Selon ESPN, Barcelone aurait sondé le terrain en vue d'un éventuel transfert de Kroupi, qui évolue actuellement à Bournemouth. Les champions d'Espagne sont activement à la recherche d'un nouvel avant-centre suite au récent départ de Robert Lewandowski pour le Chicago Fire.

Si la star de l’Atlético, Alvarez, demeure leur priorité, la conclusion d’un accord s’avère complexe. Le club catalan s’est donc renseigné sur la disponibilité de Kroupi, qui constituerait une alternative de haut niveau. Âgé de 20 ans, l’attaquant a attiré l’intérêt de plusieurs grands clubs européens après une saison impressionnante en Premier League.







