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AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Le brio d'Araujo place Liverpool devant un choix difficile

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Le défenseur uruguayen Ronald Araujo a fait le bon choix en rejoignant Liverpool sous forme de prêt, car il s'est parfaitement adapté à son nouveau club et est devenu l'un des éléments phares du nouveau projet de l'entraîneur Andoni Iraola. 

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : Liverpool n'a encaissé aucun but en Premier League lorsque Araujo se trouve sur le terrain.

Araujo évolue actuellement au poste d'arrière droit, après avoir débuté avec l'équipe dans l'axe de la défense. Il affiche des prestations plus que satisfaisantes et est déjà devenu l'un des chouchous des supporters d'Anfield.

Liverpool peut recruter le joueur à titre définitif auprès du Barça, pour un montant de 55 millions d'euros, à partir du mois de juin prochain.

Le journal Sport a rapporté, citant le « Liverpool Echo », que la finalisation de l'opération à l'heure actuelle semble difficile, car elle est en contradiction avec la stratégie des propriétaires du club, le Fenway Sports Group, qui ne consent d'importants efforts financiers que pour les joueurs disposant d'un plus grand potentiel de progression sur le marché des transferts.

Le journal Liverpool Echo a révélé que l'arrivée d'Araujo avait suscité de nombreux doutes parmi les supporters de Liverpool. Les prêts conclus par le club anglais au cours de la dernière décennie n'ont pas été couronnés de succès, et il n'était pas évident que le club se lance dans le recrutement d'un joueur arrivé presque comme un élément écarté des plans du Barça. Son arrivée à Liverpool n'a été possible que grâce à l'insistance d'Iraola, qui a toujours considéré sa venue comme un choix évident, en plus des facilités offertes par la formule du prêt.

L'entraîneur basque était convaincu dès le départ que les caractéristiques d'Araujo correspondaient parfaitement à la Premier League, et il tire aujourd'hui profit de sa puissance physique et de sa capacité à évoluer à plus d'un poste défensif.

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Araujo attire l'attention à Liverpool grâce à ses statistiques remarquables

    Araújo s'est désormais pleinement intégré, tant au sein de l'équipe que dans la ville. Le défenseur uruguayen s'était toujours montré réticent à l'idée de quitter Barcelone, allant même jusqu'à refuser auparavant une offre de la Juventus, mais il ressent aujourd'hui de nouveau son importance sur le plan professionnel, et cela s'est concrétisé dans le cadre d'un projet du plus haut niveau.

    Araújo savait qu'il était capable de retrouver son niveau une fois surmontés ses problèmes psychologiques et physiques, et il n'avait besoin que d'un club croyant en ses capacités. Ses statistiques le confirment clairement : lors des 285 minutes qu'il a disputées en Premier League, Liverpool a affiché un bilan défensif parfait, sans encaisser le moindre but.

    Il a également délivré une passe décisive en Ligue des champions lorsqu'il a évolué au poste d'arrière droit. Et lors de ses grands débuts en Premier League face à Ipswich Town, il a remporté le plus grand nombre de duels individuels et de duels aériens. 

    Lors de la victoire de Liverpool face à Bournemouth, aucun autre joueur n'a remporté davantage de duels individuels, tandis qu'Araújo n'a perdu que deux duels sur un total de 11 duels au sol et aériens combinés.

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  • AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    L'âge ne joue pas en faveur du défenseur uruguayen

    Il reste encore beaucoup de temps avant l'échéance pour activer l'option d'achat, mais le journal « Liverpool Echo » rappelle que Liverpool n'a recruté définitivement que deux joueurs à l'issue de leur période de prêt, tandis que la grande majorité des joueurs sont retournés dans leurs clubs d'origine.

    Le facteur de l'âge ne joue pas non plus en faveur de la conclusion de l'accord, mais il est évident que si le défenseur uruguayen continue d'afficher le même niveau que celui montré jusqu'à présent, il sera difficile pour Liverpool de ne pas tenter de le conserver définitivement.

    Une autre possibilité subsiste : que le club anglais tente d'abaisser la valeur finale de la transaction, d'autant plus que le salaire du défenseur central figure parmi les plus élevés de l'ensemble de l'effectif.

    Pour l'heure, Araujo prouve qu'il mérite bel et bien de susciter le débat au sein d'un club qui avait besoin d'améliorer ses chiffres sur le plan défensif.

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