Il y a dans le monde du football des situations difficiles à comprendre, et le cas de Gavi commence à en faire partie. Le milieu de terrain du Barça est passé du statut de joueur pivot à celui de simple figurant. S'il est vrai que les blessures expliquent en partie son absence, elles ne suffisent plus à justifier cette situation, devenue aujourd'hui préoccupante depuis son rétablissement physique.

Cette année était censée être celle de son retour décisif. Après une blessure au genou qui l'a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois, puis une rechute qui a retardé son retour, Gavi avait devant lui une saison entière pour retrouver son niveau habituel, la régularité de ses performances et son rôle de leader.

Aujourd'hui, Gavi est physiquement rétabli et prêt à jouer, mais son temps de jeu est bien inférieur à ce que l'on pourrait attendre d'un joueur de son talent. Il n'a disputé que 191 minutes cette saison, toutes compétitions confondues, un chiffre qui montre clairement à quel point son importance dans les plans de l'équipe a diminué.