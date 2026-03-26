Le conseil de Carragher fait rêver : « Salah ? Je le vois en Italie, à l'Inter »

Une annonce qui marque la fin d'une époque dans l'univers de la Premier League : Mohamed Salah a décidé de quitter Liverpool à la fin de la saison.

Dès l'instant où il a pris cette décision, les rumeurs et les spéculations sur son avenir et sa prochaine destination professionnelle dans le monde du football ont commencé à se multiplier.

C'est un autre ancien joueurdes Reds, Jamie Carragher, qui s'est exprimé pour donner son avis sur ce que Salah devrait faire dans un avenir proche. Lors de son intervention habituelle dans l'émission The Overlap, il a fait les commentaires suivants.