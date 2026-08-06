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Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Le dilemme de Mourinho au Bernabéu : comment équilibrer l'arsenal de stars sans faire s'effondrer la solidité défensive ?

FEATURES
Real Madrid
LaLiga
Vinicius Junior
J. Bellingham
Kylian Mbappé
Yan Diomandé
C. Espi
J. Mourinho
Espagne
Brésil
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Côte d’Ivoire
Portugal

L'entraîneur portugais face au test du contrôle et de la performance

Le Real Madrid traverse une phase de transition délicate avec le retour de José Mourinho sur le banc, dans un contexte marqué par l'annonce d'un accord de prolongation de contrat entre la star brésilienne Vinicius Junior et la direction merengue. 

Les Merengues disposent d'un arsenal offensif exceptionnel composé de Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrygo, de retour de blessure, auxquels s'ajoutent la recrue Yan Diomandé et l'attaquant espagnol Carlos Espi. Toutefois, cette puissance offensive soulève des interrogations fondamentales quant à l'équilibre défensif, la plupart de ces joueurs souffrant d'un déficit notable dans leur implication défensive. 

Mourinho s'appuie historiquement sur la discipline tactique et la solidité défensive ; il fait donc face à un défi majeur : intégrer ces stars sans sacrifier son identité.

  • Redéfinir les rôles offensifs et imposer la discipline collective

    La solution commence par une redistribution des rôles au sein de la ligne offensive. Vinicius, Mbappé et Rodrygo ont tendance à évoluer en toute liberté, laissant souvent les espaces derrière eux à découvert. Mourinho, réputé pour sa capacité à imposer la discipline même aux plus grandes stars, va assigner des tâches défensives précises à chaque joueur.

    Il n'y aura aucune exception : même Mbappé sera sommé de presser le latéral droit adverse aux moments opportuns, tandis qu'il sera demandé à Vinicius de revenir soutenir le latéral gauche lors des contre-attaques.

    Quant à Bellingham, qui se distingue par une grande capacité physique, il sera transformé en pivot offensivo-défensif capable d'équilibrer sa contribution à l'attaque et son repli au milieu de terrain. Rodrygo, à son retour, sera utilisé comme option de rotation, davantage tenu de respecter le versant défensif lors des matches difficiles.

    Diomandé et Espey, eux, seront employés comme premiers instruments de pressing : Espey, par sa grande taille, contribuera à l'interception des ballons longs, tandis que Diomandé, par sa vitesse, fermera les espaces sur les côtés.

    Cette discipline ne sera pas imposée par les seuls discours, mais à travers des entraînements intensifs au pressing haut et organisé, une méthode que Mourinho connaît bien depuis ses précédents passages à Chelsea et à l'Inter Milan.

    Le résultat attendu est la transformation de l'attaque, qui passera d'un ensemble d'individualités à une unité solidaire protégeant l'arrière-garde défensive.

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  • Construire un milieu de terrain solide comme un bouclier protecteur : une protection royale avancée

    Avec des joueurs offensifs moins investis défensivement, Mourinho s'appuiera sur un duo ou un trio solide au milieu de terrain. Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et Eduardo Camavinga forment une base idéale.

    Tchouaméni sera l'ancre défensive qui couvre les espaces laissés par Bellingham lorsqu'il monte, tandis que Valverde contribue à la transition rapide de la défense vers l'attaque, et Camavinga, grâce à sa polyvalence, peut évoluer comme latéral supplémentaire ou comme milieu défensif organisateur.

    Mourinho pourrait recourir à un 4-2-3-1 ou à un 4-3-3 plus rigoureux, avec toujours deux joueurs devant la défense. Cette disposition permet aux stars offensives de se projeter librement sans craindre les brèches.

    Dans les grands matchs, Mourinho pourrait sacrifier temporairement un élément offensif pour renforcer la densité numérique au milieu, tirant profit de son expérience dans la gestion des matchs fermés. De cette manière, le milieu devient un bouclier qui protège la défense et offre à l'attaque la sérénité nécessaire pour se lancer.

  • Renforcer l'arrière-garde du Real Madrid et tirer profit des nouvelles recrues

    La présence de Dean Huijsen, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et Marc Cucurella offre à Mourinho de multiples options sur le plan défensif.

    Huijsen, par sa taille et sa capacité à jouer au ballon, sera un élément essentiel dans la construction du jeu par-derrière, tandis que Konaté apporte de la solidité physique. Les latéraux Dumfries et Cucurella seront également invités à une montée limitée, en mettant l'accent sur un repli rapide.

    Mourinho devrait entraîner la défense à jouer sur de courtes distances et à réduire les espaces, notamment face aux vitesses offensives des adversaires. Il aura aussi recours au pressing haut afin d'alléger la charge sur la ligne arrière.

    Ce renforcement permet aux joueurs offensifs de poursuivre leurs rôles offensifs sans inquiétude excessive, car la défense est désormais plus à même de gérer les brèches potentielles.

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  • La gestion de la rotation entre les stars et le maintien de l'enthousiasme

    Avec autant de stars, la rotation devient une nécessité. Mourinho ne peut pas aligner Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrygo, Diomandé et Espie tous en même temps de façon régulière.

    Il s'appuiera sur un système de rotation intelligent qui préserve la forme de chacun et réduit la frustration. Lors des matches faciles, Espie ou Diomandé pourrait débuter afin d'offrir du repos aux stars, tandis que dans les grands rendez-vous, il privilégiera la formation la plus équilibrée.

    Mourinho excelle dans la gestion des grandes personnalités : il convaincra les joueurs que l'intérêt collectif prime sur l'individuel, mettant à profit son expérience acquise auprès de stars comme Ronaldo et Ibrahimovic par le passé. Il exploitera également les périodes de blessure ou de suspension pour tester différentes compositions.

    Cette rotation garantit que le club madrilène ne dépend pas d'un groupe figé, mais dispose d'une profondeur permettant de rivaliser sur tous les fronts sans épuisement.

  • L'aspect psychologique et le leadership sur le terrain : la mission dans laquelle Mourinho excelle

    Mourinho est connu pour sa capacité à forger un esprit de combat et de la discipline. Après des saisons marquées par un relâchement relatif, il réimplantera une culture de la victoire à tout prix et incitera les joueurs offensifs à considérer la défense comme faisant partie de leur responsabilité, et non comme un fardeau.

    À travers des entretiens individuels et des séances d'entraînement collectives, il expliquera à chaque joueur son rôle dans le système. Vinicius, après sa prolongation, sera plus stable, et Mbappé bénéficiera des consignes d'un entraîneur qui met l'accent sur l'exploitation de son plein potentiel.

    Bellingham, lui aussi, en tant que capitaine potentiel, sera utilisé comme un pont entre les lignes. Ce leadership transformera l'équipe d'un ensemble de talents en une unité soudée, capable de défendre par son attaque et d'attaquer par sa défense.

    En conclusion, Mourinho possède les outils et l'expérience pour résoudre le dilemme de l'équilibre. En imposant la discipline, en construisant un milieu de terrain solide, en renforçant la défense, en gérant la rotation et en assurant un leadership psychologique, il peut transformer l'arsenal offensif en une force équilibrée capable de rivaliser pour tous les titres.

    Le défi est de taille, mais son parcours prouve qu'il est capable de transformer des stars en une armée organisée. Le Real Madrid sous sa direction pourrait connaître un retour à la solidité qui lui a fait défaut, tout en conservant le spectacle offensif dont il est réputé, car le succès dépend de l'adhésion des joueurs à la vision collective, ce que Mourinho s'attachera à garantir dès le premier jour.

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