Le ciel se profile comme un adversaire redoutable… Un tournoi de cauchemar guette les sélections de la Coupe du monde 2026

À la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, prévu ce jeudi, un autre défi attend déjà les sélections nationales, loin des pelouses.

Organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, cette édition historique accueillera un nombre record de sélections et de villes hôtes, mais elle s’annonce aussi comme la plus exigeante physiquement et logistiquement pour les joueurs.

Si les supporters scrutent surtout la composition des groupes et les chances des stars, les spécialistes alertent sur l’impact des distances colossales entre les stades, qui contraindront certaines sélections à enchaîner les voyages de plusieurs milliers de kilomètres en quelques jours.

Dans cette édition sans précédent de la Coupe du monde, la logistique des déplacements pourrait s’imposer comme un facteur décisif, aussi crucial que le talent ou la tactique, transformant les avions en un adversaire supplémentaire sur le chemin de la gloire.

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