rupture, le gardien cherchant à forcer son départ vers l’Italie. Bien qu’il soit une figure emblématique de ce club de Premier League, le vainqueur de la Coupe du monde serait « agacé » par la position actuelle du club concernant son avenir.
Aston Villa a publiquement réaffirmé que son gardien n’était pas à vendre, mais cette position ferme agace l’international argentin. Arrivé en 2020 pour environ 20 millions de livres sterling et lié au club jusqu’en 2029, Martinez aurait fait transmettre par ses représentants un message sans équivoque : il ne souhaite pas rester à Villa Park et est prêt à mener un bras de fer pour rejoindre la Juventus.
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La Juventus attend son heure
La Juventus suit la situation avec beaucoup d’intérêt, cherchant à renforcer ses options dans les cages. Les Bianconeri admirent « Dibu » depuis longtemps et estiment que son expérience et sa mentalité de gagnant correspondraient parfaitement à l’Allianz Stadium. Cet intérêt fait suite à une saison exceptionnelle pour Martinez, qui a disputé 44 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, jouant un rôle déterminant dans le triomphe d’Aston Villa en Ligue Europa et dans la quatrième place obtenue en Premier League, qui a assuré au club une place en Ligue des champions pour la saison à venir.
Si le club piémontais suit de près l’international argentin, il garde aussi toutes ses options ouvertes en restant en contact avec l’entourage de Guglielmo Vicario. Toutefois, recruter un gardien du calibre de Martinez demeure la priorité, à condition que le prix soit raisonnable.
Une bataille de transferts se profile
Malgré les déclarations publiques d’Aston Villa sur le rôle essentiel de Martínez dans l’effectif, le club aurait fixé le prix de transfert du gardien argentin à 12 millions d’euros. Cette estimation indique que la direction est prête à négocier si ses exigences sont satisfaites, preuve que chaque joueur a son prix sur le marché actuel. Cette tension n’est toutefois pas un cas isolé : elle illustre le dernier acte d’une relation tumultueuse, au cours de laquelle le champion du monde a déjà cherché à forcer son départ en s’opposant à la direction villaine.
Ce scénario s’inscrit dans une série de frictions qui ont éclaté en fin de saison 2024-2025 : une campagne médiatique orchestrée par le gardien pour obtenir son départ, des adieux larmoyants aux supporters lors du match contre Tottenham, puis une mise à l’écart par l’entraîneur Unai Emery pour la dernière journée. Le feuilleton a culminé le dernier jour du mercato 2025, lorsque le portier a patienté au centre d’entraînement d’Aston Villa dans l’attente d’un transfert à Manchester United qui a finalement capoté. Si Martínez s’est ensuite réengagé auprès du groupe, ce nouveau bras de fer et la fixation d’un prix de 12 millions d’euros montrent que la trêve précaire a atteint ses limites.
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Devoir mondial, choc face à l’Angleterre
Actuellement, Martínez représente l'Argentine à la Coupe du monde, où il a contribué à mener son équipe jusqu'en demi-finale. Un match très attendu contre l'Angleterre l'attend, lui et l'Albiceleste, ce mercredi soir, alors qu'ils tenteront de rester en lice pour la défense de leur titre et de réitérer le triomphe historique remporté au Qatar en 2022.
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