Le champion du monde Mario Götze prolonge son contrat avec un club de Bundesliga

Götze continuera à porter le maillot de l'Eintracht Francfort au-delà de la saison en cours. Comme l'a officiellement annoncé mercredi le club, septième du classement de la Bundesliga, le meneur de jeu de 33 ans a prolongé de deux ans son contrat qui arrivait à échéance. Cette décision garantit que le vétéran poursuivra son parcours avec les Aigles, qui a débuté en 2022 à la suite de son transfert en provenance du PSV.

« L'Eintracht Francfort compte beaucoup pour moi. Je suis ici depuis près de quatre ans et j'ai passé de très bons moments jusqu'à présent. Ma famille et moi nous sentons très bien à Francfort », a expliqué Götze dans le communiqué.

Le maestro du milieu de terrain, qui a permis à l'Allemagne de remporter son quatrième titre mondial grâce à son but légendaire en finale contre l'Argentine, a évoqué la fin de sa carrière professionnelle : « À ce stade de ma carrière, de nombreux facteurs entrent en jeu – je sais qu'une carrière de footballeur a une durée limitée. C'est pourquoi je chéris d'autant plus chaque instant passé sur le terrain et dans le stade. La joie du football et ce club m'ont convaincu de prolonger mon contrat. »