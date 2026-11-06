Le casse-tête de Flick : trois dilemmes qui préoccupent le Barça avant le choc face à l'Atlético

Bryan Gil a livré une prestation parfaite dans un poste qui n'est pas son poste d'origine. Et si Eric García parvient à se rétablir à temps pour la rencontre face à l'Atlético, Flick sera confronté à une décision importante : qui occupera le poste d'arrière droit pour surveiller de près Álex Baena, compte tenu de ses mouvements incessants et de son état technique et physique remarquable, qui représente une grande source d'inquiétude ?

Ou bien l'entraîneur du Barça devra-t-il opter pour un joueur doté d'une plus grande vitesse sur le côté, si Simeone décide de s'appuyer sur cette arme, et qui se chargera d'arrêter Ademola Lookman, qui n'a pas encore atteint le niveau qu'il affichait la saison dernière, mais qui est capable de retrouver sa forme à tout moment ?

Flick a généralement tendance à appliquer le principe du mérite, et Bryan Gil lui a répondu de la meilleure manière possible, en proposant deux prestations remarquables face à Alavés et Aston Villa.

Mais la confiance du technicien allemand en Eric García est totale et absolue, et s'il estime qu'il est prêt, ses chances de débuter seront grandes, malgré son absence lors des quatre derniers matchs en raison d'une blessure musculaire.

Quant à la troisième option, Jules Koundé, elle est pratiquement écartée, car le défenseur français n'a pas encore pu se remettre complètement de son entorse à la cheville, et son rôle dans l'équipe a par ailleurs reculé ces derniers temps.