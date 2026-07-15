Selon *La Gazzetta dello Sport*, la relation entre Emiliano Martínez et Aston Villa semble avoir atteint un point de rupture, le gardien cherchant à forcer son départ vers l’Italie. Bien qu’il soit une figure emblématique de ce club de Premier League, le vainqueur de la Coupe du monde serait « agacé » par la position actuelle du club concernant son avenir.

Aston Villa a publiquement réaffirmé que son gardien n’était pas à vendre, mais cette position ferme agace l’international argentin. Arrivé en 2020 pour environ 20 millions de livres sterling et lié au club jusqu’en 2029, Martinez aurait fait transmettre par ses représentants un message sans équivoque : il ne souhaite pas rester à Villa Park et est prêt à mener un bras de fer pour rejoindre la Juventus.







