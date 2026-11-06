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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Le casse-tête de Flick : trois dilemmes qui préoccupent le Barça avant le choc face à l'Atlético

FEATURES
Atlético Madrid vs FC Barcelone
Atlético Madrid
FC Barcelone
LaLiga
H. Flick
M. Bernal
F. de Jong
K. Adeyemi
A. Gordon
E. Garcia
B. Farinas
Espagne

La guerre des options complique les calculs de Flick

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Le Barça se rend sur la pelouse de l'Atlético Madrid après-demain dimanche, au stade Metropolitano, dans le cadre de la 12e journée de la Liga.

L'équipe de l'entraîneur Hansi Flick cherche à conserver la tête de la Liga, qu'elle occupe avec un total de 30 points, soit deux points d'avance sur l'Atlético Madrid, son dauphin.

Le quotidien Sport a rapporté que Flick fait face à quelques incertitudes avant d'aligner le meilleur onze de départ possible, notamment concernant deux postes : celui d'arrière droit et celui de milieu récupérateur.

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Fariñas ou Eric García au poste de latéral droit ?

    Bryan Gil a livré une prestation parfaite dans un poste qui n'est pas son poste d'origine. Et si Eric García parvient à se rétablir à temps pour la rencontre face à l'Atlético, Flick sera confronté à une décision importante : qui occupera le poste d'arrière droit pour surveiller de près Álex Baena, compte tenu de ses mouvements incessants et de son état technique et physique remarquable, qui représente une grande source d'inquiétude ?

    Ou bien l'entraîneur du Barça devra-t-il opter pour un joueur doté d'une plus grande vitesse sur le côté, si Simeone décide de s'appuyer sur cette arme, et qui se chargera d'arrêter Ademola Lookman, qui n'a pas encore atteint le niveau qu'il affichait la saison dernière, mais qui est capable de retrouver sa forme à tout moment ?

    Flick a généralement tendance à appliquer le principe du mérite, et Bryan Gil lui a répondu de la meilleure manière possible, en proposant deux prestations remarquables face à Alavés et Aston Villa.

    Mais la confiance du technicien allemand en Eric García est totale et absolue, et s'il estime qu'il est prêt, ses chances de débuter seront grandes, malgré son absence lors des quatre derniers matchs en raison d'une blessure musculaire.

    Quant à la troisième option, Jules Koundé, elle est pratiquement écartée, car le défenseur français n'a pas encore pu se remettre complètement de son entorse à la cheville, et son rôle dans l'équipe a par ailleurs reculé ces derniers temps.

  • FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    Bernal ou De Jong au poste de milieu récupérateur ?

    L'autre grande inconnue se situe au milieu de terrain, après la blessure de Rodri, qui a coïncidé avec le retour en forme de Frenkie de Jong, un joueur sur lequel Flick n'a jamais renoncé à compter.

    Il semble que l'option la plus logique soit Marc Bernal, qui avait déjà remplacé Rodri lorsqu'il était entré en jeu après la pause lors de la large victoire face à Aston Villa, sur le score de trois buts à zéro.

    Bernal était également le joueur choisi par l'entraîneur face au Paris Saint-Germain, un match lors duquel il avait décidé de laisser Rodri au repos.

    Quant à Frenkie de Jong, il a commencé à engranger davantage de temps de jeu lors des derniers matchs. Flick lui a offert l'occasion d'être titulaire face à Alavés, mais au poste de défenseur central, afin de ménager Gerard Martín, tandis qu'il est retourné sur le banc des remplaçants en Ligue des champions, avant de disputer les 20 dernières minutes à la place de Pedri.

    La tendance de Flick à accorder à Frenkie de Jong une place de titulaire dans les matchs les plus difficiles pourrait constituer un facteur décisif dans sa décision concernant ce poste.

  • FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    Gordon ou Adeyemi sur l'aile gauche ?

    Avec la présence de Lamine Yamal, élément incontournable sur l'aile droite, et Raphinha en pointe, le seul doute dans la ligne offensive pourrait concerner le poste d'ailier gauche, même si la balance penche de plus en plus en faveur d'Anthony Gordon au détriment de Karim Adeyemi.

    Gordon a été l'option sur laquelle Flick s'est appuyé lors des grands matches, comme les confrontations face au Paris Saint-Germain et le Clasico, ainsi que le match contre Galatasaray, à l'exception de la rencontre de La Cartuja, au cours de laquelle l'entraîneur avait préféré le joueur allemand.

    Adeyemi n'a pas réussi à inscrire le moindre but ni à délivrer la moindre passe décisive depuis le 13 octobre dernier, lorsqu'il avait marqué le dernier but du Barça lors de la large victoire 4-1 face à Galatasaray dans l'antre du club turc.

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