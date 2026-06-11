Le ciel se profile comme un adversaire redoutable… Un tournoi de cauchemar guette les sélections de la Coupe du monde 2026

La Coupe du monde 2026 devra faire face à des défis qui dépassent les simples questions de distances et de fatigue physique ; les risques climatiques pourraient en effet perturber directement le déroulement des rencontres.
Ces dernières années, les États-Unis ont connu une recrudescence de phénomènes météorologiques violents – orages, pluies torrentielles, alertes de foudre et rafales de vent – susceptibles de contraindre les organisateurs à appliquer des protocoles stricts d’interruption ou de report des rencontres pour préserver la sécurité des joueurs et des spectateurs.
Ce scénario s’est déjà matérialisé lors de la Coupe du monde des clubs organisée aux États-Unis, où certaines rencontres ont dû être interrompues ou reportées en raison des caprices du climat et des alertes météorologiques.
Or, l’étendue du territoire concerné par la Coupe du monde 2026, qui répartira les rencontres dans plusieurs villes aux conditions climatiques hétérogènes, accroît le risque de revivre ces perturbations durant la compétition.
Les prévisionnistes le confirment : l’été nord-américain est propice aux orages dans plusieurs États, un paramètre qui place le comité d’organisation face à un défi majeur pour préserver le calendrier. Les interruptions brutales peuvent aussi altérer la concentration des joueurs, perturber le rythme des rencontres et contraindre les staffs techniques à revoir leurs plans de jeu.
Si les reports ou les interruptions se multiplient, l’impact ne se limitera pas aux aspects organisationnels, mais s’étendra à la qualité même de la compétition. Les rencontres soumises à de longues pauses perdent souvent de leur rythme et de leur intensité, ce qui affecte l’enthousiasme des spectateurs présents dans les tribunes comme ceux devant leur écran.
De nombreux observateurs estiment donc que la météo pourrait devenir l’un des principaux facteurs influant sur le tournoi, ajoutant un défi de plus à la liste de ceux qui menacent d’affaiblir l’enthousiasme footballistique lors de la plus grande édition de la Coupe du monde de l’histoire.