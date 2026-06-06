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Le Bayern Munich envisagerait de recruter l’ailier de Liverpool, selon une révélation surprise concernant un possible transfert
Le Bayern s’intéresserait de près au jeune prodige d’Anfield.
Selon The Athletic, le Bayern s’intéresserait de près à l’ailier de Liverpool Ngumoha, dans le cadre de sa quête pour renforcer son secteur offensif. Le champion allemand aurait coché le nom de ce jeune prodige de 17 ans comme priorité pour dynamiser le flanc gauche de son attaque cet été. Si Kompany et la direction sportive mènent l’initiative, aucun contact officiel n’a encore été établi avec Liverpool pour ouvrir des négociations.
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La direction d'Anfield dément les rumeurs de départ
Les spéculations sur un départ de l’ailier adolescent de Merseyside ont été largement minimisées après une saison charnière au cours de laquelle il a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues. Formé au club, il s’est imposé comme l’une des rares lueurs d’espoir d’une saison difficile pour les Reds, démontrant un immense potentiel sur le flanc gauche. Ses performances nationales de haut niveau et sa progression fulgurante au sein de l’équipe première lui avaient déjà forgé une solide réputation, couronnée par une prestigieuse sélection pour s’entraîner avec l’équipe nationale senior en Amérique du Nord.
La restructuration stratégique oriente les mouvements du marché des transferts.
Liverpool hésite à laisser partir le jeune joueur, car le club doit renforcer ses ailes après le départ de Mohamed Salah et la probable départ de Federico Chiesa. Après avoir déjà misé sur la progression de Ngumoha pour pallier le transfert de Luis Diaz vers le Bayern Munich, les Reds préparent l’avenir sous la direction de leur nouvel entraîneur Andoni Iraola tout en suivant de près Yan Diomande, du RB Leipzig. Dans le même temps, le Bayern doit anticiper l’avenir sur le flanc gauche, car son attaque de classe mondiale vieillit : Serge Gnabry et Harry Kane ont tous deux franchi la barre des trente ans.
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L'intégration d'Iraola se profile à l'horizon
Ngumoha achèvera son stage de formation avec l'équipe senior d'Angleterre en Floride avant de regagner le Royaume-Uni, puisqu'il n'a pas été retenu dans la liste définitive pour le tournoi. Le jeune joueur abordera une pré-saison décisive sous la houlette d'Iraola, durant laquelle il devra s'imposer comme titulaire sur l'aile gauche. Dans le même temps, le Bayern surveillera de près sa progression et pourrait soumettre une offre officielle pour tester la détermination de Liverpool avant la clôture du mercato estival.