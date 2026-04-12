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Le CF Montréal a limogé son entraîneur Marco Donadel après un départ difficile en MLS
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Que s'est-il passé ?
Cette décision intervient alors que la saison a mal commencé, notamment avec la défaite de samedi face au Philadelphia Union, encore invaincu. Avec ce revers, Montréal ne compte qu’une victoire en sept matchs et occupe l’avant-dernière place de la Conférence Est de la MLS.
Nommé entraîneur principal en octobre après avoir pris les rênes à titre intérimaire en mars 2025, Donadel avait succédé à Laurent Courtois, lui-même limogé au début de la saison 2025. Courtois avait été écarté après seulement cinq matchs, au cours desquels le club avait entamé la saison avec un bilan de 0-4-1.
Avant d’endosser le rôle d’entraîneur principal, Donadel avait porté le maillot montréalais de 2015 à 2018, après une carrière notable à la Fiorentina en Serie A.
Les déclarations
« Luca Saputo, directeur général du recrutement et de la méthodologie sportive du CF Montréal, a annoncé que Marco Donadel était relevé de ses fonctions d’entraîneur-chef avec effet immédiat », a indiqué le club dans un communiqué. « Philippe Eullaffroy prendra les commandes de l’équipe en tant qu’entraîneur-chef par intérim jusqu’à la nomination d’un successeur permanent. » Les entraîneurs adjoints Jacopo Falanga et Lorenzo Pinzauti quittent également le club.
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Une histoire marquée par l’instabilité
Après le départ de Donadel, le club va donc chercher son 12e entraîneur principal depuis sa création en 2012. Aucun des 11 techniciens ayant occupé le poste n’a atteint la barre des 100 matchs dirigés, ni même passé trois saisons complètes à la tête de l’équipe. Sur les quatre dernières années, le club a toutefois atteint les playoffs à deux reprises, dont un tour de barrage la saison passée.
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Et maintenant ?
Le CF Montréal s’apprête à enchaîner deux rencontres à domicile face aux franchises new-yorkaises de la MLS. Les hommes de Wilfried Nancy accueilleront d’abord les Red Bulls samedi, puis le NYCFC le 25 avril.