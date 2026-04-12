Le CF Montréal a limogé son entraîneur Marco Donadel après un départ difficile en MLS

Cette décision intervient alors que la saison a mal commencé, notamment avec la défaite de samedi face au Philadelphia Union, encore invaincu. Avec ce revers, Montréal ne compte qu’une victoire en sept matchs et occupe l’avant-dernière place de la Conférence Est de la MLS.

Nommé entraîneur principal en octobre après avoir pris les rênes à titre intérimaire en mars 2025, Donadel avait succédé à Laurent Courtois, lui-même limogé au début de la saison 2025. Courtois avait été écarté après seulement cinq matchs, au cours desquels le club avait entamé la saison avec un bilan de 0-4-1.

Avant d’endosser le rôle d’entraîneur principal, Donadel avait porté le maillot montréalais de 2015 à 2018, après une carrière notable à la Fiorentina en Serie A.