AFP
Traduit par
Le Brésil déploie une équipe de sécurité privée en Inde pour éviter une répétition du chaos Lionel Messi à Kolkata
Détail du spécialiste qui protège les stars en visite
Une équipe privée de sécurité composée de huit agents est arrivée tôt dans la capitale du Bengale-Occidental afin de garantir une protection totale aux têtes d'affiche de Carlo Ancelotti tout au long de leur visite historique. Mené par le capitaine Marquinhos aux côtés de Vinicius Junior, Gabriel Magalhaes et Bruno Guimaraes, l'effectif de stars est arrivé jeudi selon des protocoles rigoureux. Un important dispositif de sécurité a été mis en place avant le match amical international de samedi contre les hôtes au Salt Lake Stadium le 3 octobre.
- AFP
Les organisateurs coordonnent des protocoles de sécurité stricts
Les officiels du match ont confirmé que l’unité spécialisée sud-américaine collabore directement avec les forces de l’ordre locales afin de maintenir des standards internationaux dans chacun de ses déplacements.
Décrivant le dispositif opérationnel sur place, une source impliquée dans l’organisation du match a déclaré au The Times of India : « Le Brésil disposera d’une équipe de sécurité composée d’experts et d’anciens responsables de l’armée. Leur mission est d’assurer la sécurité des joueurs et des délégués, et de travailler en étroite collaboration avec la police locale pour garantir que la sécurité réponde aux standards internationaux. »
Les perturbations passées ont conduit à des préparatifs de forteresse
Cette vigilance accrue découle des troubles dans la foule qui ont éclipsé l'apparition de Messi au Salt Lake Stadium en décembre, lorsque des spectateurs furieux ont arraché des sièges après que des entourages VIP leur ont bouché la vue. Reconnaissant les mesures préventives strictes mises en place en réponse à cet épisode, un officiel du match a affirmé : « Des précautions supplémentaires sont prises. »
Par conséquent, la délégation visiteuse a transformé son hébergement en une véritable forteresse, avec une surveillance assurée 24 heures sur 24 à chaque étage résidentiel, complétée par un renforcement des clôtures périmétriques autour de ses installations d'entraînement privées.
- AFP
Des matchs amicaux déséquilibrés mettent la solidité défensive à l’épreuve
Ce match à Kolkata représente un immense défi tactique pour les hôtes, 138es au classement mondial, qui restent sur un encourageant match nul 1-1 contre le Panama au Sree Kanteerava Stadium la semaine dernière. Résister à la redoutable force de frappe de la cinquième nation mondiale exige une rigueur défensive sans faille pendant quatre-vingt-dix minutes. Pour le poids lourd sud-américain, cette rencontre offre une occasion idéale de tester des combinaisons offensives après des matches amicaux consécutifs contre l’Australie.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles