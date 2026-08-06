La solution commence par une redistribution des rôles au sein de la ligne offensive. Vinicius, Mbappé et Rodrygo ont tendance à évoluer en toute liberté, laissant souvent les espaces derrière eux à découvert. Mourinho, réputé pour sa capacité à imposer la discipline même aux plus grandes stars, va assigner des tâches défensives précises à chaque joueur.

Il n'y aura aucune exception : même Mbappé sera sommé de presser le latéral droit adverse aux moments opportuns, tandis qu'il sera demandé à Vinicius de revenir soutenir le latéral gauche lors des contre-attaques.

Quant à Bellingham, qui se distingue par une grande capacité physique, il sera transformé en pivot offensivo-défensif capable d'équilibrer sa contribution à l'attaque et son repli au milieu de terrain. Rodrygo, à son retour, sera utilisé comme option de rotation, davantage tenu de respecter le versant défensif lors des matches difficiles.

Diomandé et Espey, eux, seront employés comme premiers instruments de pressing : Espey, par sa grande taille, contribuera à l'interception des ballons longs, tandis que Diomandé, par sa vitesse, fermera les espaces sur les côtés.

Cette discipline ne sera pas imposée par les seuls discours, mais à travers des entraînements intensifs au pressing haut et organisé, une méthode que Mourinho connaît bien depuis ses précédents passages à Chelsea et à l'Inter Milan.

Le résultat attendu est la transformation de l'attaque, qui passera d'un ensemble d'individualités à une unité solidaire protégeant l'arrière-garde défensive.