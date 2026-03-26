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Gabriele Stragapede

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Le conseil de Carragher fait rêver : « Salah ? Je le vois en Italie, à l'Inter »

Inter
Liverpool
M. Salah
J. Carragher

Les propos de l'ancien défenseur de Liverpool font rêver les supporters de l'Inter.

Une annonce qui marque la fin d'une époque dans l'univers de la Premier League : Mohamed Salah a décidé de quitter Liverpool à la fin de la saison.

Dès l'instant où il a pris cette décision, les rumeurs et les spéculations sur son avenir et sa prochaine destination professionnelle dans le monde du football ont commencé à se multiplier.

C'est un autre ancien joueurdes Reds, Jamie Carragher, qui s'est exprimé pour donner son avis sur ce que Salah devrait faire dans un avenir proche. Lors de son intervention habituelle dans l'émission The Overlap, il a fait les commentaires suivants.

  • « JE LE VOIS BIEN À L'INTER »

    Carragher estime qu'un joueur comme Salah serait à sa place en Serie A, peut-être à l'Inter : « Je pense que c'est la bonne décision, mais je ne le vois pas faire comme Cristiano Ronaldo, qui est parti jouer en Arabie saoudite. Je le verrais plutôt bien en Italie, dans l'un des grands clubs. Dans des matchs au rythme plus lent, il pourrait jouer dans une équipe comme l'Inter, peut-être. »

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  • IL NE S'EN SORTIRAIT PAS TRÈS BIEN EN MLS

    « Je pense que ta carrière prend fin lorsque tu rejoins ce genre de championnats. Je pense qu'il continue de se considérer comme l'un des meilleurs joueurs du monde et que son départ de Liverpool ne marque pas la fin de sa carrière au plus haut niveau. À mon avis, il pense pouvoir encore jouer 3 ou 4 ans au plus haut niveau, peut-être dans un championnat moins exigeant physiquement. »

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