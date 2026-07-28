Getty
Traduit par
Le FC Barcelone s’active pour recruter Eli Junior Kroupi, jeune talent de Bournemouth présenté comme une alternative crédible à Julián Álvarez
À la recherche d’un nouveau numéro neuf
Selon ESPN, Barcelone aurait sondé le terrain en vue d'un éventuel transfert de Kroupi, qui évolue actuellement à Bournemouth. Les champions d'Espagne sont activement à la recherche d'un nouvel avant-centre suite au récent départ de Robert Lewandowski pour le Chicago Fire.
Si la star de l’Atlético, Alvarez, demeure leur priorité, la conclusion d’un accord s’avère complexe. Le club catalan s’est donc renseigné sur la disponibilité de Kroupi, qui constituerait une alternative de haut niveau. Âgé de 20 ans, l’attaquant a attiré l’intérêt de plusieurs grands clubs européens après une saison impressionnante en Premier League.
- Getty Images
Laporta confirme que l'offre pour Alvarez est toujours valable.
Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a récemment confirmé que le club a déposé une offre officielle pour Alvarez. L’attaquant argentin a manifesté son souhait de quitter le Wanda Metropolitano, mais l’Atlético Madrid a rejeté la première approche catalane. Malgré ce revers, Laporta a précisé que la proposition resterait valable si le club madrilène venait à changer d’avis.
Il a toutefois précisé que cette proposition n’était pas valable indéfiniment, contraignant le Barça à conserver d’autres pistes. Cette fermeté a poussé les champions d’Espagne en titre à se tourner vers Kroupi. Mais recruter l’international français espoir ne s’annonce pas simple : Bournemouth réclamerait, selon certaines sources, plus de 100 millions d’euros pour son joyau.
Relancer l'attaque catalane
Kroupi n’a rejoint Bournemouth qu’à l’été dernier, dans le cadre d’un transfert de 15 millions d’euros en provenance de Lorient. Il s’est rapidement adapté au football anglais, inscrivant 13 buts en 35 matches lors de sa première saison avec les Cherries. Son arrivée éventuelle s’inscrirait dans la continuité d’une refonte majeure de l’attaque au Camp Nou. Barcelone a déjà finalisé les transferts des ailiers Anthony Gordon et Karim Adeyemi, en provenance respectivement de Newcastle United et du Borussia Dortmund.
L’entraîneur Hansi Flick, qui entame sa troisième saison sur le banc, veut redynamiser son attaque afin de disputer la Ligue des champions avec un effectif capable de viser le titre.
- Getty
L'incertitude plane toujours autour de Ferran Torres.
Outre le départ de Lewandowski, l’attaque du FC Barcelone a perdu un autre élément avec le retour de Marcus Rashford à Manchester United à l’issue de son prêt. Le club catalan doit donc recruter un nouvel avant-centre, comme Alvarez ou Kroupi.
Par ailleurs, l’avenir de Ferran Torres demeure incertain. L’attaquant espagnol, auteur du but victorieux en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, est sous contrat jusqu’en 2027, mais les discussions en vue d’une prolongation sont au point mort. Le Paris Saint-Germain surveillerait de près sa situation, ce qui obligerait Barcelone à retourner sur le marché des transferts en cas de départ.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles