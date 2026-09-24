Le brio d'Araujo place Liverpool devant un choix difficile

Le défenseur uruguayen Ronald Araujo a fait le bon choix en rejoignant Liverpool sous forme de prêt, car il s'est parfaitement adapté à son nouveau club et est devenu l'un des éléments phares du nouveau projet de l'entraîneur Andoni Iraola.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : Liverpool n'a encaissé aucun but en Premier League lorsque Araujo se trouve sur le terrain.

Araujo évolue actuellement au poste d'arrière droit, après avoir débuté avec l'équipe dans l'axe de la défense. Il affiche des prestations plus que satisfaisantes et est déjà devenu l'un des chouchous des supporters d'Anfield.

Liverpool peut recruter le joueur à titre définitif auprès du Barça, pour un montant de 55 millions d'euros, à partir du mois de juin prochain.

Le journal Sport a rapporté, citant le « Liverpool Echo », que la finalisation de l'opération à l'heure actuelle semble difficile, car elle est en contradiction avec la stratégie des propriétaires du club, le Fenway Sports Group, qui ne consent d'importants efforts financiers que pour les joueurs disposant d'un plus grand potentiel de progression sur le marché des transferts.

Le journal Liverpool Echo a révélé que l'arrivée d'Araujo avait suscité de nombreux doutes parmi les supporters de Liverpool. Les prêts conclus par le club anglais au cours de la dernière décennie n'ont pas été couronnés de succès, et il n'était pas évident que le club se lance dans le recrutement d'un joueur arrivé presque comme un élément écarté des plans du Barça. Son arrivée à Liverpool n'a été possible que grâce à l'insistance d'Iraola, qui a toujours considéré sa venue comme un choix évident, en plus des facilités offertes par la formule du prêt.

L'entraîneur basque était convaincu dès le départ que les caractéristiques d'Araujo correspondaient parfaitement à la Premier League, et il tire aujourd'hui profit de sa puissance physique et de sa capacité à évoluer à plus d'un poste défensif.

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