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« Le gamin de Manchester » : Ryan Giggs valide le transfert de Cole Palmer de Chelsea à Manchester United
Les Red Devils s’intéressent de près à une star de Stamford Bridge.
Manchester United explore plusieurs pistes pour renforcer son secteur offensif en prévision du mercato estival, et Palmer serait en pole position. Malgré un investissement d’environ 200 millions de livres sterling pour des attaquants comme Benjamin Sesko l’été dernier, le club cherche encore à étoffer son effectif de pointe. Ce supporter de longue date des Red Devils se montrerait réceptif à l’idée de rejoindre Old Trafford, las de sa situation à l’ouest de Londres. Néanmoins, Chelsea détient un levier important dans les négociations.
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Giggs soutient la campagne de recrutement
Invité sur la chaîne YouTube « Rio Ferdinand Presents », Ryan Giggs a été interrogé sur la possibilité de voir l’attaquant de Chelsea rejoindre Manchester United. L’ancien international gallois a d’abord salué les qualités de son ex-coéquipier.
Giggs a déclaré : « Oui, il s’adapterait parfaitement, c’est un gars de Manchester. Où pourrait-il jouer, puisque Bruno [Fernandes] occupe déjà le poste de numéro 10 ? Il pourrait évoluer sur le côté droit. On évoque [Rasmus] Hojlund et [Benjamin] Sesko, mais en réalité, seul Bruno crée des occasions à chaque match.
Et si Bruno connaissait un mauvais jour ou se blessait ? Il faut trois ou quatre joueurs dans l’effectif capables de faire la différence pour que ces joueurs puissent mettre le ballon au fond des filets. »
Palmer minimise les rumeurs concernant son départ
Malgré la multiplication des spéculations et des rumeurs évoquant un retour à Manchester, Palmer a formellement démenti tout malaise à Londres.
Interrogé sur son avenir par le Guardian, le joueur a coupé court aux spéculations : « Tout le monde ne fait que parler. Quand je vois ça, je ne peux m’empêcher de rire. Bien sûr, Manchester est chez moi. Toute ma famille y vit, mais ça ne me manque pas. Peut-être que ça me manquerait si je n’y allais pas pendant trois mois ou quelque chose comme ça. Mais quand je rentre, je me dis qu’il n’y a rien pour moi là-bas de toute façon. »
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Match de préparation à Wembley avant l'ouverture du mercato
Mis à l’épreuve dès samedi, Cole Palmer retrouvera son ancien club, Manchester City, avec Chelsea en finale de la FA Cup à Wembley. Après une saison perturbée par des blessures musculaires et une fracture de l’orteil, l’attaquant aborde ce rendez-vous majeur avec l’ambition de dépasser ses dix buts et trois passes décisives en 31 apparitions toutes compétitions confondues. Une fois la finale bouclée, les regards se tourneront vers son avenir à long terme, Chelsea ayant déjà fermement indiqué que son joueur phare ne sera pas vendu avant l’expiration de son contrat en juin 2033.