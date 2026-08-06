Le Real Madrid traverse une phase de transition délicate avec le retour de José Mourinho sur le banc, dans un contexte marqué par l'annonce d'un accord de prolongation de contrat entre la star brésilienne Vinicius Junior et la direction merengue.
Les Merengues disposent d'un arsenal offensif exceptionnel composé de Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrygo, de retour de blessure, auxquels s'ajoutent la recrue Yan Diomandé et l'attaquant espagnol Carlos Espi. Toutefois, cette puissance offensive soulève des interrogations fondamentales quant à l'équilibre défensif, la plupart de ces joueurs souffrant d'un déficit notable dans leur implication défensive.
Mourinho s'appuie historiquement sur la discipline tactique et la solidité défensive ; il fait donc face à un défi majeur : intégrer ces stars sans sacrifier son identité.