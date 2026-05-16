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« Le gamin de Manchester » : Ryan Giggs valide le transfert de Cole Palmer de Chelsea à Manchester United

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C. Palmer
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Ryan Giggs se dit favorable à une éventuelle arrivée estivale de l’attaquant de Chelsea Cole Palmer, qu’il voit comme un renfort intéressant pour Manchester United. Le joueur de 24 ans serait désormais dans le viseur des Red Devils, qui souhaitent renforcer leur secteur offensif et soulager la lourde charge créative actuellement portée par Bruno Fernandes.

  • Les Red Devils s’intéressent de près à une star de Stamford Bridge.

    Manchester United explore plusieurs pistes pour renforcer son secteur offensif en prévision du mercato estival, et Palmer serait en pole position. Malgré un investissement d’environ 200 millions de livres sterling pour des attaquants comme Benjamin Sesko l’été dernier, le club cherche encore à étoffer son effectif de pointe. Ce supporter de longue date des Red Devils se montrerait réceptif à l’idée de rejoindre Old Trafford, las de sa situation à l’ouest de Londres. Néanmoins, Chelsea détient un levier important dans les négociations.

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  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Giggs soutient la campagne de recrutement

    Invité sur la chaîne YouTube « Rio Ferdinand Presents », Ryan Giggs a été interrogé sur la possibilité de voir l’attaquant de Chelsea rejoindre Manchester United. L’ancien international gallois a d’abord salué les qualités de son ex-coéquipier.

    Giggs a déclaré : « Oui, il s’adapterait parfaitement, c’est un gars de Manchester. Où pourrait-il jouer, puisque Bruno [Fernandes] occupe déjà le poste de numéro 10 ? Il pourrait évoluer sur le côté droit. On évoque [Rasmus] Hojlund et [Benjamin] Sesko, mais en réalité, seul Bruno crée des occasions à chaque match.

    Et si Bruno connaissait un mauvais jour ou se blessait ? Il faut trois ou quatre joueurs dans l’effectif capables de faire la différence pour que ces joueurs puissent mettre le ballon au fond des filets. »

  • Palmer minimise les rumeurs concernant son départ

    Malgré la multiplication des spéculations et des rumeurs évoquant un retour à Manchester, Palmer a formellement démenti tout malaise à Londres.

    Interrogé sur son avenir par le Guardian, le joueur a coupé court aux spéculations : « Tout le monde ne fait que parler. Quand je vois ça, je ne peux m’empêcher de rire. Bien sûr, Manchester est chez moi. Toute ma famille y vit, mais ça ne me manque pas. Peut-être que ça me manquerait si je n’y allais pas pendant trois mois ou quelque chose comme ça. Mais quand je rentre, je me dis qu’il n’y a rien pour moi là-bas de toute façon. »

  • Cole Palmer Chelsea 2025-26Getty

    Match de préparation à Wembley avant l'ouverture du mercato

    Mis à l’épreuve dès samedi, Cole Palmer retrouvera son ancien club, Manchester City, avec Chelsea en finale de la FA Cup à Wembley. Après une saison perturbée par des blessures musculaires et une fracture de l’orteil, l’attaquant aborde ce rendez-vous majeur avec l’ambition de dépasser ses dix buts et trois passes décisives en 31 apparitions toutes compétitions confondues. Une fois la finale bouclée, les regards se tourneront vers son avenir à long terme, Chelsea ayant déjà fermement indiqué que son joueur phare ne sera pas vendu avant l’expiration de son contrat en juin 2033.

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