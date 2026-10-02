Les officiels du match ont confirmé que l’unité spécialisée sud-américaine collabore directement avec les forces de l’ordre locales afin de maintenir des standards internationaux dans chacun de ses déplacements.

Décrivant le dispositif opérationnel sur place, une source impliquée dans l’organisation du match a déclaré au The Times of India : « Le Brésil disposera d’une équipe de sécurité composée d’experts et d’anciens responsables de l’armée. Leur mission est d’assurer la sécurité des joueurs et des délégués, et de travailler en étroite collaboration avec la police locale pour garantir que la sécurité réponde aux standards internationaux. »