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Le champion du monde Mario Götze prolonge son contrat avec un club de Bundesliga
Götze signe un nouveau contrat
Götze continuera à porter le maillot de l'Eintracht Francfort au-delà de la saison en cours. Comme l'a officiellement annoncé mercredi le club, septième du classement de la Bundesliga, le meneur de jeu de 33 ans a prolongé de deux ans son contrat qui arrivait à échéance. Cette décision garantit que le vétéran poursuivra son parcours avec les Aigles, qui a débuté en 2022 à la suite de son transfert en provenance du PSV.
« L'Eintracht Francfort compte beaucoup pour moi. Je suis ici depuis près de quatre ans et j'ai passé de très bons moments jusqu'à présent. Ma famille et moi nous sentons très bien à Francfort », a expliqué Götze dans le communiqué.
Le maestro du milieu de terrain, qui a permis à l'Allemagne de remporter son quatrième titre mondial grâce à son but légendaire en finale contre l'Argentine, a évoqué la fin de sa carrière professionnelle : « À ce stade de ma carrière, de nombreux facteurs entrent en jeu – je sais qu'une carrière de footballeur a une durée limitée. C'est pourquoi je chéris d'autant plus chaque instant passé sur le terrain et dans le stade. La joie du football et ce club m'ont convaincu de prolonger mon contrat. »
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Le vainqueur de la Coupe du monde doit relever des défis au sein d'un club de Bundesliga
Malgré la prolongation de son contrat, ces dernières semaines n’ont pas été sans difficultés sportives pour Götze. Sous la houlette du nouvel entraîneur Albert Riera, le vétéran a récemment perdu sa place de titulaire. Avant la trêve internationale, lors de la défaite 2-1 contre Mayence 05, le meneur de jeu au talent technique s’est retrouvé, à la surprise générale, totalement écarté du groupe pour ce match. La confiance entre le joueur et le club semble néanmoins inébranlable.
Götze lui-même considère cette phase actuelle comme faisant partie d'un processus et reste combatif. « Nous avons quelques défis à relever en ce moment. Mais nous sommes prêts à les affronter », a-t-il souligné à propos de la situation sportive de la SGE. Alors que les places en Ligue des champions semblent hors de portée cette saison, Götze a déjà un objectif majeur bien en vue pour les années à venir : « Et qui sait ce qui est possible dans un avenir proche. Remporter à nouveau la coupe, par exemple, est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir. »
Krösche salue le rôle de leader de Götze
Pour le directeur sportif Markus Krösche, la valeur de l'ancien joueur professionnel de Dortmund et du Bayern Munich ne fait aucun doute. Malgré son nouveau rôle sur le terrain, Götze joue un rôle de mentor indispensable au sein d'une jeune équipe de Francfort. À ce jour, il a disputé 148 matches officiels avec l'Eintracht, marquant douze buts et délivrant 18 passes décisives.
« Mario est un joueur très important et une personnalité tout aussi importante pour l'équipe et le club », a déclaré Krösche en rendant hommage à son joueur le plus expérimenté. Le directeur sportif a souligné que l'influence de Götze va bien au-delà du simple football : « Il a presque tout vécu au cours de sa carrière professionnelle, connu des hauts et des bas, et a ainsi acquis une grande expérience qu'il souhaite désormais partager avec les nombreux jeunes joueurs de notre club. »
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En vue du match contre Cologne
L'annonce de cette prolongation intervient à un moment stratégique, alors que le match de Bundesliga contre Cologne approche à grands pas ce dimanche de Pâques. Au cours de la saison actuelle, il a disputé 26 rencontres entre la Bundesliga, la Ligue des champions et la Coupe d'Allemagne, sans toutefois avoir trouvé le chemin des filets, mais en délivrant deux passes décisives.