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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Le Clasico, une preuve douloureuse : Flick place la star du Barça face à un véritable défi

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
LaLiga
Gavi
H. Flick
Espagne
Allemagne

Des questions difficiles encore sans réponse !

Il y a dans le monde du football des situations difficiles à comprendre, et le cas de Gavi commence à en faire partie. Le milieu de terrain du Barça est passé du statut de joueur pivot à celui de simple figurant. S'il est vrai que les blessures expliquent en partie son absence, elles ne suffisent plus à justifier cette situation, devenue aujourd'hui préoccupante depuis son rétablissement physique.

Cette année était censée être celle de son retour décisif. Après une blessure au genou qui l'a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois, puis une rechute qui a retardé son retour, Gavi avait devant lui une saison entière pour retrouver son niveau habituel, la régularité de ses performances et son rôle de leader.

Aujourd'hui, Gavi est physiquement rétabli et prêt à jouer, mais son temps de jeu est bien inférieur à ce que l'on pourrait attendre d'un joueur de son talent. Il n'a disputé que 191 minutes cette saison, toutes compétitions confondues, un chiffre qui montre clairement à quel point son importance dans les plans de l'équipe a diminué.

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  • Le Clasico, une preuve douloureuse : une présence quasi inexistante !

    Dans un article publié mercredi par le journal Marca, sous le titre « L'énigme Gavi », celui-ci explique que ce qui attire le plus l'attention est le contraste saisissant entre les deux versions de Gavi, avant et après ses blessures.

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    Et d'ajouter : « Ce joueur dynamique, auteur d'un pressing offensif, capable de galvaniser ses coéquipiers et de se battre sur chaque ballon comme s'il s'agissait du dernier, était bien plus qu'un simple remplaçant. Sa personnalité et sa capacité à élever le rythme de l'équipe faisaient de lui un joueur important aussi bien pour le Barça que pour la sélection espagnole. Aujourd'hui, en revanche, il semble être relégué à un rôle secondaire dont il peine à sortir. »

    Le journal précise : « Le Clasico en a été un exemple flagrant. Dans un match au plus haut niveau, et avec tout ce que représente une confrontation face au Real Madrid, Gavi n'a pas joué une seule minute. Cette décision reflète clairement sa situation actuelle et soulève une interrogation sur sa véritable place dans l'équipe à présent. Car il est facile de réhabiliter progressivement un joueur après une blessure aussi grave, mais il est très difficile que sa présence, une fois rétabli, reste quasi inexistante. »

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  • La question la plus importante attend une réponse : le véritable défi

    De plus, les prévisions ne sont guère encourageantes. La concurrence pour le poste au milieu de terrain est féroce, et les chances de Gavi ne cessent de s'amenuiser. Pedri et Rodri semblent être les principaux candidats pour occuper le poste de sentinelle, tandis que le retour de Frenkie de Jong ajoute davantage de concurrence et d'options pour l'entraîneur.

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    Marca a affirmé : « Gavi devra se battre pour obtenir du temps de jeu, ce qui paraît difficile à atteindre dans les circonstances actuelles. Le temps passe, et il a besoin d'un temps de jeu suffisant pour retrouver son rythme, sa confiance en lui et le statut dont il jouissait auparavant. »

    Et d'ajouter : « La question la plus importante n'est plus de savoir si Gavi retrouvera son niveau d'antan, mais s'il obtiendra les occasions nécessaires pour le prouver. Recouvrer la santé n'était que la première étape ; retrouver sa place au Barça pourrait devenir le véritable défi. »

    Et de conclure : « Gavi pourrait disputer quelques minutes face à Alavés en raison de la rotation des joueurs, mais la question est de savoir s'il continuera à en obtenir face à Aston Villa et à l'Atlético Madrid. »

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