« Le gamin de Manchester » : Ryan Giggs valide le transfert de Cole Palmer de Chelsea à Manchester United

Invité sur la chaîne YouTube « Rio Ferdinand Presents », Ryan Giggs a été interrogé sur la possibilité de voir l’attaquant de Chelsea rejoindre Manchester United. L’ancien international gallois a d’abord salué les qualités de son ex-coéquipier.

Giggs a déclaré : « Oui, il s’adapterait parfaitement, c’est un gars de Manchester. Où pourrait-il jouer, puisque Bruno [Fernandes] occupe déjà le poste de numéro 10 ? Il pourrait évoluer sur le côté droit. On évoque [Rasmus] Hojlund et [Benjamin] Sesko, mais en réalité, seul Bruno crée des occasions à chaque match.

Et si Bruno connaissait un mauvais jour ou se blessait ? Il faut trois ou quatre joueurs dans l’effectif capables de faire la différence pour que ces joueurs puissent mettre le ballon au fond des filets. »