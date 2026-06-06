Liverpool hésite à laisser partir le jeune joueur, car le club doit renforcer ses ailes après le départ de Mohamed Salah et la probable départ de Federico Chiesa. Après avoir déjà misé sur la progression de Ngumoha pour pallier le transfert de Luis Diaz vers le Bayern Munich, les Reds préparent l’avenir sous la direction de leur nouvel entraîneur Andoni Iraola tout en suivant de près Yan Diomande, du RB Leipzig. Dans le même temps, le Bayern doit anticiper l’avenir sur le flanc gauche, car son attaque de classe mondiale vieillit : Serge Gnabry et Harry Kane ont tous deux franchi la barre des trente ans.